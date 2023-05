Tre av Norges største talenter vraket til U21-EM

Saken oppdateres!

I sommer skal Norges U21-landslag spille EM i Romania og Georgia.

Onsdag tok Leif Gunnar Smerud ut troppen.

Der var det ikke plass til tre av Norges største talenter, Andreas Schjelderup (Benfica), Kristian Malt Arnstad (Anderlecht) og Joel Mvuka (Bodø/Glimt).

Schjelderup (18) ble hentet av Benfica for omkring 150 millioner kroner i januar, men har til gode å bli en fast del av portugisernes ellever.

– Andreas er en superspennende spiller, men jeg tror ikke jeg skal si vurderingen rundt ham mot andre. Jeg har hatt veldig mange gode å velge mellom. Han er veldig ung og lovende. Det kommer nok flere muligheter for ham, svarer Smerud på TV 2s spørsmål om hvorfor Benfica-talentet ikke er med i troppen.

IKKE PLASS: Andreas Schjelderup her med Fredrik Aursnes før en Champions League-kamp tidligere denne sesongen. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Arnstad (19) på sin side er en av nøkkelspillerne til den belgiske storklubben Anderlecht, til tross for sin unge alder. Denne sesongen spilte han 27 seriekamper på det øverste nivået i Belgia.

– Når du samtidig denne gangen ikke bare skal ta ut til en samling og landskamper, men et veldig sjeldent mesterskap, så var det mange krevende samtaler i går og Kristian var en av dem, sier Smerud.

Bodø/Glimts stjerneskudd Joel Mvuka som er solgt til franske Lorient fikk heller ikke plass i troppen.

– Jeg har tatt ut de 23 jeg er trygg på er de beste til å kjempe for Norge i et mesterskap, sier Smerud.

UTTAK: Leif Gunnar Smerud tok onsdag ut troppen til sommerens U21-EM. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Mvuka og Schjelderup har til nå ikke vært viktige spillere på U21-landslaget under Smerud, men er i gjengjeld noen av de mest meriterte unge spillerne Norge har.

Arnstad på sin side har vært bortimot fast på U21-landslaget siden sommeren 2022.

– Har du vært god nok til å få det beste ut av deres spesielle styrker på U21-landslaget?

– Det vil alltid være slik at man må vurdere om man får det beste ut av noen, det er ikke sikkert at man alltid gjør. Men jeg har fått samlet dette laget, og laget et lag som har tatt seg til EM. Så vil det være ganske mange som kjenner at de skulle vært der og føler de er gode nok, og tenker at de ikke har fått vist seg frem.

STORSPILT: Joel Mvuka har vært en av nøkkelspillerne til Bodø/Glimt denne sesongen, det var han også i fjor. Foto: Terje Pedersen

Norges tropp:

Keepere: Kristoffer Klaesson (Leeds United), Mads Hedenstad Christiansen (Lillestrøm) og Rasmus Sandberg (Stjørdals-Blink).

– En overraskelse med Rasmus Sandberg, jeg tror ingen så den komme, sier Leif Gunnar Smerud.

Forsvarere: Sebastian Sebulonsen (Brøndby), Henrik Heggheim (Vålerenga), Jesper Daland (Cercle Brugge), David Møller Wolfe (Brann), Leo Fuhr Hjelde (Leeds United), Colin Rösler (Mjällby) og Warren Kamanzi (Toulouse).

Midtbanespillere: Sivert Mannsverk (Molde), Johan Hove (Groningen), Christos Zafeiris (Slavia Praha), Markus Solbakken (Viking), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt), Tobias Christensen (Fehervar), Oscar Bobb (Manchester City), Håkon Evjen (Brøndby), Osame Sahraoui (Heerenveen), Emil Konradsen Ceïde (Sassuolo).

Angrepsspillere: Antonio Nusa (Club Brugge), Erik Botheim (Salernitana) og Jørgen Strand Larsen (Celta Vigo).

– Både Hugo og Jørgen er nok i A-troppen og vi har tatt ut to spillere til, som er med oss uansett frem til mesterskapet, om alle er friske og raske. Dersom Jørgen og Hugo kommer tilbake, må vi sende dem hjem, sier Smerud.

De to som er med som reservespillere og risikerer å bli sendt hjem er Joshua Kitolano (Sparta Rotterdam) og Seedy Jatta (Vålerenga).

De to talentene vil også ta plassen til eventuelle skadde spillere.

Norges gruppespill ser slik ut:

22. juni: Sveits - Norge.

25. juni: Frankrike - Norge.

28. juni: Italia - Norge.

Mesterskapet blir det siste Leif Gunnar Smerud gjør som U21-sjef, han har allerede varslet at han gir seg etter EM.



Jan Peder Jalland tar over U-landslaget etter mesterskapet.