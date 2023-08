Trenes av mødrene: – Blir ganske lei hverandre til tider

– Mamma er den som kjenner meg best. Det er veldig lett å tilrettelegge trening og slikt når hun kjenner meg så godt og vet hvordan jeg lever, sier Henriette Jæger til TV 2.

Friidrettstalentet befinner seg for øyeblikket på VM i Budapest. Søndag var hun tre hundredeler fra å avansere til semifinalen på 400 meter.

20-åringen trenes av mor Unn Merete Jæger. De siste årene har ikke resultatene uteblitt.

Tidligere i sommer ble Jæger nummer to i U23-EM med norsk rekord 51,06.

I 2020 ble hun tidenes beste junior (U18) i verden i sjukamp.

Samme år tok hun sine første NM-gull i senior innendørs, da hun vant 60 meter og 200 meter, som 16 åring.

– Men det har sine opp- og nedturer, sier Jæger.

– En reise vi gjør sammen



20-åringen forteller at det kan bli litt mye å tilbringe så mye tid med moren sin.

– Man blir ganske lei hverandre til tider. Etter lange treningsperioder og treningsleirer er det greit å få litt separasjon.

– Men det har fungert veldig bra og gir resultater. Dette er en reise vi gjør sammen, sier 20-åringen.

Jæger bor sammen med moren, som tidligere har drevet med spydkast.

– Hva hadde vært annerledes om noen andre hadde vært treneren din?

– Hun ville ikke sett helheten. Mamma ser for eksempel om jeg har hatt dårlig søvn og kan tilrettelegge trening etter det.

– Jeg fester ikke så mye, men om jeg hadde tatt meg en fest og hun ser at jeg er dårlig dagen etter tilrettelegger hun det, istedenfor en trener som ikke hadde fått med seg det og kjørt på med trening.

Likhetstrekkene mellom mor og datter kommer tydelig frem før konkurranser, skal vi tro Jæger.

– Jeg tror hun har like mye nerver som meg, om det er mulig. Hun sier selv at hun sliter skikkelig med nerver hun også. Nå skal ikke hun prestere, men det er et verk hun har utarbeidet. Dette er et prosjekt vi har sammen.

SUKSESS: Henriette Jæger og Håvard Bentdal Ingvaldsen mener at mødrene er en stor grunn for suksessen de har hatt på friidrettsbanen. Foto: Geir Olsen

– Det er størst fordeler



Ingvaldsen har i likhet med Jæger prestert på et høyt nivå med moren som trener.

– Det fungerer veldig bra. Vi har funnet en fin balansegang mellom trener og det å være mor. Vi har funnet en god plan for å bli en god 400-meterløper.

– Når hun er mamma er hun mamma, og når hun er trener så er hun trener. Når det er en hardøkt kan hun ikke være mor, sier Ingvaldsen.

Tidligere i sommer slo 20-åringen Karsten Warholms Norges rekord på 400-meter flatt.

Under sommerens lag-EM satte han mesterskapsrekord med tiden 44,88 i Krakow.

Søndag løp Ingvaldsen inn til ny norsk rekord på 400 meter flatt. Han vant sitt heat og sikret semifinale plass.

REKORDER: Håvard Bentdal Ingvaldsen setter stadig nye rekorder på friidrettsbanen. Foto: Fredrik Varfjell

– Det har ikke vært så mange ulemper hittil. Kanskje litt diskusjoner innimellom, men det ender ofte godt. Jeg vil si det er størst fordeler.

– Det er hun jeg har hatt i alle år, hun kjenner meg så godt som person og type løper. Hun vet hva som er riktig for meg og ser godt om jeg har en god eller dårlig dag.

Tirsdag løper Ingvaldsen semifinale på 400-meter flatt i VM i Budapest. Løpet kan du se på NRK1 fra klokken 21.00.