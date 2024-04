Tok steget til England - så kom en ny smell

Tirsdag 20.45: Nederland - Norge - følg kampen her!

Bergenseren ble hentet fra Brann til Manchester United i januar i fjor. Overgangssummen rapporerteres å være blant de høyeste på kvinnesiden i Skandinavisk fotball.

Ett år senere har den norske midtbanespilleren spilt seg til fast plass i startoppstillingen til tabellfireren Women's Super League. Naalsund har startet ni av de ti siste kampene.

– Jeg kan ikke klage nå, sier Naalsund til TV 2.

– Det er veldig kjekt å få så mye spilletid og tillit fra treneren. Jeg trives godt.

Men spoler vi et drøyt år tilbake i tid var ting svært annerledes for bergenseren.

MÅL: Lisa Naalsund feirer med lagvenninnene etter den ene av hennes to scoringer i seriekampen mot Bristol City 17. mars i år. Foto: Jason Cairnduff

Isolert

Overgangen fra Brann til Manchester United skjedde midt i den engelske fotballsesongen og i starten av det som vanligvis er starten på sesongoppkjøringen i Norge.

Etter å ha slitt med en akillesskade, skulle Naalsund være utenfor spillergruppen og heller trene alternativt for å kvitte seg med skaden og bygge seg opp igjen.

– Da kommer man jo ikke helt inn i laget, trening og alt mulig. Det er jo en utfordrende start når man kommer til en ny klubb, forteller 28-åringen.

DEBUTEN: Her er Lisa Naalsund i sin første start for Manchester United mot Lewes 19. mars 2023. I samme kamp måtte hun av med en skade som holdt henne ute resten av sesongen. Foto: Steven Paston

Naalsund tok sin tid og gjorde jobben som skulle til. To måneder etter overgangen, fikk hun endelig sjansen. Naalsund skulle spille fra start i FA-cup-møtet med Lewes 19. mars.

Men før halvtimen var passert, forlot bergenseren banen i tårer og holdt seg til baksiden av det ene låret.

– Det var jo ekstra utfordrende for meg når det kom en skade med én gang og at jeg var ute resten av sesongen med den. Det var på ingen måte optimalt, sier hun nå.

Det kan kanskje være lett å grave seg ned når motgang fortsetter å treffe på den måten. Men tidligere erfaringer har gjort at Lisa Naalsund vet nøyaktig hva hun skal gjøre når hun møter på det.

Landslagsangst

– Jeg burde egentlig startet mye tidligere, men det var de første gangen jeg ble tatt ut på A-landslaget at det dukket opp. Jeg klarte ikke være meg selv. Det var ganske angstfylt for meg de første samlingene, forteller hun.

Naalsund har tidligere snakket om de mentale utfordringene sine i blant annet Bergens Tidende-serien «Vi e Brann».

Hun klarte ikke prestere eller eller ha troen på seg selv. Men hun ville jo så gjerne være på landslaget.

– Det har vært noe jeg har jobbet for hele livet. Det var sykt irriterende at jeg skal være den som stopper meg selv fra å kunne oppnå det jeg har jobbet for, sier Naalsund.

Lisa Naalsund har ved flere anledninger fortalt åpent om mentale utfordringer i fotballkarrieren. Her i intervjun med TV 2 i forrige uke. Foto: Terje Pedersen

Svaret ble mentaltreneren Silje Blindheim. Hun hjalp Naalsund å få orden på tankekaoset i hodet.

– Jeg har jobbet mye med hvordan jeg tenker om meg selv og bygger meg opp. Å ikke alltid tenke bedre om alle andre enn seg selv. Det har vært viktig for meg, sier 28-åringen.

Jobben Naalsund hadde gjort sammen med mentaltreneren var mye av grunnen til at hun for et drøyt år siden turte å ta steget vekk fra Brann og over til engelsk fotball.

– Da følte jeg meg klar for å ta sjansen. Jeg tenker mindre konsekvenser eller på hva som kan skje, sier hun.

INNHOPP: Lisa Naalsund ble byttet inn etter pause mot Finland i EM-kvalifiseringskampen fredag 5. april. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Så når utfordringene dukket opp på løpende bånd det første halvåret i Manchester, var det få mørke tanker som dukket opp hos bergenseren.

– Jeg har sluttet å dvele ved ting når jeg er skadet. Jeg synes ikke synd på meg selv, men fokuserer på det jeg kan gjøre noe med. Dagene går og plutselig er man skadefri igjen, sier Naalsund.

I stedet ser hun nesten positivt på de seks tøffe månedene i fjor.

– Jeg har ikke vært skadet siden den forrige skaden der. Jeg tror egentlig det har hjulpet meg på lang sikt at jeg tok starten gradvis og dermed ble vant til nivået i England, avslutter hun.

