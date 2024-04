Arne Bård Dalhaug hadde aldri sett for seg at han skulle ha noe med idretten å gjøre. Nå er han midlertidig idrettspresident.

– Det er opprykk. Det er litt som i forsvaret, ikke sant. Når sjefen blir satt ut av spill, så overtar nestkommanderende, humrer Arne Bård Dalhaug når han tar imot TV 2 på Ullevål.

NY SJEF: Arne Bård Dalhaug har gjort opprykk fra stillingen som 1. visepresident. Foto: Trine M. Næss / TV 2

Den tidligere militærstrategen har overtatt kontoret til den valgte idrettspresidenten Zaineb Al-Samarai.



– Nå er det heldigvis ikke det som er tilfellet her?

– Nei, det er ikke så dramatisk. Men prinsippet er det samme, he-he-he.

Dalhaugs kneggende latter runger i Idrettsforbundets lokaler.

Mens Al-Samarai er i mammapermisjon, er det den pensjonerte generalløytnanten fra Målselv som skal lede troppene i norsk idrett.

KONSTITUERT IDRETTSPRESIDENT: Arne Bård Dalhaug på Lillehammer før påske. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Jeg pleier å si at karriereplanlegging er sterkt overvurdert. Gode, gammeldagse tilfeldigheter bestemmer mye mer, sier 69-åringen.



Karrieren hans har vært alt annet enn forutsigbar.

Fra leder av en rekke militære avdelinger, Norges militærrepresentant til Nato, sjef for Nato Defense College i Roma, til en nøkkelrolle i Ukraina under en av de mest spente periodene i moderne europeisk historie.

Overgangen til idrettens verden kom som en overraskelse selv for ham.



– Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle ha noe med idretten å gjøre. Men så ble jeg ringt opp en dag og spurt om jeg kunne tenke meg å stille til valg i idrettsstyret.

OVERRASKENDE VENDING: For ett år siden visste ikke Arne Bård Dalhaug at han skulle bli en idrettstopp. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Jeg husker jeg tenkte at her er det noen som tuller med meg, ikke sant? Man vet jo aldri.

Ny latter.

Dalhaug måtte google navnet til valgkomitéens leder, Terje Roel, for å sjekke at det faktisk var sant.

– Dagen etter ringte han meg opp igjen, og da sa jeg at jeg faktisk kunne tenke meg å prøve.



Større risiko for OL-terror

Men sportsinteressen har alltid vært der. 69-åringen kan skilte med å ha vært «habil friidrettsutøver» og fotballtrener for sønnene i klubben Ready.

– De fleste offiserer er jo interessert i idrett. Jeg kjenner ingen som ikke er det.

Han mener det er flere likheter mellom forsvaret og idretten enn man skulle tro – store, komplekse organisasjoner som krever finstemt lederskap.

Og legger ikke skjul på at det er noen mørke skyer i horisonten.

Det handler om helt andre ting enn personkonflikter og varslingssaker innad i NIF.

– Den geopolitiske spenningen og avstanden mellom land har økt. Og det kommer til å utfordre idretten og idrettsbevegelsen. Det tenker jeg er klokt å være forberedt på.



I FRONTLINJEN: Arne Bård Dalhaug legger ikke skjul på at det har vært risikofylt å jobbe i Donbas, Ukraina. Foto: Privat

– Hvordan ser du på terrortrusler mot større arrangementer, som sommerens OL i Paris?

– Først og fremst så er jo dette arrangørstatens ansvar. Risikoen er til stede, det har skjedd før og risikoen vurderes antagelig å være større i dag enn for eksempel under forrige sommer-OL for fire år siden.



I forrige uke hadde fransk politi terrorøvelser som forberedelse til OL, med trening på nedskyting av droner og fiktive angrep på den olympiske ild.



TERRORTRENING: Fransk politi forbereder seg på sommerens OL i Paris. Foto: EMMANUEL DUNAND

– Er det noe som dere også forbereder utøverne på?

– Nå vet jeg ikke hva forbundene har gjort rundt det foreløpig, men Olympiatoppen gir løpende orienteringer og sørger for oppfølgingstiltak til både utøvere og støtteapparat om relevante forhold. Dette inkluderer også sikkerhetsspørsmål. Så er det også noe som er skjermingsverdig informasjon. Man sier ikke noe om alle sikkerhetstiltakene som blir truffet direkte.

OVERVÅKNING: Frankrike bruker omstridt AI-assistert videoovervåkning i forbindelse med OL. Foto: Abdul Saboor

Kan ikke fjerne et russisk pass

Utøvere fra Russland og Belarus må opptre som individuelle utøvere og gi avkall på nasjonssymboler under OL. De får heller ikke være med på åpningsseremonien.



– Med din bakgrunn; hvordan ser du på beslutningen om at russiske og belarusiske utøvere får delta? Vil det være nøytralitet der?

– Det er jo et av de spørsmålene man selvfølgelig kan stille seg. Det er jo innført en rekke regler knyttet til disse nøytralitetsvillkårene. Det skal også være en screeningprosess i forkant av lekene.

Han legger til at slike prosesser sjeldent er fullkommende, og det vil være en risiko for at også nøytrale utøvere kan bli tatt inn i en rolle i et politisk spill.

– Men dette er forhold som man da får søke å motvirke dersom det skulle skje. IOC vil også sanksjonere ethvert brudd på disse nøytralitetsvillkårene.

Dalhaug er tydelig på at man kan ikke fjerne det faktum at noen har et russisk eller et belarusisk pass.

– Den russiske aggresjonen og den sivile lidelsen det har medført i Ukraina er total uakseptabel. Det som Russland også har gjort, og som er ganske eksepsjonelt, er at de har innlemmet fire ukrainske områder inn i den russiske olympiske komité og tatt det til inntekt for seg selv, selv om dette er ulovlig og et brudd på det olympiske charteret.

ENGASJERT: Dalhaug har vært tydelig i samfunnsdebatten i forbindelse med krigen i Ukraina. I juni 2023 ble han valgt til president i Norges Forsvarsforening. Samme måned ble han valgt til visepresident i Norges idrettsforbund. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Det er et fullstendig uakseptabelt regelbrudd og som vi ikke kan akseptere. Det vil jo skape en svært alvorlig presedens for den olympiske bevegelsen, sier den konstituerte idrettspresidenten.



– Man sier gjerne at idrett er en forsonende kraft. Hvordan ser du på det når man stenger ute utøvere?

– Jeg ser veldig godt at det kan oppfattes som urettferdig av utøveren. Det er en naturlig, menneskelig reaksjon. Det er jo derfor man bør prøve så godt man kan å ikke gjøre situasjonen vanskeligere enn nødvendig.

Dalhaug trekker frem det norske tingvedtaket i juni.

OL-TEST: Kristian Blummenfelt testet triathlon-konkurransen i Paris i fjor. Foto: Anthony Dibon / Bildbyrån

– Det er jo den tankegangen som lå bak at norske idrettsutøvere skal delta i Paris, fordi vi er oppmerksom på de følelsene hos de som har trent og ofret uendelig mye. Og så ender det plutselig opp med at du får ikke delta på grunn av en eller annen storpolitisk begivenhet.

En viktig lærdom

Som midlertidig idrettspresident er Dalhaug opptatt av å sitte minst mulig på kontoret.



Han vil ut i idrettens frontlinje, treffe utøverne og menneskene som «får de magiske tingene til å skje».



ET LEDERANSVAR: Dalhaug mener han har et ansvar for å besøke og engasjere direkte med de han er leder for. Foto: Harald Christian Eiken

– Der er jo idrettslagene våre som er det siste leddet. Hvis du har veldrevne idrettslag, så øker det folks velvilje til å gi av sin fritid og yte den dugnadsinnsatsen som idretten er avhengig av.

Han har tatt med seg en lederfilosofi fra forsvaret som bygger på at man ikke skal være redd for å vise medfølelse og empati.

– Noen av episodene der mine overordnede har håndtert ting rundt alvorlige ulykker som har skjedd, eller dødsfall i organisasjonen.

Dalhaug dveler litt, før han fortsetter med en alvorlig mine.

– … altså noen som blir naturlig grepet av stundens alvor. Man kan på en måte se at disse menneskene er involvert i det som har rammet andre. Og det tenker jeg har vært en viktig lærdom.

Ting var ikke bedre før

69-åringen tror årsaken til at han gjentatte ganger er valgt til å være leder, bunner i at folk har en tillit til at han har et grunnleggende ønske om å gjøre noe som vil virke bra for andre.

– I både Norge og utlandet har jeg vært sjef for 50 ulike nasjonaliteter. Kanskje jeg er ganske god på å se og forstå at dette mangfoldet må bli tatt hensyn til, og verdsatt.

MANGFOLD: Norges nye idrettspresident med gjengen fra TV BRA - kanalen laget av og for utviklingshemmede. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

69-åringen mener samfunnet generelt har tatt store fremskritt, og at det er lite å bekymre seg over.



Heller ikke når det kommer til fyll under Holmenkollen Skifestival

– Jeg må jo også smile litt når jeg leste at en utgave av Aftenposten fra 1800-tallet viste at det hadde vært en del festligheter også den gangen, ler Dalhaug.



Han liker å se på et glass som halvfullt, fremfor halvtomt.

– Man hører ofte at ting var så mye bedre før i tiden. Jeg er så gammel at jeg husker før i tiden, og det jeg prøver å si er at det ikke er sant at ting var så mye bedre før.



Hvis det er én ting som bekymrer idrettslederen, så er det dyrtiden som rammer familier.

– Vi ser at det er betydelige utfordringer med utenforskap og økonomi som barriere mot deltakelse i idrett.

Det er også noe som påvirker mulighetene for anleggsbygging.



– Det er en ganske stor bevissthet rundt dette, og det er bevilget en god del penger til å avbøte dette. Er det nok? Nei, det er det ikke, men det er en begynnelse.