Tom Tvedt langer ut mot NFF: – De utestenger utviklingshemmede

– Nå er det OL, der Norge stiller med utøvere i mange idretter, men så er det dessverre slik at fotballen velger ikke å sende lag til å representere Norge. Det er svært beklagelig, fordi NFF på så mange arenaer er opptatt av mangfold. Her må forbundet skjerpe seg.

Det sier Tom Tvedt, som nå er leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Bakgrunnen er følgende:

I januar tok Norges idrettsforbund (NIF) ut sin største tropp noensinne til Special Olympics World Summer Games.

44 utøvere fra ti ulike idretter skal representere Norge i Berlin i midten av juni, i arrangementet som gir mennesker med utviklingshemming mulighet til å konkurrere uansett ferdighetsnivå.

Store idretter som håndball og friidrett sender utøvere, men ikke fotball. NFF har ikke sendt utøvere til Special Olympics siden 2011.

NIF opplyser til TV 2 at det er de ulike særforbundene som må ytre et ønske om å bli tatt ut, men det ønsket har ikke kommet fra fotballforbundet.

Derfor deltar ikke NFF

– Jeg håper at fotballen har et bevisst forhold til at de ikke utestenger, at de ikke sender lag til verdens største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemning. Så her håper jeg at de får ordnet opp og får det på plass. Det er for sent å få et lag med i år, men jeg håper de bretter opp ermene. De er opptatt av mangfold, så det skulle nesten bare mangle at NFF stiller med lag, fortsetter Tvedt.

Han forteller at han over tid har forsøkt å få svar fra NFF på hvorfor de ikke sender lag, men disse henvendelsene skal ikke ha blitt besvart, sier han.

NFF benekter at de driver med noen form for utestenging, og viser til at de har en rekke tiltak og tilbud for personer med ulike former for utviklingshemming.

Henrik Lunde, som er seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF, sier at dette utelukkende handler om spilleformen og lagsammensetningen i Special Olympics.

– NFF deltar ikke i Special Olympics av to grunner: 1) Målgruppen i Special Olympics er begrenset til spillere med «intellectual disability». Våre lag består av spillere med mange ulike typer funksjonsvariasjoner, hvorav da mange er utelukket fra deltakelse i Special Olympics, skriver han i en e-post, og fortsetter:

– 2) Spillformen i Special Olympics er såkalt «unified» – altså spillere med og uten funksjonsnedsettelse. Det gikk vi bort fra i Norge for flere år siden. Vi ønsket ikke å ha funksjonsfriske spillere på banen mens spillere med funksjonsnedsettelse sto på sidelinjen.

– Bra at hun endelig tar kontakt

Tvedt kjøper ikke argumentasjonen om at spillemåten i Special Olympics hindrer NFF i å delta.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som er motivasjonen deres, for når jeg hører NFF uttale seg både nasjonalt, og ikke minst internasjonalt, så snakker de om mangfold og at alle skal få lov til å være med. Hvorfor de velger å utestenge utviklingshemmede har ikke jeg noe godt svar på, så det må du nesten spørre dem om, sier han.

Arbeidet med denne saken har ført til at fotballpresident Lise Klaveness nå har tatt kontakt med Tvedt og avtalt et møte neste uke.

– Jeg synes det er veldig bra at hun endelig tar kontakt. Det gleder jeg meg veldig til, sier den tidligere idrettspresidenten.

Han forteller videre at det også har vært i kontakt med Kultur – og likestillingsdepartementet.

– Vi jobber kontinuerlig for rettighetene til utviklingshemmede, så jeg har også vært i kontakt med kulturministeren. Men idretten er selvstendig, så her ligger ansvaret 100 prosent hos fotballforbundet. De må rydde opp, sånn at vi får et fotballag med i fremtiden.