Treneren rørt av Eikrem: – Gutten elsker fotball

Molde - HamKam 5-0

Premissene var klare skulle Molde innkassere sin femte ligatittel søndag kveld: De måtte selv vinne over HamKam, samtidig som Bodø/Glimt måtte avgi poeng hjemme mot Sandefjord.

Slik gikk det ikke. Molde gjorde jobben, men Bodø/Glimt snudde til seier etter å ha havnet under på Aspmyra like før pause.

Hylles etter nok en fantastisk kamp: - Han bør få en statue

Kaptein Magnus Wolff Eikrem har vært gjennom en svært tøff periode etter at samboeren gikk bort i midten av september. Søndag var han ustoppelig og inspirerte blåtrøyene til klubbens tolvte strake seier og ny norsk rekord for antall strake seiere.

– På sitt beste har har Eikrem kvaliteter ingen andre i Eliteserien besitter, og mye av det han gjør mot HamKam er på et helt eget nivå. Han leker seg, har øyne i nakken og en høyrefot som treffer nøyaktig der han vil, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Man blir rørt

Lagkameratene snakker varmt om Eikrem, og skryter spesielt av måten han har håndtert en tøff periode.

– Fotballen har vært et sted å fa tankene på andre ting. Vi har prøvd å være der for han og han har vært veldig sterk i denne perioden. Det han gjør i dag viser hvor sterk han er og hvilken fotballspiller han er. All honnør og kudos til han for hvordan han har håndtert dette, sier Ola Brynhildsen.

– Jeg syntes han har gjort en klok vurdering med å prøve å ta hverdagen tilbake. Det å være i fotballbobla er nesten som et fristed. Det å være sammen med gutta. Jeg tror det har vært fint for han, sier Kristian Eriksen.

Molde-trener Erling Moe, kanskje én av de som best ser hvordan Eikrem opptrer på banen, er enig med spillerne sine.

– Han har klart å stå i det og fortsetter å levere. Og det har han gjort i lang tid. All kudos til han. Gutten elsker fotball og det vises i alt han gjør. Jeg er imponert og man blir litt rørt av det også, sier Moe.

HERJET: Magnus Wolff Eikrem. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Kremmerhus

32 år gamle Eikrem, som for få dager siden satte pennen på en ny treårskontrakt, bøyde ballen elegant i nettmaskene etter bare åtte minutter.

– Han har X-faktor. Han prikker de der på trening hele tiden, så det overrasker meg ikke at han gjør det her, når han får stå der å sikte, sier Moe om målet.

Brennhete Ola Brynhildsen ville ikke være dårligere. For sjette kamp på rad satte 23-åringen ballen i mål etter et millimeter-presist innlegg av Mathias Løvik.

2-0: Ola Brynhildsen nekter å stoppe å score. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Dommer Mohammad Usman Aslams ur hadde så vidt passert 25 minutter da Eikrem satte fart fra midtstreken igjen. 32-åringen testet høyreslegga igjen, men skuddet traff stolpen – og spratt tilbake til en ventende Markus André Kaasa, som satte inn Moldes tredje for kvelden.

Nedsabling

Så var det kapteinens tur igjen. Eikrem spilte opp Kristian Eriksen til skudd, men keeper Lars Jendal fikk avverget sin tidligere lagkamerats skudd til retur. Der sto Eikrem og fikk en enkel jobb med å bredside inn 4-0.

Annenomgangen utartet seg lenge roligere enn første, men innbytter David Fofana ønsket også å ta del i den store festen. 72 minutter var spilt da stjerneskuddet fikk stå alene på første stolpe og heade inn corneren til Etzaz Hussain.

Med unntak av Jonas Enkeruds stolpeskudd på overtid skapte HamKam aldri de store farlighetene. 7092 tilskuere på Røkkeløkka kunne gå hjem med et stort smil om munnen etter festforestillingen.