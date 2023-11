CITY-DUO: Erling Braut Haaland og Oscar Bobb er lagkamerater både for klubb- og landslag. Foto: Dave Thompson

I lørdagens gigantkamp mot Liverpool gjorde ikke Manchester City-manager Pep Guardiola et eneste bytte.

Morten Langli ser på det som et tegn på hva som er i vente mot RB Leipzig.

– Det kan nok tyde på at vi får «Pep-rulett» og rotasjon, spekulerer Langli.

PEP-RULETT: Det er ofte vanskelig å spå lagoppstillingene til Pep Guardiola, mener ekspertene. Kanskje prøver Erling Braut Haaland å få et lite nyss her. Foto: Martin Rickett

«Pep-rulett» er noe som har festet seg i Guardiolas tid i Manchester City, fordi det har vært vanskelig å gjette seg frem til lagoppstillingene – ofte til Fantasy-spilleres store frustrasjon.

Både City og Leipzig er klare for åttedelsfinale i Champions League.

– Guardiola stiller oftere sterkere enn ventet, synes jeg. Men den kampen her lukter vel rotasjon. De har tre tette Premier League-kamper etter dette, der to av dem er mot Tottenham og Aston Villa.

– Jeg tror kanskje det er større sjanse for at vi får se Oscar Bobb fra start enn Erling Braut Haaland, melder Langli.

Ekspertkollega Simen Stamsø-Møller kontrer.

– Jeg tror motsatt av Morten. Jeg tror det er større sjanse for at Haaland starter og at Bobb er på benken, sier han.

UENIGE: TV 2s fotballeksperter Simen Stamsø-Møller (til venstre) og Morten Langli. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Stamsø-Møller utdyper:

– Skal du minimere belastningen hans, er det enten å benke ham og la ham være ute hele kampen, eller at han spiller en times tid. Da kan han utrette ganske mye. Og det betyr veldig mye for Haaland å spille og score i Champions League.

– Haaland fikk en smell for Norge, men han fikk minimal belastning i den landslagspausen. Jeg tror ikke det er noe problem om han spiller en time mot Leipzig, i en kamp som ikke kommer til å være like heseblesende som den i helgen mot Liverpool, argumenterer Stamsø-Møller.

– Men er det ikke nettopp i slike kamper at man bør spare spillere som spiller veldig intensivt gjennom en sesong?

– Jo da, det er absolutt det. Det er vanskelig å spå Guardiola. Ofte vil de beholde i hvert fall halvparten av laget intakt. Men for all del, det kan være han blir benket. Denne er litt vrien å spå. Men jeg tror at han starter og spiller 60 minutter, svarer Stamsø-Møller.

OPPKJØRING: Oscar Bobb og Erling Braut Haaland så ut til å kose seg under økten dagen før Champions League-kampen mot RB Leipzig. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

Forrige sesong spilte Haaland fire av seks gruppespillkamper. Han var ute med skade i en av dem, og satt på benken hele kampen i den andre.

Manager Pep Guardiola minner om at det fortsatt er ting å spille for.

– Vi må vinne eller spille uavgjort. Den første delen av jobben er unnagjort for begge lag. Det er viktig å komme på førsteplass. Det er prestisjefylt, og man får andre kamp i åttedelsfinalen på hjemmebane. Det er ikke avgjørende, men en liten fordel, sier katalaneren, ifølge Manchester Evening News.

