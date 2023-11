– Tror det blir godt for Casper med en skikkelig pause

MOTGANG: Casper Ruud leverte enorme resultater i 2021 og 2022. I 2023 har det i det store bildet blitt en tyngre sesong for Casper Ruud som nå nyter litt fri i Oslo. Her fra et intervju med TV 2 tidligere i år. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Forventningene til Casper Ruud foran 2023-sesongen var enorme. Tennisesset fra Snarøya hadde i 2021 og 2022 levert resultater få kunne se for seg av en nordmann helt i verdenstoppen i en av verdens største idretter.

Ruud tok sin første ATP-tittel i 2020. I 2021 hanket han inn hele fem titler, før han sørget for tre nye titler i 2022. I 2023 stoppet det imidlertid på én.

Casper Ruuds titler 2020:

Argentina Open. ATP 250. 2021:

Geneva Open. ATP 250.

Nordea Open. ATP 250.

Swiss Open Gstaad. ATP 250.

Generali Open. ATP 250.

San Diego. ATP 250. 2022:

Argentina Open. ATP 250.

Geneva Open. ATP 250.

Swiss Open Gstaad. ATP 250. 2023:

Millennium Estoril Open. ATP 250.





Da nordmannen reiste til Australia for å starte 2023-sesongen tidlig i januar, var han nummer tre i verden. I august havnet han for første gang i år utenfor topp fem, og i september ble han nummer ni.

Nå er fasiten klar og den viser at Ruud ender året som nummer elleve i verden.

Nadal-turné

En ting som var annerledes med 2023 kontra tidligere år var oppkjøringen. Ruud har stort sett brukt desember måned på å klargjøre seg for en ny sesong, men i år ble den blant annet brukt på en turné med Rafael Nadal.

Dermed ble den harde treningsperioden flyttet til etter årets første turneringer, altså de tre, fire første ukene i februar.

– Det er åpenbart for meg at det hele begynte med da han dro på turen med Rafael Nadal før jul. Det påvirket ham i Australia, sa tennislegenden John McEnroe til TV 2 tidligere i år.

Han får los fra tennisekspert Sverre Krogh Sundbø i sine uttalelser.

– Han kom skjevt inn i året. Nadal-turneringen har nok satt sine spor sportslig på negativ måte, men positiv når det kommer til opplevelse. Ett steg tilbake og to frem har vært Ruuds måte tidligere, men i år har han nok ikke hatt tid til det på grunn av Nadal-turnéen, sier Krogh Sundbø.

I årets seks første turneringer ble det toppen to kamper for Ruud i hver turnering. I den sjuende kom imidlertid den forløsende uka.

Nordmannen spilte for første gang i Estoril i Portugal, og nordmannen tok der sin tiende tittel i karrieren.

Deretter kom de store grusturneringene på løpende bånd og forventningene var selvsagt skyhøye. Men som tidligere i 2023 – det ble få kamper.

Skuffet på grusen

I Masters 1000 i Monte Carlo røk han i sin andre kamp mot Jan-Lennard Struff som da var rangert som nummer 100 i verden. ATP500 i Barcelona var neste på listen, og her røk han også i kamp nummer to.

Casper Ruuds kamper i 2023 Her er alle kampene til Casper Ruud i 2023 i kronologisk rekkefølge: United Cup - Australia. 2. januar - 8. januar. 1. Thiago Monteiro (daværende ranking 71 - nåværende ranking 127). Seier.

2. Matteo Berrettini (16 - 91) Tap. Auckland - New Zealand. ATP 250. 9. januar - 14. januar. 3. Laslo Djere (70 - 33) Tap. Australian Open - Australia. Grand Slam. 16. januar - 29. januar. 4. Tomas Machac (110 - 64) Seier.

5. Jenson Brooksby (39 - 301) Tap. Acapulco - Mexico. ATP 500. 27. februar - 4. mars. 6. Guido Andreozzi (342 - 185). Seier.

7. Taro Daniel (125 - 86). Seier. Indian Wells - USA. Masters 1000. 6. mars - 19. mars. 8. Diego Schwartzman (38 - 108) Seier.

9. Cristian Garin (97 - 87) Tap. Miami - USA. Masters 1000. 20. mars - 2. april. 10. Ilya Ivashka (80 - 182) Seier.

11. Botic van de Zandschulp (32 - 51) Tap. Estoril - Portugal. ATP 250. 3. april - 9. april. 12. Joao Sousa (147 - 276) Seier.

13. Sebastian Baez (32 - 29) Seier.

14. Quentin Halys (80 - 96) Seier.

15. Miomir Kecmanovic (40 - 56) Seier. Monte Carlo - Monaco. Masters 1000. 9. april - 16. april. 16. Botic van de Zandschulp (31 - 51) Seier.

17. Jan-Lennard Struff (100 - 28) Tap. Barcelona - Spania. ATP 500. 17. april - 23. april. 18. Ben Shelton (37 - 17) Seier.

19. Francisco Cerundolo (32 - 20) Tap. Madrid - Spania. Masters 1000. 24. april - 7. mai. 20. Matteo Arnaldi (105 - 43) Tap. Roma - Italia. Masters 1000. 8. mai - 21. mai. 21. Arthur Rinderknech (89 - 99) Seier.

22. Alexander Bublik (49 - 32) Seier.

23. Laslo Djere (62 - 33) Seier.

24. Francisco Cerundolo (31 - 20) Seier.

25. Holger Rune (7 - 10) Tap. Geneve - Sveits. ATP 250. 21. mai - 27. mai. 26. J.J Wolf (49 - 55) Seier.

27. Nicolas Jarry (54 - 19) Tap. Roland Garros - Frankrike. Grand Slam. 29. mai - 11. juni. 28. Elias Ymer (155 - 157) Seier.

29. Giulio Zeppieri (129 - 128) Seier.

30. Zhizhen Zhang (71 - 58) Seier.

31. Nicolas Jarry (35 - 19) Seier.

32. Holger Rune (6 - 10) Seier.

33. Alexander Zverev (27 - 8) Seier.

34. Novak Djokovic (3 - 1) Tap. Wimbledon - England. Grand Slam. 3. juli - 16. juli. 35. Laurent Lokoli (199 - 236) Seier.

36. Liam Broady (142 - 101) Tap. Båstad - Sverige. ATP 250. 17. juli - 23. juli 37. Alexander Shevchenko (96 - 63) Seier.

38. Sebastian Ofner (58 - 44) Seier.

39. Lorenzo Musetti (16 - 27) Seier.

40. Andrej Rubljov (7 - 5) Tap. Hamburg - Tyskland. ATP 500. 24. juli - 30. juli 41. Sebastian Baez (64 - 29) Seier.

42. Cristian Garin (120 - 87) Seier.

43. Arthur Fils (71 - 36) Tap. Toronto - Canada. Masters 1000. 7. august - 13. august. 44. Jiri Lehecka (36 - 31) Seier.

45. Alejandro Davidovich Fokina (37 - 26) Tap. Cincinnati - USA. Masters 1000. 14. august - 20. august. 46. Max Purcell (70 - 45) Tap. US Open - USA. Grand Slam. 28. august - 10. september. 47. Emilio Nava (154 - 153)

48. Zhizhen Zhang (67 - 58) Vancouver - Canada. Laver Cup . 18. september - 24. september. 49. Tommy Paul (13 - 13) Seier. Beijing - Kina. ATP 500. 25. september - 4. oktober 50. Jan-Lennard Struff (22 - 28) Seier.

51. Tomas Martin Etcheverry (31 - 30) Seier.

52. Carlos Alcaraz (2 - 2) Tap. Shanghai - Kina. Masters 1000. 2. oktober - 15. oktober. 53. Yoshihito Nishioka (48 - 48) Seier.

54. Christopher Eubanks (32 - 34) Seier.

55. Fabian Marozsan (91 - 62) Tap. Tokyo - Japan. ATP 500. 16. oktober - 22. oktober. 56. Yosuke Watanuki (73 - 79) Seier.

57. Marcos Giron (79 - 59) Tap. Basel - Sveits. ATP 500. 23. oktober - 29. oktober. 58. Alexander Bublik (30 - 32) Seier.

59. Dominic Stricker (96 - 92) Tap. Paris - Frankrike. Masters 1000. 30. oktober - 5. november. 60. Francisco Cerundolo (21 - 20) Tap.

I Masters 1000 i Madrid røk han allerede i sin første kamp, men så slo han tilbake igjen i Masters 1000 i Roma. Der spilte han seg helt til en semifinaleplass, men ble der slått av danske Holger Rune.

Etter en liten svipptur i Genève i Sveits var det duket for årets store høydepunkt for Ruud. I 2022 tok han seg til en historisk finale i Roland Garros i Paris, og få hadde nok trodd at han igjen skulle klare det i 2023.

Nytt Paris-eventyr og oppgjør mot kritikere

Men Elias Ymer, Giulio Zeppieri, Zhizhen Zhang, Nicolas Jarry, Holger Rune og Alexander Zverev måtte alle se seg slått av nordmannen som igjen tok seg til finalen. Der ble imidlertid en Novak Djokovic på rekordjakt et hakk og to for stor for nordmannen som igjen tapte finalen.

– Jeg kom hit uten å forvente å nå finalen. Men dette var nok mitt livs viktigste finale. Det var stort å nå finalen i fjor mot Rafael Nadal, men at jeg gjør det igjen i år viser at det ikke var et engangstilfelle, sa Ruud til TV 2 etter finalen mot Djokovic.

Etter semifinalen i Roland Garros møtte Casper Ruud TV 2 for et intervju. Der fikk han spørsmål om seansen hvor han pratet om sin far og hvordan samholdet mellom de to har vært.

Da overrasket den ferske finalisten noe med et svar som han tydelig hadde tenkt litt på. Først innledet han med at det var fantastisk å jobbe sammen under oppturer, og at de da deler noen fantastiske øyeblikk sammen.

– Men det kan være intenst under mer utfordrende tider. I år har vært et slikt år. Man har lest kritikk rundt omkring som går på at det er på tide at Casper finner noen andre enn faren sin, sa Casper Ruud til TV 2 og fulgte opp:

– Folk får mene hva de vil. Det er kun en håndfull mennesker i Norge som egentlig har virkelig peiling på tennis, spør du meg. Det blir dumt å lese for mye av det. Men man får jo høre det.

Krogh Sundbø forteller at de fleste hadde sett annerledes på resultatene i 2023 om det ikke var for de to foregående årene.

– Han har tatt seg til finalen i en Grand Slam og er den ellevte beste spilleren i verden i 2023. Det er noe vi hadde tatt med åpne armer og følt som helt uvirkelig om Casper ikke hadde hatt to helt sinnsyke sesonger før det.

Fra 77 % til 62 % på to år

En drøy måned senere nådde han sin siste finale i 2023 i Båstad i Sverige. Der ble han slått av Andrej Rubljov. Siden det har Ruud maksimalt vunnet to kamper i hver turnering han har spilt i.

2023 er året hvor Ruud har spilt flest turneringer. Det totale antallet klassiske turneringer i ATP-sirkuset er 23. I både 2021 og 2022 spilte han 22 turneringer. I kun sju av disse turneringene har det blitt tre kamper eller flere i for Ruud.

Likevel har det blitt langt færre kamper i 2023. I 2021 spilte han 74 kamper og vant 57 av dem. I 2022 spilte han 73 kamper og vant 51 av dem. I år ble det imidlertid bare 60 kamper hvor kun 37 av dem ble seire.

Det gir denne rekken på seiersprosent de siste tre årene:

2021 – 77 prosent

2022 – 70 prosent

2023 – 62 prosent

– 77 prosent er eventyrlig høyt. Etter hvert som han spiller flere store turneringer, så vil den gå ned. Men den har gått for langt ned. Han er litt mindre klinisk til å avgjøre kamper i år. I fjor vendte han jevne kamper til sin fordel, men i år bikker de litt mer i mot. Jeg tror det handler om at han har blitt litt mer defensiv i avgjørende øyeblikk, sier Krogh Sundbø.

I tennisen er det to ulike rangeringen man ser på. Det er den klassiske rangeringen de fleste har et forhold til, men så er det også en rangering som utelukkende tar for seg poeng samlet i kalenderåret isolert.

På den klassiske rangeringen ender Ruud opp som nummer elleve eller tolv. Det hele kommer an på hvordan Alex de Minaur gjør det i Metz denne uken.

Ser man på den andre rangeringen så blir han nummer elleve i 2023. Tidligere har han vært blant de åtte beste i verden på denne rangeringen. Det har vært grunnen til at han har deltatt i ATP-sluttspillet i 2021 og 2022, hvor kun de åtte beste på denne rangeringen får delta. ATP-sluttspillet braker løs neste uke. Det blir uten Casper Ruud i 2023.

– Det er kjipt å ikke klare å komme seg til ATP-sluttspillet, men jeg tror det er godt for Casper å kunne ta seg en skikkelig pause nå. Nå kan han trene godt, finne komfortsonen på samme måte framme i banen som bak i banen. Der tror jeg nøkkelen ligger for et godt 2024, sier Krogh Sundbø.

– Hadde man kanskje for store forventinger til Ruud i 2023?

– Nei. I to år på rad har han bevist at han er topp ti i verden og vel så det. Per juni 2023 tok han seg til finalen i fire av de siste seks store turneringene. Det er så vilt at man naturligvis skal ha store forventninger da.