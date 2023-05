Toppscoreren skadet

Vålerenga-LSK Kvinner 4-1 (2-0)

Bare dager etter det skuffende derbytapet i Eliteserien, benyttet Vålerenga muligheten til å revansjere seg mot LSK i Toppserien.

Mål av Vålerengas to store profiler - Karina Sævik og Olaug Tvedten - sikret 4-1-seier på Intility, men et skår i gleden var at Karina Sævik måtte av med skadet.

Toppseriens toppscorer hylte av smerte og ble liggende etter en duell.

Hun kom seg aldri på bena igjen, og måtte ha hjelp da hun hinket av banen før en time var spilt.

– Det er ikke bilder vi liker å se. La oss krysse alt vi har for at det gikk bra, sa NRKs kommentator Carl-Erik Torp da Sævik måtte av.

Hovedpersonen var fattet etter kampen. Hun sa at hun håper å rekke kampen mot serietoer Rosenborg søndag.

– Ganske vondt

– Jeg har ikke kjent helt etter ennå, men det var ganske vondt, sa 27-åringen til NRK med en ispose rundt ankelen.

– Jeg håper det bare er et litt kraftig overtråkk, la hun til.

Sævik scoret to mål før hun skadet seg, og er divisjonens toppscorer med syv mål totalt.

Vålerenga inntar tabelltopp etter seieren, tre poeng foran Rosenborg.

– Vålerenga er virkelig i form. De er rett og slett ganske gode for tiden, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

LSK beholder sin tredjeplass, tross tap.