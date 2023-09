– Tror det er en greie for alle som kommer fra fattigdom

HARDT ARBEID; GODT HUMØR: Viktor Durasovic legger ned et hardt arbeid for å nå drømmene sine. Samtidig gjør han det med et smil om munnen. Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer

HARDT ARBEID; GODT HUMØR: Viktor Durasovic legger ned et hardt arbeid for å nå drømmene sine. Samtidig gjør han det med et smil om munnen. Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer

HARDT ARBEID; GODT HUMØR: Viktor Durasovic legger ned et hardt arbeid for å nå drømmene sine. Samtidig gjør han det med et smil om munnen. Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer

HARDT ARBEID; GODT HUMØR: Viktor Durasovic legger ned et hardt arbeid for å nå drømmene sine. Samtidig gjør han det med et smil om munnen. Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer

HARDT ARBEID; GODT HUMØR: Viktor Durasovic legger ned et hardt arbeid for å nå drømmene sine. Samtidig gjør han det med et smil om munnen. Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer

HARDT ARBEID; GODT HUMØR: Viktor Durasovic legger ned et hardt arbeid for å nå drømmene sine. Samtidig gjør han det med et smil om munnen. Foto: Kristin Grønning / TV 2 Les mer

HARDT ARBEID; GODT HUMØR: Viktor Durasovic legger ned et hardt arbeid for å nå drømmene sine. Samtidig gjør han det med et smil om munnen. Foto: Kristin Grønning / TV 2 Les mer

HARDT ARBEID; GODT HUMØR: Viktor Durasovic legger ned et hardt arbeid for å nå drømmene sine. Samtidig gjør han det med et smil om munnen. Foto: Kristin Grønning / TV 2 Les mer