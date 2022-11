Treningstalentenes triumf

På Skar i Misvær er det ikke mange potensielle ting som distraherer deg. Høsttåka ligger som et trolsk slør over fjellene. Det er nordnorsk natur på sitt aller mest idylliske.

Stillheten er så total at man kan høre den. Og det er knapt en krusning på vannet på nedsiden av slektsgården til familien Amundsen.

Harald Østberg Amundsen står allerede klar med fiskestanga når TV 2 kommer på besøk.

– Det har blitt en tradisjon å komme hit på høsten. Her er det rom for avkobling, mye god mat, og fisking. Det er stort sett det vi bedriver tiden med her når vi har pause fra idrettshverdagen vår, sier han.

Fiskekonkurranse

For å koble av konkurransehodet har de bannlyst alt av trening, spill, og andre ting som trigger vinnerinstinktet.

Med unntak av én ting.

– Vi har fiske-konkurranse fra vi kommer til vi drar. Den er obligatorisk. Akkurat nå er det Isak som leder på meg. Er ikke lett for en søring å ta opp kampen med nordlendinger når det gjelder fiske, smiler Harald.

FISKERE: Harald Østberg Amundsen (t.v) og Isak Helstad Amundsen har alltid fiskekonkurranse når de møtes. Her fra en tur til Misvær i tenårene. Foto: Privat

Det er ikke enkelt å finne noen felles frihelger når man er profesjonelle idrettsutøvere i hver sin idrett på det høyeste nivået i Norge.

Denne helga avsluttes Eliteserien i fotball. Og allerede neste helg er langrennssesongen i gang med nasjonal åpning på Beitostølen. Når den avsluttes på vårparten, er fotballsesongen godt i gang igjen.

Men i landslagspausen i september fant fetterne Amundsen smutthullet de trengte. Isak hadde fri fra Bodø/Glimt. Og Harald la inn en treningsfri langhelg i sin oppkjøring til langrennssesongen.

– Helt fra vi satte denne datoen har jeg lagt opp treningen slik at jeg trener litt ekstra hardt i dagene før vi møtes her. Så kan vi kun bruke denne helgen som avkobling, smiler Harald.

SLAPPER AV I CAMPINGSTOLEN: Isak og Harald Amundsen på besøk i Misvær hos besteforeldrene. Der handler det om å lade batteriene i en knallhard toppidrettstilværelse. Foto: Robin Jensen / TV 2

For begge vet hvor viktig det er å koble av fra idretten innimellom. Derfor har slektsgården i Misvær utenfor Bodø blitt det perfekte treffpunktet for fetterne som har vært tett på hverandre gjennom hele oppveksten.

– Etter at jeg flyttet til Bodø så har det vært lettest å møtes her. Så får vi vært sammen med bestemor og bestefar. Men tidligere var det det stort sett i Brønnøysund vi møttes. Spesielt på sommeren, forteller Isak Helstad Amundsen.

FOTBALL: Da de var unge satset begge fetterne på fotball, men Harald valgte etterhvert en annen vei i idretten. Foto: Privat.

Leken var trening

Fedrene til Harald og Isak er brødre og vokste opp i Brønnøysund. Og fetterne forteller om lange sommerferier i oppveksten der de la grunnlaget for det unike vennskapet de har i dag.

– Vi føyk rundt hele sommeren, og trente mye, ler Isak.

Harald nikker.

– Ja, vi var jo begge fotballspillere en gang i tiden. Men så var det én av oss som kanskje hadde mer balltalent.

– Ja, he, he, ler Isak.

– Så sklei jeg kanskje litt mer over i individuell idrett, og utholdenhet, sier Harald.

Men i sommerferiene var det en blanding av lek, moro og trening som dominerte.

– Vi spilte fotball, drev med friidrett, var på fjellturer, og hadde en del styrketrening. Det var det som la grunnlaget for treningen vår, sier Harald.

Og selv om de var gode venner, så var det konkurranseelementer i de fleste aktivitetene.

Vi sprang villmann oppi fjellene Isak Helstad Amundsen

– Vi har alltid konkurrert. Det var første mann opp på fjellet, første mann ned fra fjellet. Hvis vi hadde en rolig løpetur, så ble det alltid et beinhardt kjør siste kilometeren for å komme først hjem, sier Isak.

Men det som egentlig var uskyldig lek, har de tatt med seg videre inn i sine profesjonelle karrierer.

PÅ FJELLTUR: Fetterne på løpetur til det ikoniske hullet i Torghatten utenfor Brønnøysund. Foto: Privat

– Jeg tror egentlig at vi la mye av grunnlaget for utholdenheten vår på den tida, sier Harald, og forteller.

– Hver gang vi skulle sykle på fotballtrening i Brønnøysund så hadde vi gjerne sett på Tour de France, og da ble hver eneste sykkeltur en spurtetappe.

– Ja, og vi hadde klatretrøye og spurttrøye, skyter Isak inn.

Og jo eldre de ble, jo mer relevant ble «leken».

– Da vi trente styrke sammen så blandet vi mine øvelser med Isak sine øvelser. Så pushet vi hverandre, og prøvde å finne svakhetene hos hverandre. Så vi har i alle fall bygget opp psyken og toleransen.

– Har hatt daglig kontakt

Vennskapet vokste seg også svært sterkt gjennom disse sommerferiene. Og da betydde ikke avstanden mellom Asker og Brønnøysund så mye i hverdagen.

Hvis jeg så at Isak stod opp tidlig for å trene, så ble det inspirasjon for meg til å komme meg ut på trening. Harald Østberg Amundsen

– Selv om vi ikke møttes så mye, så hadde vi kontakt gjennom året nesten hver dag på telefonen. Så hvis jeg så at Isak stod opp tidlig for å trene, så ble det inspirasjon for meg hjemme i Asker til å komme meg ut på trening. Så jeg tror vi har inspirert hverandre på den måten, sier Harald.

Vennskapet og treningsarbeidet har hengt tett sammen.

– Vi har gjennom mange år varslet hverandre om hva vi trener. Så vi har alltid hatt styr på hva den andre til en hver tid gjør. Det har på en måte gitt oss en trygghet, sier Isak.

I dag er mener begge at dette har vært avgjørende for at de har slått gjennom som toppidrettsutøvere.

– Ja, det tror jeg, sier Isak.

– Det er alltid greit å ha noen i livet som tar de samme valgene, og prioriterer de samme tingene i livet som deg selv. Det var ikke flust av de i Brønnøysund som drev på med det samme som meg.

At man da har et søskenbarn som står i samme situasjon har vært en enorm inspirasjon for begge.

BRONSEGUTT: Harald Østberg Amundsen slo gjennom med bronse på 15 kilometer i VM 2021. Foto: Terje Pedersen

– Helt klart. For meg var det lett å «klikke» med en som står opp om morgenen og trener to økter om dagen. Rett og slett ha noen tett på som sikter høyt, sier Harald, før han legger til:

– Og vi er fortsatt ikke der vi ønsker å være. Det er lang vei å gå ennå.

Støtte i tunge perioder

For både fotballspilleren og langrennsløperen har tatt den lange veien til topps. Og spesielt når motgangen har meldt seg, har de betydd mye for hverandre.

– I tyngre perioder er det veldig godt å prate med en som forstår situasjonen. Vi vet begge to at det ligger mye arbeid bak en god prestasjon. Det kommer ikke av seg selv. For min del har det vært veldig inspirerende å prate med Isak, og se at han får det til på fotballbanen. Det gjør at jeg går ut på trening med ekstra motivasjon selv, sier Harald.

Selv om han slo gjennom med et brak med bronsemedalje i VM i 2021, opplevde han å bli vraket fra OL i Beijing i år. Til tross for flere gode renn.

I år har Isak Helstad Amundsen gått fra benken, til storspill i Champions League-kvaliken, og tilbake til benken etter at Glimt hentet tilbake gamle stjerner.

HERJET i EUROPA: Isak Helstad Amundsen herjet for Bodø/Glimt i play off-kampen mot Dinamo Zagreb. Men havnet etterhvert tilbake på benken. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Å ha en sparringspartner som står i samme situasjon som deg selv er et stort pluss. Isak Helstad Amundsen

– Å ha en sparringspartner som står i samme situasjon som deg selv er et stort pluss. Dessuten har vi vært gode venner opp i gjennom årene. Da er det ekstra lett å snakke og diskutere sammen, sier Isak.

– Vi er ikke en talentfull familie

Som hos mange andre toppidrettsutøvere har familien spilt en avgjørende rolle i karrierene til både Harald og Isak. Men kanskje ikke på den måten man skulle tro. For ingen av foreldrene har bakgrunn i toppidretten.

– Vi er ikke en talentfull familie. Vi er mer hardtarbeidende. Vi lærte tidlig å trene, sier Harald.

Verken han eller Isak var typiske barnestjerner.

– I den grad vi har talent, så er det et treningstalent. Noe mer enn det skal vi ikke skryte på oss, sier Isak.

UT PÅ TUR: Både Harald og Isak ghar vokst opp med mye turer og friluftsliv. Men ingen av dem var typiske barnestjerner og supertalenter. Foto: Privat

Barndommen bestod av allsidig aktivitet og friluftsliv, der de deltok på alt fra fotball, ski, og friidrett.

Faren til Isak var trener fra barndommen og helt opp til junior og a-lagsfotballen i Brønnøysund. Og faren til Harald har vært en viktig støttespiller i skikarrieren.

– Pappa har vært skismører i mange år, og begynte tidlig å reise med oss på skirenn. Så oppfølgingen hjemmefra er det ingenting å si på.

Både Harald og Isak har søstre som også driver med idrett. Hedda Østberg Amundsen er på rekruttlandslaget i langrenn, og Emma Anine Helstad Amundsen spiller fotball i Lyn.

– Jeg tror vi som familie er over snittet aktive. Jeg tror alle som kjenner oss vil si, at i Amundsen-familien er det mange aktive og rastløse personer, sier Harald som gjerne ser at Amundsen-familiens historie kan være til inspirasjon for andre.

– Jeg håper det kan være givende for folk å høre at man ikke er født med en kropp som bare fungerer fra start og er barnestjerne fra start til slutt. Hvis du lærer deg å trene tidlig, og ordentlig, så kan man komme langt med det, sier Harald.

GUTTA OM HVERANDRE: Fetterne er rause i beskrivelsene av hverandres kvaliteter. Foto: Robin Jensen / TV 2

Harald om Isak – Reisen til Isak i Glimt viser at hardt arbeid over tid fungerer. Jeg tror han sikter høyt, og drømmer om de aller råeste ligaene en gang i framtiden. Jeg vet han er målbevisst, så det blir spennende å se hvor den reisen stopper.