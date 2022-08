Triatlonfest blant unge – forbundet sliter med rekrutteringen

Se verdenscupen i triatlon - direkte fra Bergen - på TV 2 og TV 2 Play søndag fra kl. 14.00.

Dagen før de store triatlonstjernene skal i aksjon i verdenscupen i Bergen, varmet barna opp på Festplassen med sitt eget arrangement.

Nesten 300 barn opp til ti år fikk konkurrere i sykling og løping - og ble i det minste våt på beina i et basseng fylt med 25 centimeter vann.

Verdensmester og Olympisk mester Kristian Blummenfelt tok turen innom barnas eget idrettsarrangement i hjertet av sin egen hjemby.

STILTE OPP: Kristian Blummenfelt har mottatt mange medaljer. Lørdag delte han ut noen også. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er en drøm, ekstremt kult å se hva de har fått til. Det er fint å se så mange barn og unge som driver med triatlon, sier Blummenfelt.

Slik var det ikke da 28-åringen drev med svømming, før han skjønte han også hadde et talent for sykling og løping.

– Da jeg var ung så var vi kanskje to-tre unge, og fem voksne i 30-, 40- og 50-årene som drev med det. Jeg håper vi har fått frem at det er gøy og at triatlon er en kjekk sport. Bare fint om vi kan inspirere den kommende generasjonen, sier bergenseren.

Venter på den eksplosive økningen

På Festplassen hadde arrangøren laget en løype der barna startet med å krysse bassenget på beina, før de tok fatt på syklene og deretter løp det siste stykket før de kunne få medalje i mål.

Det var mye glede å spore hos ivrige barn, som tydelig syns det var gøy å delta i triatlon.

De færreste ungene som TV 2 slo av en prat med, driver med triatlon på fritiden. Selv med Blummenfelt-gull i OL og VM og større eksponering, har ikke sporten tatt helt av blant den yngre garde.

Gjenopplev Blummenfelts OL-gull:

– Det er ikke mye enda, men vi håper det skjer. Vi har fortsatt mye å gå på når det gjelder rekruttering, og at foreldre skjønner at ungene kan drive med dette. Vi har startet arbeidet, sier presidenten i Norges Triatlonforbund, Anette Brurås.

– Enten verdensmester eller ikke drive med det

På triatlonstevnet kunne deltakerne ta med vanlig sykkel, men også løpehjul eller trehjulssykkel om de ønsket det.

For med tre idretter i en, så kan det bli en del utstyr som koster penger. Avanserte sykler, optimale løpesko og det nyeste innen svømmebriller kan fort bli en dyr affære.

I triatlonmiljøet har de et fokus på at alle som vil skal ha mulighet til å delta.

FORNØYD: President i Norges Triatlonforbund Anette Brurås. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– De som kommer til klubbene får alltid hjelp. Vi har masse sykler, og det er mulig å få tak i låneutstyr. Vi har fokus på at alle skal kunne være med og få dem inn i klubbene våre, sier presidenten i Norges Triatlonforbund, Anette Brurås.

– Så dette er ingen dyr idrett for barn som vil drive med triatlon?

– Det behøver ikke å være det. For de som er på min alder er det definitivt det, men ikke for de unge.

Hun mener det er andre ting som gjør triatlon utilgjengelig.

– Det har vært litt sånn at enten skal man være verdensmester eller så kan man ikke drive med triatlon. Vi jobber med å bygge opp en gruppe med ungdommer som er med for å ha det gøy å delta.

På nivået Kristian Blummenfelt og resten av lagkameratene befinner seg på er det viktig med det ypperste av utstyr. Slik bør det ikke være i barneidretten, mener han.

– Man må jo ha utstyr for tre idretter, men det går an å gjøre det enkelt. Badebukse, svømmebriller, noen greie løpesko. Man ser her at det ikke er noe utstyrshysteri, og det holder med å finne noe som er i garasjen.

– Det er de som legger mest innsats i trening over tid som kommer til toppen, tror jeg, sier Blummenfelt.

Lørdag var det duket for trialon for de minste på Festplassen i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Engasjerte unger

Triatlonstevnet slo an blant de yngste.

– Det var veldig gøy. Jeg så jeg hadde bare tre foran meg, så tenkte jeg at jeg måtte gi alt. Det gikk bra tydeligvis, for jeg hadde ikke tenkt å tape, sier ti år gamle Leon Langset.

Han har klare ambisjoner om å overta hegemoniet til Blummenfelt og co.

– Jeg skal bli bedre enn dem. Men da må jeg ta en medisin som gjør at jeg kan leve evig, sier han.

GØY MED TRIATLON: Trym Garnes (t.v.), Mathias Langset og Leon Langset ga alt i løypa på triatlon. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Barndomsdrøm

Etter besøket på barnas stevne, dro landslagsutøverne ned til Bryggen for å teste løypene hvor det hele skal foregå søndag i verdenscupen.

– Jeg føler meg godt forberedt. Det er 15 måneder siden sist jeg gjorde tilsvarende distanse. Det kribler i magen, både fordi det er lenge siden, ekstremt fet løype midt i hjertet av Bergen. Jeg har hatt dette i bakhodet på trening de siste to månedene, sier Blummenfelt

– Hvordan blir dette for deg?

– Det blir surrealistisk. Det er en barndomsdrøm å få et løp på hjemmebane. Det kommer helt sikkert til å bli bra stemning rundt i løypen.

Han er trolig den største favoritten på hjemmebane. Men også i fremtiden kan det være bergensere som dominerer idretten, tror Blummenfelt.

– Jeg har sett mange lovende i dag. Bergen kommer til å sanke OL-gull fremover!