FÅR INN PENGER: Emil Hegle Svendsen er i full jobb som eiendomsutvikler, men glemmer ikke hvem som har hjulpet ham dit han er i dag. Her stiller han opp som trekkplaster for privatlaget Team Fosen Yard - der hockeygutta i Lillehammer var blant dem som fikk prøve seg med laservåpen. Foto: Einar Kirkeby

Emil Hegle Svendsen satte punktum for en eventyrlig skiskytterkarriere i april 2018.

I dag er 37-åringen tobarnsfar for Magnus (3) og Elsa (1), i full jobb i det private næringsliv og forlovet med P4-programleder Samantha Skogrand.

Og ettersom Skogrand er en del av den faste trioen i «Radiofrokost», med sendestart klokka 06 om morgenen, gir det seg selv at Svendsen ikke kan ligge på latsida før han går til jobben som eiendomsutvikler i Fredensborg Fritid.

– Du kan sitere meg på at toppidrett er peanøtter i forhold, sier Svendsen lattermildt.

HAR STIFTET FAMILIE: Emil Hegle Svendsen og forloveden Samantha Skogrand har to barn sammen. Foto: Vidar Ruud

Morgenkaos

– Du får morgenskiftet hver dag?

– Det er helt riktig, og det er en skikkelig hard jobb. Det er en brutal fase når barna er så små. Jeg står i det, men bruker erfaringen fra toppidretten.

– Hva er mest brutalt?

– Det at det ikke flyter, at det er fullstendig kaos med unger som ikke vil spise eller ha på seg klær, sier Svendsen.

Kommende vinter kommer han ikke til å være en del av NRKs ekspertkorps på skiskyting, men Svendsen har fortsatt et hjerte som banker for sporten han dominerte i mange år.

Stiller opp for utfordrerne

Den kjærligheten kommer blant annet til uttrykk gjennom å stille opp for unge skiskyttertalenter som står utenfor landslag. Tidligere i oktober kjørte Svendsen til Lillehammer for å være trekkplasteret for privatlaget Team Fosen Yard (tidligere Team Mesterbakeren) under på kjøpesenteret Stortorget.

SKAL TIDLIG KRØKES: Hegle Svendsen hjelper en liten pjokk å treffe blinkene. Foto: Einar Kirkeby

Ifølge teamsjef og trener Knut Tore Berland sørget Svendsens tilstedeværelse for å hente inn sponsorkroner verdt halvannen treningssamling for laget.

– Vi fikk et pent beløp for aktiviteten på kjøpesenteret, dobbelt så stort som beløpet de sponser oss med. Emil sørget for at vi landet den delen av avtalen, og for vår del betyr det halvannen treningssamling over seks dager for 20 personer. Sånn sett har det en kjempeverdi for oss, sier Berland.

Laget hans har bidratt til å rekrutterte sju landslagsløpere de siste seks årene, deriblant to på det aller høyeste nivået: både Vetle Sjåstad Christiansen og Filip Fjeld Andersen, som nå tilhører elitelaget, fikk fart på karrieren da de var en del av privatlaget.

Hegle Svendsen mener jobben privatlagene i norsk skiskyting gjør er undervurdert.

– Det er viktig for skiskyting som sport og for Norge som skiskytternasjon at vi har en bredde utenfor landslaget, noen som utfordrer og puster de litt mer etablerte i nakken. Derfor er privatlagene utrolig viktige. Og de har en krevende jobb for å finansiere driften. Vi ser bare de siste årene, med Vetle og Filip, at det har en stor verdi for norsk skiskyting som kanskje ikke blir anerkjent nok, sier han.

STILLER OPP: Emil Hegle Svendsen stiller opp for gamletrener Knut Tore Berland. Foto: Einar Kirkeby

Vil ikke bli trener

Svendsen var tidligere inne i en mer formell mentorrolle da laget het Team Mesterbakeren, men der strekker ikke tiden lenger til.

Likevel er han opptatt av å stille opp når han kan.

– Knut Tore har betydd mye for meg i karrieren. Når han spør, strekker jeg meg langt for å hjelpe. Jeg skulle gjerne hjulpet mer, men har dessverre ikke tid.

– Kunne du tenke deg å jobbe som skiskyttertrener?

– Jeg synes det er artig med en mentorrolle, og være med på å påvirke unge utøvere i riktig retning med erfaringen jeg har. Men trenerrollen frister ikke så mye, sier Svendsen.

Under sesongstarten i skiskyting på Sjusjøen sist helg markerte Team Fosen Yard seg særlig på søndagens herresprint: Johan-Olav Smørdal ble nummer åtte og Trym Silsand Gerhardsen nummer ti.

Bak dem på lista var blant annet en løper som Tarjei Bø. Noe uttak til IBU-cupen ble det likevel ikke i denne omgang.

Trener Berland er likevel ikke i tvil om at noen av hans utøvere vil representere Norge på det øverste nivået i framtida.

– Siden vi har et så ungt lag, er det veldig sannsynlig at noen av dem vi har på laget i dag blir eliteutøvere. Vi har kanskje de fem beste fra i fjor av de som er 21 år gamle. Så det blir som et lite juniorlandslag, bare litt yngre. Og så har vi en spennende elitegruppe på dame- og herresida, der noen kan bli veldig gode, spår Berland.