Tok pallplass etter tøffe år med spiseforstyrrelser

Etter å ha levert en strålende serie på siste skyting, gikk sveitsiske Lena Häcki-Gross ut likt med Ingrid Landmark Tandrevold på sist runden under jaktstarten i Hochfilzen lørdag.

– Jeg gikk ut med Ingrid, og jeg vet hun er rask. Men jeg hadde en strategi med treneren min om hva jeg skulle gjøre i en slik situasjon, sier Häcki-Gross til TV 2.

Og den strategien fungerte til punkt og prikke. Sveitseren holdt seg bak Landmark Tandrevold hele siste runden, før hun smatt forbi i siste sving inn på oppløpet.

– Det var planen å spare litt energi bak Ingrid og la henne føre, for så å ta henne på slutten, smiler hun.

Dermed kunne 28-åringen gå inn til andreplass bak Elvira Öberg, sin tredje individuelle pallplass i karrieren.

Den prestasjonen betyr mye.

– Tenkte på mat 24/7

Sist gang Häcki-Gross tok en individuell pallplass i verdenscupen var 21. desember 2019. Den gang en tredjeplass på jaktstart, bak nettopp Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff, som vant.

Siden den gang har den sveitsiske skiskytteren vært åpen om at hun har slitt med spiseforstyrrelser i lang tid.

I et intervju med tyske Sky Sports i mars åpnet 28-åringen opp om utfordringene hun har hatt rundt kropp, vekt og mat.

– Hjernen min tenkte bare på mat 24/7, fortalte hun.

Bunnpunktet kom i 2020/21-sesongen. Prestasjonene ble dårligere og dårligere, og til slutt tok hun grep. Terapi og mange samtaler med treneren Sandra Flunger hjalp henne over kneika.

TILBAKE: Nå har sveitseren kommet seg over kneika og funnet tilbake til formen. Foto: Pontus Lundahl/TT

I april i fjor bestemte hun seg for å snakke offentlig om problemene for første gang, i håp om å hjelpe andre.

– Hvis jeg bare kan hjelpe én person med dette og kanskje fjerne litt av usikkerheten og tabuene rundt dette, at det faktisk er normalt å føle det slik, tenkte jeg – så skal jeg gå ut offentlig og snakke om det.



På et bedre sted

Etter andreplassen i Hochfilzen forteller Häcki-Gross til TV 2 hvor mye pallplassen betyr, etter alt hun har strevd med de siste årene.

– Det er skikkelig godt for meg å se at min «recovery» går så bra. Jeg tror også det er bra for alle og se at du kan overkomme nesten hva som helst som rammer deg her i livet, sier sveitseren til TV 2, og fortsetter:

– Det er perfekt for meg å se at jeg kan være god igjen. Jeg har konsentrert meg og jobbet så hardt for å bli meg selv igjen.

– Hvordan har du det nå?

– Veldig bra! Jeg jobber fortsatt for å bli bra igjen, og jeg tror jeg alltid må gjøre det så lenge jeg driver med sport, for man prøver alltid å bli best. Men jeg er på et veldig bra sted nå, smiler sveitseren.