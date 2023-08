Treningen avbrutt av hagl

EKSTREMVÆR: Ada Hegerberg (t.v.) og de andre spillerne søker ly av det kraftige regnet under trening på Seddon Field i Auckland, New Zealand, under VM i fotball for kvinner 2023 i Australia og New Zealand. Foto: Lise Åserud / NTB

Ada Hegerberg og resten av de norske VM-spillerne måtte søke ly for et voldsomt haglvær på treningsfeltet onsdag, da en vinterstorm blåste inn over Auckland.

Det ble utstedt farevarsel for kraftig vind, og lokale myndigheter vurderte å stenge Harbour Bridge, som forbinder Auckland by med de nordlige forstedene. Lenger sør i landet er det meldt om stengte veier på grunn av snøvær.



I Auckland var det allerede notorisk ustabile været spesielt omskiftelig onsdag, med sol og kraftig regn om hverandre. Et kvarter ut i treningen startet et voldsomt haglvær. De norske avbrøt treningen og søkte ly i et telt ved treningsfeltet, men kunne fortsette få minutter senere.

– Det gikk fort fra sol og blå himmel til hagling sideveis, men heldigvis gikk det fort over. Det varte bare noen minutter. Selv for en som er fra Sunndalen og bor i London blir dette været litt vel uforutsigbart, sa Guro Reiten til NTB.

Sophie Román Haug rynker på nesen av møkkaværet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Værmessig var dette det verste til nå, sa Mathilde Harviken.

– Jeg måtte ta en filmsnutt av det, for det var ganske ille. Det så ikke veldig behagelig ut å være ute. I dag var det litt deilig å sitte inne og sykle, sa Thea Bjelde, en av tre i den norske troppen som trente alternativt.

Viser ikke kortene

Ada Hegerberg var tilbake på feltet, men hun drev for seg selv under oppvarmingen. Så gjorde hun noen enkle øvelser med ball før treningen ble stengt for mediene.

Ada Hegerberg tilbake på feltet. Foto: Lise Åserud / NTB

Lagkaptein Maren Mjelde og leggskadde Bjelde var ikke på feltet. Mjelde var ikke engang med til lagets faste treningsanlegg Seddon Fields.

– Ada fortsetter rehabiliteringsprosessen sammen med Gunnvor Halmøy (fysisk trener) og det medisinske teamet. Thea trener alternativt og følger planen for å bli klar til lørdag. Maren trener i dag på gymmen som en del av belastningsstyringen, meldte medieansvarlig Halvor Lea.

– Det kjennes bedre fra dag til dag. Jeg håper og tror at jeg blir klar til kampen lørdag, sa Bjelde til NTB etterpå.

Landslagsledelsen holder kortene tett til brystet, og assistenttrener Monica Knudsen ville ikke kommentere status for de to andre som ikke var i full trening.

– Jeg har ikke noe å tilføye (til det som er meddelt), sa hun til NTB.

God trening

De 20 andre i troppen trente som vanlig, om man ser bort fra effekten av det ufyselige været.

– Været må vi bare håndtere. Det kan bli dårlig vær under lørdagens kamp også, og vi fikk bra trening på det i dag, sa Reiten.

– Været her er utrolig skiftende, men vi er jo fra Norge, så vi er litt vant til det. Iallfall vi som er fra Vestlandet, sa Anna Jøsendal.

Treningen var som vanlig på Norges faste treningsanlegg i Auckland-forstaden Western Springs. Der blir det trening også torsdag. Fredag reiser troppen sørover til New Zealands hovedstad Wellington, der Japan er motstander lørdag.

Japan har imponert stort så langt i VM med tre seire og 11-0 i målscore. Spania ble slått hele 4-0 i gruppefinalen.

(©NTB)