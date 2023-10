Toppscoreren utvist i dramatisk Brann-seier

Brann tok sin sjuende strake seier i serien i thriller på Intility. Bård Finne avviser at han ble utvist med vilje.

NÅ: Alt om den dramatiske Eliteserien-runden i Fotballkveld på TV 2 Play.

Vålerenga-Brann 1-2

Med en halv omgang igjen å spille var Henrik Bjørdal på vei igjennom for Vålerenga på stillingen 1-2.

Bård Finne var på et sugende returløp, og sendte Vålerenga-spilleren over ende like utenfor 16-meteren.

Branns toppscorer fikk marsjordre av dommeren.

– Han vet hva han gjør. Han tenker at de har større kjangs til å vinne dette hvis han feller ham utenfor boksen og tar det røde kortet. Det trenger ikke å være en dårlig taktisk vurdering, kommenterte TV 2s Morten Langli.

Finne med innrømmelse

Trener Eirik Horneland er uenig i at det var et bevisst rødt kort.

– Jeg tror at det var viktig det røde kortet der, uten at Bård prøver å ta det røde. Han prøver å løpe seg på rett side, mener Horneland.

En halvtime etter kampslutt kommer Bård Finne med svaret.

– Var det en kald og kalkulert avgjørelse?

– Nei, det var det vel egentlig ikke. Jeg ser akkurat for sent hva som kommer til å skje. Han får touchet inn foran. Jeg følte meg ikke kald og kalkulert der, dessverre, svarer Finne.

Kun åtte minutter senere led Simen Juklerød samme skjebne, og det bare tre minutter etter at Vålerenga-backen var blitt byttet inn.

Han felte Branns kantspiller Ulrik Mathisen like over midtstreken, men uten å ha noen i dekning.

Dermed var også Vålerengas fordel borte.

Flere mål ble det ikke på Intility.

Dette er Branns første seier på arenaen som ble åpnet i 2017. Det er også bergensernes sjuende seier på rad i Eliteserien.

De klatrer opp til tredjeplass.

– Vi er i en veldig god flyt, og må bare holde det oppe. Det er ikke vanskeligere enn det. Det blir en gøy høst, sier matchvinner Joachim Soltvedt.

– Kan dere gå helt til topps?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror Bodø vinner serien, svarer bergenseren.

I neste kamp, hjemme mot Molde, må Brann klare seg uten Bård Finne.



– Jeg hadde lyst til å spille neste kamp. Det er surt, men like fullt tre gode poeng for oss, medgir landslagsspilleren.

Bakke: – Det vi må unngå

For Vålerenga ble det en dårlig runde. Tre av rivalene i bunn – HamKam, Haugesund og Stabæk – vant sine kamper.

Hovedstadslaget er på tolvteplass, med ett poeng ned til kvalikplass og tre poeng ned til direkte nedrykk.



– Vi ser jo hvordan det ser ut. Det gjorde vi før vi dro til Sandefjord forrige helg òg. Dette blir en thriller helt inn, det. Så må man lære seg å stå i det, tåle å stå i det og prøve å få ut den beste utgaven av seg selv, sier Geir Bakke til TV 2.

NEDRYKKSFARE: Geir Bakke forventer kamp hele veien inn. Her reagerer han på noe Sivert Heltne Nilsen sier. Foto: Javad Parsa

Han er klar på hvor det gikk galt mot Brann.

– Det handler om de små tingene. På det første målet der vi ikke tar ut dybde, da blir vi straffet. På det andre målet får de passere oss for lett. Og så det røde kortet til slutt; der ligger vi egentlig i veldig god balanse, og så blir vi tatt på sengen, vurderer Bakke.

– Det er de tingene der vi må unngå. Hvis ikke blir man straffet i fotball, fortsetter Vålerenga-treneren.

NÅ: Alt om den dramatiske Eliteserien-runden i Fotballkveld på TV 2 Play.