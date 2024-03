Trener 15 økter i uka: – Jeg skal bli verdens beste

Entertainer eller talent? Jon Vetle Furuheim (21) mener selv han har alt som skal til for å bli verdens beste.

– Jeg tenker på det hver dag. Når jeg står opp, når jeg spiser og når jeg legger meg. Jeg skal bli verdens beste.

Han lever etter dette mantraet hver dag, fra morgen til kveld.

Ambisjonen hans er tydelig.



– De dagene som er ekstra tunge, da må jeg minne meg selv på hvorfor jeg gjør dette her. Jeg skal bli best i verden.

Veien til storhet

TV 2 møter Jon Vetle Furuheim – det er grytidlig om morgenen, og tåken har lagt seg over barndomshjemmet på Kolbotn.

Herfra går veien videre til Valle Hovin og «Frontline MuayThai kampsportsenter» – sju dager i uka.

Han er klar for dagens første treningsøkt. Det er sparring og styrke på programmet for den unge MMA-fighteren.

– Jeg legger alt i dette. Man har bare én sjanse til å lykkes, og den vil jeg ikke sløse bort, forteller han.



Med et strengt program på 15 treningsøkter per uke, finsliper 21-åringen ferdighetene hver eneste dag.

Han nekter å ta snarveier på veien til storhet.

– Det er en fulltidsjobb. Alt av energi, ressurser og vilje legger jeg i idrettskarrieren min, forteller han videre.

«Wonderboy»

For bare noen uker siden oppnådde Furuheim sin femte proffseier, med en knockout på imponerende ni sekunder.



– Det er selvfølgelig morsomt å vinne på den måten. Men samtidig er det litt surt, fordi alt du har jobbet mot over lang tid er ferdig på bare noen sekunder, forteller Furuheim.

Furuheim slåss i nord-europas største MMA-liga – «Cage MMA Finland».

– Hva går gjennom hodet ditt når du skal slåss i buret?

– Når buret låses, og det er bare meg og motstanderen. Da er jeg et mareritt. I mitt hode, skal motstanderen bli dratt ut derfra.

I mange år har Furuheim blitt omtalt som «wonderboy» og et stort talent innenfor MMA-sporten.

Han vet han har mye press på skuldrene.

– Det er mange som forventer at jeg skal bli god. Men jeg kjenner ikke på press. Det er presset jeg legger på meg selv som er høyest, forklarer han.

Sporten Mixed Martial Arts (MMA) er verdens raskest voksende kampsportidrett.



For å nøye seg med toppsjiktet innenfor sporten, må han bli like stor som profilene Connor McGregor, Khabib eller Jon Jones.

Alle tre har gjort seg store i verdens største MMA-liga, «UFC».

– Det er planen, sier han.

COACH: Chris Nilsen – startet FrontlineMuayThai i sin tid og har trent Furuheim i 14 år. Foto: Mikkel Hansson

– Hvis han lytter til oss som er rundt han, og gjør smarte valg med alt det utenomsportslige. Da kan han bli stor. Det er ikke talentet det står på, sier Furuheims trener Chris Nilsen til TV 2.



Ofrer alt

Veien til toppen kommer ikke uten ofre.

Mens jevnaldrende følger utdanning og karriere, har Furuheim valgt å investere alt han har i lidenskapen sin.

– Jeg har gått glipp av mange bursdager, fester og feiringer. Det plager meg heldigvis ikke så mye. I mitt hode har alltid trening kommet først, forteller han.

Presset om å følge en mer tradisjonell livsvei er alltid til stede, men Furuheim forblir lojal til sporten.



– Jeg har aldri blitt tvunget til å droppe noe, men i mitt hode går trening foran alt, så alle barnebursdager gikk jeg som regel glipp av. Jeg var heller ikke russ.

Furuheim utdyper.

– Når andre synes det var kult å feste, synes jeg det virket kulere å slåss i UFC.

Vil bli UFC-mester

For Furuheim handler ikke MMA bare om å være en god fighter, men også en underholder.

Han vet at veien til UFC ikke bare krever seire, men også en personlighet som appellerer til publikum.



– Det handler om at du må være synlig. Dette er en entertainment-bransje. Fansen har ikke lyst til å bare seg deg i buret, de har lyst til å se livet rundt. I tillegg må du være underholdende. Du kan være god til å slåss, men du må også by på deg selv for å komme til toppen, forklarer han.

Han forklarer at han nøye velger ut sine motstandere, for å lage en samling fylt med spennende kamper.

I tillegg bygger han opp sitt rykte for å bli synligere internasjonalt – og med hver kamp søker han etter tøffere utfordringer.

– Det er det som er viktig for å komme seg til toppen. Alle valg jeg gjør er godt planlagt. Det skal få meg til en større liga, før jeg skal til UFC og bli UFC-mester.

Men det å bli MMA-utøver i Norge er ingen enkel eller lønnsom sak. Idretten får ingen økonomisk støtte ettersom den ikke er lovlig å konkurrere i på norsk jord – kun trening blir akseptert.



Furuheim og store deler av MMA-miljøet i Norge har kjempet i flere år for å sporten godkjent.

Furuheim har troen på at det en dag vil løse seg.

– Det er en drøm å slåss en UFC-kamp på norsk jord, og det skal jeg oppnå en dag forhåpentligvis.