Træen bekreftet klar for storlag: – Veldig spennende

Torstein Træen (28) forlater Uno-X til fordel for det kontroversielle topplaget Bahrain-Victorious. Det valget forstår han at folk stiller spørsmål ved.

Overgangen, som har vært en dårlig skjult hemmelighet de siste månedene, bekreftes torsdag av Bahrain-Victorious på X/Twitter.

Laget skriver at Træen skal sykle for dem i 2024- og 2025-sesongen.

Landevei har tidligere erfart at 28-åringen var på vei til laget, og TV 2 kunne i august bekrefte av avtalen var signert med laget som sykler i WorldTouren, nivået over Uno-X.

– Det blir veldig spennende og gøy. Det blir artig å prøve noe nytt med andre mennesker rundt seg, sier klatreren fra Heradsbygd til TV 2.

VOND SOMMER: Torstein Træen var med på Uno-Xs første Tour de France i sommer, men pådro seg tidlig et brudd i albuen og fikk ikke preget rittet slik han hadde håpet. Foto: Fredrik Varfjell

Træen har syklet for Uno-X siden lagets første sesong i 2017. De siste sesongene har han syklet inn en rekke topp 10-plasseringer i store etapperitt, og i sommer var han var en del Uno-X-laget i Tour de France.

TV 2 er kjent med at lag som Soudal Quick-Step, Intermarché og Ag2r på ulike tidspunkt var i samtaler med Træen, men valget falt altså på laget som for øyeblikket er rangert som verdens sjette beste.

– Lagledelsen i Bahrain mente at jeg fortsatt hadde mye rom for utvikling og forbedring. De ser store utviklingsmuligheter selv om jeg har bikket 28, og det var viktig for meg når jeg skulle velge, sier han.



Kontrakten strekker seg over to år, og TV 2 forstår at Træen vil mer enn doble lønnen hos sitt nye lag.

– Trygg på hva jeg står for

Laget har profiler som Matej Mohoric, Jack Haig, Peio Bilbao og Wout Poels i stallen, men laget har tiltrukket seg mye utenomsportslig oppmerksomhet de siste årene.

Laget var gjenstand for politiraid i forbindelse med Tour de France både i 2021 og 2022.

I FOKUS: Bahrain-laget har fått besøk av politiet flere ganger de siste årene, men raidene har ikke ført til konkrete sanksjoner mot ryttere eller støtteapparat. Foto: Christophe Ena

Raidene førte aldri til sanksjoner eller utestengelser, men raidene, i tillegg til at flere ex-ryttere i støtteapparatet tidligere har vært utestengt og/eller har innrømmet dopingbruk, gjør at lagets omdømme ikke har vært det beste.

– Jeg er sikker på at det kommer til å gå fint. Jeg er trygg på hva jeg gjør og hva jeg står for, så det er jeg ikke veldig bekymret for. Så er det også sånn at sykkelsporten heldigvis har endret seg mye med årene, sier Træen.

– Skjønner godt om folk reagerer

Det som også har endret seg i sykkelsporten de siste årene er innflytelsen fra Midtøsten.

Flere lag på sportens øverste nivå er nå helt eller delvis eid eller finansiert av land og selskaper i regionen, og en rekke ritt blir også arrangert i området.

– I en tid hvor fokuset på menneskerettigheter og sportsvasking i idretten er stort, hvilke refleksjoner gjorde du deg når du valgte å signere for Bahrain-Victorious?

– Det viktigste når man velger lag er å velge et lag som vil ha deg. Og det er ikke sånn at jeg hadde tilbud eller kunne velge fritt mellom de 18 lagene på WorldTouren (sykkelsportens øverste nivå, journ.anm.). Jeg må gå dit jeg tror jeg kan utvikle meg mest. Og så vil jeg selvsagt bli boende i Norge og skatte til Norge, sier Træen.

Flere nordmenn har de siste årene syklet for Team UAE, og det er også nordmenn på det australske sykkellaget Jayco-AlUla, som er delvis finansiert av Saudi-Arabia. I tillegg har det vært nordmenn de siste årene på lag med hjemsted i land som Israel og Kasakhstan, som heller ikke har et uproblematisk forhold til menneskerettigheter.

– Skjønner du om folk reagerer på en overgang til et lag fra Bahrain?

– Det skjønner jeg godt. Søren Wærenskjold (lagkamerat i Uno-X, journ.anm.) gikk jo også ut i Tour de France og forklarte hvorfor han ikke ville gå til et lag som UAE. Så jeg skjønner veldig godt om folk reagerer.

– Var dette en tematikk du snakket om med folk før du tok valget, eller var det kun det sportslige som var viktig?

– Basert på de tilbudene jeg fikk, så var det det sportslige det gikk på. Med tanke på at jeg nå er 28, har vært gjennom en runde med kreft og så videre, så vil jeg se hvor god jeg kan bli. Da følte jeg at jeg måtte velge det laget der jeg har størst mulighet til å sykle fortest, forklarer Træen.

Træen vil i sitt nye lag bli trent av italienske Andrea Fusaz. Rittkalenderen har ikke blitt spikret enda.