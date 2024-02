Treneren raser: – På grensen til en farse

De norske langrennsherrene nådde en milepæl under verdenscupsprinten i Canmore.

Johannes Høsflot Klæbo gikk til topps, Norges 400. verdenscupseier på herresiden. Bak ham sikret Erik Valnes dobbelt norsk.

PALLEN: Johannes Høsflot Klæbo vant foran Erik Valnes (til venstre) og Edvin Anger (til høyre). Foto: Jeff McIntosh / The Canadian Press / NTB

Sprinttrener Arild Monsen hadde likevel en utblåsning på Viaplays sending.

– Det er helt fantastisk god underholdning. Vi gjorde det bra, men jeg håper at sånne løp som det her bare blir én gang i året. Det grenser både til parodi og farse når det blir sånn, sa han.

REAGERER: Arild Monsen syntes ikke noe om sprintløypen i Canmore. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er min mening. Så får andre mene akkurat det de vil. Topp underholdning én gang, men sånn kan vi ikke holde på når det blir så mye utforkjøring og du står stille. Det er ikke det vi skal bli best på, fortsatte Monsen.

Inn mot oppløpet var det en lang utforkjøring, og det ble posisjonskamp og lureløp på toppen.

– Vi behersker det bra, men jeg synes ikke det er sånn det skal være.

– Vi klatrer opp en kjempefin løype, men det blir altfor mye nedover til mål, mener Monsen.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad er «fullstendig uenig» med Monsen.

– Dette er nettopp den underholdningen langrennssporten trenger. Men det vi trenger i sånne løyper, er dommere som faktisk sørger for at reglene overholdes. Det er en forutsetning for å unngå kaos, mener Skinstad.

UENIG: Petter Soleng Skinstad synes slike løyper er akkurat det langrennssporten trenger. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg mener Monsen bommer grovt her, og at vi som verdens største langrennsnasjon skal passe oss for ikke å virke sure og vanskelige. I dag vinner de beste sprinterne i verden i både kvinne- og herreklassen, og resten av pallplassene går til etablerte stjerner. Da kan man ikke kalle rennet en parodi, fortsetter TV 2s langrennsekspert.

Klæbo er heller ikke begeistret.

– Oppløpet var greit, men jeg må si at jeg hater løp som det her. Det er så jævlig, unnskyld språkbruken, med så lang nedoverkjøring. Det stopper helt opp, og det er nesten sånn at vi ploger gjennom hele svingen. Plutselig var jeg først, og da tenkte jeg at «nå må vi gå», beskriver Klæbo overfor Viaplay.