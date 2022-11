Tok overraskende valg: – De tenker han ikke burde være med i VM

I juli, bare måneder før Qatar-VM, bekreftet det ghanesiske forbundet at fem spillere byttet nasjonalitet for å representere Ghana.

Det gjaldt blant andre Athletic Bilbaos stjernespiller Iñaki Williams og Brighton-back Tariq Lamptey.

Begge to er med i VM-troppen til Qatar, til tross for duoen bare har et fåtall av landskamper for landet.

Valget skapte stor debatt hjemme i Ghana i forkant av mesterskapet, ifølge tidligere Arsenal-spiller Emmanuel Frimpong.

– Det er spillere som ikke har vært en del av kvalifiseringen som føler de er gode nok til å være med i VM. Det ghanesiske folk tenker at hvis man ikke har bidratt i kvalifiseringen, så burde man ikke være med i VM, sier Frimpong i TV 2s VM-Podkast.

SPILTE I TOPPKLUBB: Emmanuel Frimpong spilte i Arsenal fra 2011 til 2014 Foto: Thanassis Stavrakis

Vraket Spania og England

Williams hadde allerede en landskamp for Spania mot Bosnia-Hercegovina fra 2016. Det internasjonale forbundet (Fifa) tillot likevel at 28-åringen byttet landslag siden debutkampen ikke var en del av en offisiell turnering.

Lamptey representerte England i U-landskamper hele veien opp til U21-landslaget, men valgte å representere Ghana på A-lagsnivå.

Til tross for en stor debatt mener Frimpong at det er veldig positivt at spillerne ønsker å spille for Ghana.

– Vi trenger så mange spillere som vi kan få. Det er ikke noe galt i at de kommer tilbake og spiller for landet. De har foreldre fra Ghana, selv om de er født i Europa. Det er fint at de bruker anledningen til å representere landet, sier han videre.

NY NASJON: Tariq Lamptey representerer Ghana, til tross for at han spilte U-landskamper for England Foto: GLYN KIRK

Vanskelig gruppe

I 2010 tok Ghana seg til kvartfinale i VM. I Qatar håper nasjonen at den nye generasjonen kan gjenskape noe av det samme.

– Ghana klarer nok ikke å utfordre Portugal, men de kan definitivt klare å utfordre Uruguay og Sør-Korea, mener Frimpong.

Han trekker likevel Portugal og Uruguay frem som favorittene i gruppe H.

– Hvis man sammenligner med nasjoner fra Europa og Sør-Afrika, så har de for mye kvalitet. Men man vet aldri, sier han.