Torsdag kom den hittil siste vendingen i sjakkbråket: Hans Niemann saksøker Magnus Carlsen, med flere, for over én milliard kroner.

Jurist og sjakkekspert i NRK, Torstein Bae, har fulgt saken tett.

Han ser ikke bort fra at den drar ut.

– Hva må Carlsen gjøre?

– Han får en plikt til å imøtegå dette og får en frist satt av domstolen i Missouri til å komme med sitt svar på disse anklagene, og vil vel formodentlig da kreve saken avvist, dels fordi han er bosatt i Norge og dels fordi saken ikke holder vann etter sånn han ser det, mener Bae.

– Men så vil det være opp til domstolen i USA om man går videre med dette, og om det eventuelt blir en tung og meget omfattende prosess som jeg tror mulig kan vare i flere år fremover. Som kan henge over vår mester kontinuerlig fremover, spår eksperten.

Peker på Niemann-svakhet

Akiva Cohen, fra advokatfirmaet Kamerman, Uncyk, Soniker & Klein, har gått gjennom søksmålet til sine 30 000 følgere på Twitter.

Han gir Carlsen gode sjanser.

– Hva er det mest sannsynlige utfallet for Magnus Carlsen?

– Det mest sannsynlige? Han vinner ærekrenkelsessøksmålet basert på et funn om at han trodde at det han sa var sant, uten noen endelig dom over hvorvidt det faktisk var juks, skriver han i en e-post til TV 2.

STILLE: Magnus Carlsen har i skrivende stund ikke uttalt seg etter at søksmålet ble kjent. Foto: ARUN SANKAR

– Til tross for Johnny Depp-dommen, er en ærekrenkelsessak lagt frem av en offentlig person trolig den vanskeligste saken å vinne i amerikansk sivilrett, forklarer Cohen.

Cohen understreker at punktene som går innen den såkalte antitrustloven ikke er innen hans praksis, og at det er vanskelig å fastslå sannsynlighet siden «han ikke vet hva han ikke vet».

Et eksempel på det ville vært:

– Hvis det finnes en mail et sted mellom Nakamura, Carlsen og Chess.com hvor de snakker om at de ikke tror at Niemann jukset, men at de burde si det likevel, vil det åpenbart forandre ting.

Det er også et punkt han mener er viktig i saken – og like fullt dårlige nyheter for Niemann.

– Den materielle svakheten er at de egentlig ikke har kommet med noen fakta som ville latt en jury mene at Carlsen faktisk ikke trodde på anklagene da han kom med dem, mener Cohen.

Ifølge advokaten er byrden enorm på den som saksøker: En må ikke bare bevise at påstandene var falske, men også at den andre parten bevisst løy.

Eller i det minste at personen har sett bort fra sin egen, alvorlige tvil om hvorvidt anklagene var sanne.

Styrken i søksmålet mener Cohen er skaden Niemann skal være påført, ved angivelig å ha blitt utstøtt. Han er uansett klokkeklar på at Carlsen ligger best an basert på det han har lest.

– Andre utfall er mulige, men det mest sannsynlige er en Carlsen-seier. Litt bak det ligger et forlik mellom partene, mener Cohen – med premiss om at saken i det hele tatt kommer seg til en såkalt «pre-trial»-prosedyre.

Cohen mener også det er sannsynlig at saken blir avvist – med tillatelse for Niemann til å gjøre et nytt forsøk om 19-åringen kan legge flere fakta på bordet.

Vanskelig for Niemann

Torstein Bae poengterer at Niemann nå har kommet på offensiven.

– Han sier jo til hele verden at «jeg går ikke med på å bli stemplet som en jukser, disse anklagene er uriktige og nå tar jeg opp kampen, ikke bare med å gi et intervju, jeg dundrer løs med advokater som skal ta stilling til dette», påpeker Bae.

Selv om juristen tror at det er et bra trekk av Niemann, understreker at det også er en risiko for amerikaneren.

– Det er klart at det som kan komme frem er jo potensielt nye bevis, nye anklager om hva som har skjedd. Og det er noe som kan ramme Niemann negativt, selvfølgelig, hvis man da i denne prosessen klarer å grave fram ytterligere bevis på amerikanerens juksing, sier Bae.

Magnus Carlsens far og manager, Henrik Carlsen, har ikke besvart TV 2s henvendelse.