Trodde knapt det de så av Norge

I de finske skoger sendes det noen friske meldinger på tvers av nasjonene i dagene før en ny sesong.

Rivaler som ikke har sett hverandre på et halvt år, men som har fulgt godt med på hva konkurrentene har foretatt seg både i sporet og i mediene.

– Jeg tror noen av konkurrentene har gitt opp den norske tilnærmingen til media. De synes det er lyving hele veien, sier Vetle Sjåstad Christiansen med et smil.

Blant avsenderne var fjorårets verdenscupvinner Quentin Fillon Maillet, som angivelig brukte Tarjei Bø som eksempel.

– Jeg tror han var litt småirritert på noen av oss norske som meldte at de ikke var i form, men vant den nasjonale åpningen likevel. Jeg tror det samme gjelder for ham. Han er nok i langt bedre slag enn han gir uttrykk for, sier Christiansen.

BJEFFET PÅ TRENING: Fjorårsvinneren av verdenscupen, franske Quentin Fillon Maillet. Foto: Terje Bendiksby

– Ble litt sjokkerte

Mind games eller ei: de norske elitegutta sliter med å holde tilbake når de snakker om det som har foregått på samlinger og konkurranser inn mot dagens sesongstart.

TV 2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen, som observerte mandagens trening i Kontiolahti fra standplass, har snakket med flere utenlandske trenere som fulgte den norske sesongåpningen på Sjusjøen.

PÅ PLASS I FINLAND: TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen og indre bane-reporter Ida Moseng. Foto: Marte Christensen / TV 2

Dommen derfra delte han med Johannes Thingnes Bø da de to møttes for en oppdatering om t(h)ingenes tilstand.

– Det må være den beste åpningen noen gang, på så mange utøvere. De utenlandske trenerne jeg har snakket med ble litt sjokkerte. De synes nivået var skummelt bra, sier Bjørndalen.

– Det var lite rot. Jeg og Tarjei bommet to ganger hver på én serie i løpet av helga, ellers var det meget bra. Jeg har sluppet å ha en sånn én til én-samtale med Siegfried (skytetreneren) i etterkant, så det har vært godt, flirer Thingnes Bø.

Hevder sju norske kan vinne

De norske elitegutta tapetserte pallen på Sjusjøen to dager på rad, og herjet både i sporet og på standplass.

Det er uvanlig på et så tidlig tidspunkt av sesongen.

– Jeg ble nesten skremt selv. Jeg synes vi var gode, sier Tarjei Bø.

– Det var ganske sjokkerende for oss også, for vi hadde hatt en tøff samling i forkant, der resultatene varierte en del, for å si det sånn. At alle mann viste så gode takter ble jeg veldig imponert over selv, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Bjørndalen - tidenes mestvinnende skiskytter - hevder dagens lag er bedre enn alle lagene han selv var en del av.

– Jeg tror det er det beste noensinne. Jeg var på noen lag selv som var ganske komplette, men det var ikke mange år der alle kunne være på pallen. Men av de norske som er her i Kontiolahti, er alle gode nok for pallen på 20-kilometeren. Det er utrolig vanskelig å få alle på et sånt nivå, sier Bjørndalen.

Norge stiller med hele sju mann til start tirsdag: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Sturla Holm Lægreid, Filip Fjeld Andersen, Johannes Dale og Erlend Bjøntegaard.

FÅR MYE AV ÆREN: Siegfried Mazet og Egil Kristiansen. Foto: Berit Roald

Var langrennsløpere

Tarjei Bø har vært på mange forskjellige lag, men hevder det nåværende skiller seg ut på ett område:

– Jeg tror ikke toppene er noe høyere nå, for vi har hatt ekstreme enere og toere før også, men så mange gode løpere på samme lag har jeg aldri vært med på. Alle er seierskandidater, og det er kult.

– Hva tror du er grunnen?

– Jeg tror Egil (Kristiansen) og Siegfried (Mazet) er en stor del av grunnen. De har systematisert det veldig på lagnivå. Tidligere har vi hatt mange individualister og enere som har funnet sin egen vei, og det har alltid fungert på toppen. Men på et lag trenger man et system for å få alle med. På skiteknikk har vi tatt ekstreme steg, og Siegfried har fått jobbet i 6-7 år med de norske langrennsløperne, som han kalte oss i starten. Nå har han fått oss til å bli skiskyttere, sier Tarjei Bø.

BRUTALT: Men nykommer Filip Fjeld Andersen har bitt fra seg i første sesong på verdens beste landslag. Foto: Javad Parsa

Nykommeren på elitelaget, Filip Fjeld Andersen, svarer slik på hvordan det har vært å bli en fast del av verdens beste landslag:

– Det har vært brutalt. Det er skyhøyt nivå på trening, og innimellom må jeg minne meg selv på at det er noen av verdens beste skiskyttere jeg trener mot. Hvis jeg ikke har en god dag blir jeg satt på plass.

Rister på hodet av oddsen

Johannes Thingnes Bø synes utlendingene har grunn til å bli litt skremte av det norske «godstoget», som storebror kaller det.

Samtidig minner han om at de norske gutta mangler én helt sentral referanse:

– Vi har hatt en nasjonal åpning uten å gå mot de utenlandske konkurrentene våre, mens de svenske og franske har gått mot hverandre og slått hverandre annenhver gang. De har hatt en mer realistisk reise fram til verdenscupstart. Vi er spente på hvor vi står, sier den aller største sammenlagtfavoritten.

– SPILL PÅ ANDRE! Johannes Thingnes Bø rister på hodet av oddsen på at han skal vinne verdenscupen sammenlagt for fjerde gang. Foto: Geir Olsen

Han sperrer opp øynene når han får høre hva enkelte bookmakere tilbyr av odds på at han vinner sammenlagt.

– Hva tipper du oddsen er på deg som vinner?

– 2,7, kanskje?

– Hadde det bare vært så vel. Oddsen er 1,65.

– Hæ?! Det var fryktelig lite. I en idrett som dette, der vi ikke kan stryke renn, vil jeg anbefale folk å tippe på andre, sier Thingnes Bø, og peker på storebror Tarjei og Vetle Sjåstad Christiansen når han får vite at oddsen på dem er 25.

Det er Sjåstad Christiansen enig i.

– Jeg ville heller tippet på meg og fått god avkastning, sier han og ler.