Tok suspensjon til retten: – Historisk

«Sergio Canales har satt en historisk presedens», skriver spanske As.

Forrige sesong ble 32-åringen utvist sju minutter på overtid i en LaLiga-kamp mot Cádiz.

Canales, som på det tidspunktet spilte for Real Betis, fikk to gule kort på ti sekunder av den profilerte dommeren Mateu Lahoz.

MISFORSTÅTT? Det var i alle fall Sergio Canales' forklaring. Her diskuterer han med Mateu Lahoz under en kamp mot Sevilla i 2020. Foto: Cristina Quicler / AFP / NTB

Senere i sesongen snakket fotballprofilen om den spesielle situasjonen.

Da ble det tolket dit hen at Canales hadde uttalt at straffen var «overlagt».

Det spanske fotballforbundet slo hardt ned på utspillet og utestengte midtbanespilleren i fire kamper. I tillegg fikk han en bot på 601 euro, litt mer enn 6000 kroner.

Canales anket straffen, og forklarte seg med at han egentlig mente at dommeren hadde forhastet seg da han ga to gule kort på ti sekunder. Han fikk ikke medhold hos fotballmyndighetene.

Da bestemte han seg for å ta saken til en ordinær domstol.

Der vant Canales frem, ifølge en kjennelse det spanske nyhetsbyrået EFE har fått tilgang til, publisert av Sport. Også Marca omtaler dommen. Den skal ha konkludert med at Canales ble feiltolket.

32-åringen har fra før sonet én av kampene han ble utestengt fra, men slipper nå å sone resten i sin nye klubb, mexicanske Monterrey.

Canales har stått fast på at han alltid har oppført seg «eksemplarisk» overfor dommerne, både på og utenfor banen.

VANT FREM: Sergio Canales, som nå spiller for Monterrey i Mexico. Foto: Ulises Ruiz / AFP / NTB

– Jeg har vist dem maksimal respekt gjennom hele min profesjonelle karriere. Det har vært tilfellet siden jeg debuterte i 2008, og det er slik det har fortsatt å være i den mexicanske ligaen. Derfor er jeg glad for at rettferdighet er blitt oppnådd, siteres spanjolen på av Sport.

