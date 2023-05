– Tøffaste augneblinken eg har hatt i livet

Bernt Marius Rørstad (26) fekk livet sitt endra på brutalt vis etter ei speedriderulykke. Likevel har han ikkje klart å legge frå seg ekstremsporten. No skal det lagast ein dokumentarfilm om livet hans.

Ein ung gut på 21 år står på toppen av fjellet Hoven i Loen i 2018.

Han skal flyge med speedrider. Han er veldig konsentrert, men kjenner litt på frykta. Fjellet og området kjenner han godt til, han har hoppa her mange gongar før.

Vêret er upåklageleg, sola skin og forholda kjennest gode ut. Han flyg først ein tur. Så ein andre og ein tredje, utan problem. Når han sett utføre for ein fjerde gong går det gale.

– Eg fekk ein full kollaps på vingen min som gjorde at eg styrta i bakken, fortel Bernt Marius Rørstad til TV 2.

PÅ SJUKEHUSET: Dei 14 første dagane gjekk Bernt Marius gjennom tre-fire operasjonar på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Privat

Vegen til ekstremsporten

Rørstad har alltid elska fart og spenning, heilt sidan han var liten.

Som ungdom fekk han interesse for toppturar og frikjøring i løpet av dei åra han budde heime hos foreldra i Volda, som ligg midt i smørauget av Sunnmørsalpane.

Interessa for ekstremsport blei for ekte vekt til live då han starta på ekstremsportlinja ved Voss Folkehøgskule hausten 2017.

I tillegg til å tidlegare ha drive med skikøyring, vart han no raskt betatt av fallskjermhopping og speedriding.

Kvifor akkurat ekstremsport skulle bli «greia» hans har han ikkje eit tydeleg svar på, men ein ting er klart.

Det er berre fjella som klarer å gi meg den freda og roa og den følelsen av at: Dæven, no lev eg. No er eg lykkeleg. Bernt Marius Rørstad

26-åringen fortel at det er både positive og negative fordelar med denne forma for stimuli.



– Eg er utruleg mykje redd og det er ikkje det gøyaste, men samtidig er det verdt det for dei minna, opplevingane og dei relasjonane ein bygger til folk. Opplevingane blir så mykje sterkare når du gjer noko ekstremt saman med vennane dine, forklarar han og legg til:



– Dersom eg hadde haldt på med det åleine, så hadde eg aldri haldt på.



Speedriding Speedriding er ein luftsport der ein sett utfor ein bakke med ski på beina og skjerm over hovudet. Når ein held på med speedriding, vekslar ein mellom å ha skia nedi bakken og å fly. Utan ski, som på sommaren, kallast det speedflying.

Det krevast lisens for å halde på med sporten. Kjelde: ­https://www.sognskisenter.no/speedriding ­

Måtte amputere beinet

Når fallskjermen kollapsar, styrtar Rørstad mot bakken med beina først. Han held styrelinene til skjermen i hendene og prøver å få beina til å treffe bakken før resten av kroppen, men til lite hjelp.

I fallet knuser han begge anklane.

Dei kvite tennissokkane han har på seg har fått to klare kutt i seg på begge sider. Skjelettet har skåra hol i sokkane og stikk ut til alle kantar.

– Eg var framleis festa i høgresida av skjermen til speedrideren. Den begynte å drage meg ut mot stupet, mot ein sikker død, eigentleg. Eg prøvde å løfte på beina mine, men dei hang der berre som gelé, fortel Rørstad.

TUNG DAG: Bernt Marius og mor Hege Hamre etter amputasjonen. Foto: Privat

Han klarer å koble seg ifrå, akkurat i tide.

Ein time etter marerittet er Bernt Marius i luftambulansen på veg til Bergen. Han må bli hasteoperert på Haukeland.



ULYKKESDAGEN: Her vert Bernt Marius henta av luftambulansen i Loen og flydd direkte til Haukeland universitetssjukehus. Foto: Privat

Venstrefoten klarer legane å redde, men høgrefoten må dei amputere 15 cm under kneet til 21-åringen.

– Å våkne opp og sjå ned på beina sine og sjå at foten var borte, det er kanskje den tøffaste augneblinken eg har hatt i livet, understreker han og legg til:

– Det var også utruleg smertefullt. Det kjendest ut som heile foten stod i brann, men foten var jo ikkje der. Det var ein utruleg merkeleg følelse – at ein kan ha så vondt i ein fot som ikkje er der.

EIT SKRITT OM GONGEN: I opptrening- og rehabiliteringsperioden var det viktigaste for Bernt Marius å kome meg tilbake til samfunnet, til vennane sine og til aktivitetane han elska å halde på med. Foto: Privat

GOD TERAPI: Bernt Marius gjekk inn i ei toppidrettsboble då han var innlagd og såg på det som ei treningssamling. Han var motivert for å lære seg å gå med protesa. Foto: Privat

AMPUTASJON: Høgrefoten til Bernt Marius var ikkje mogleg å redde, og måtte dermed amputerast. Legane gjorde alt dei kunne for å prøve å redde foten. Foto: Privat

– Ingenting kjem gratis

I ein alder av 21 år er han nøydd til å lære seg å gå på nytt, denne gongen med ei protese.

– Det mest utfordrande er å venne seg til det praktiske, alt tek litt lenger tid. Før kunne du berre spenne på deg eit par joggesko, medan no må sitte og bruke mykje tid på det. Det har vore ein tids- og energisluk, fortel han.

Eg skjønte ganske fort at ingenting kjem gratis, det er knallhard jobb og ein må verkeleg stå på. Bernt Marius Rørstad

Til tross for hundrevis av timar med opptrening og protesetilpassing, lét han seg ikkje knekke. Han skal kome seg opp på hesten igjen.

Det klarer han.

10. oktober 2018, under eit halvt år etter ulykka, er han tilbake i Loen og flyr sin første tur igjen med speedrider.

TILBAKE: 21-år gamle Bernt Marius etter sin første speedridertur sidan ulykka. Her flaug han frå Hoven i Loen, same staden der marerittet skjedde. Foto: Privat

– Eg trur den største motivasjonen kom frå frykta for å ikkje få lov til å halde på med det eg elskar. Det å ikkje få lov til å få dei sterke naturopplevelsane eller å ikkje få vere med på tur med vennane mine eller det å føle at eg ikkje henger med eller strekker til, påpeiker han.

Då voldingen valte å fortsette med sporten som nesten tok livet av han, fekk han mange reaksjonar.

Dei fleste kunne ikkje forstå kvifor han han hadde lyst til å fortsette.

– Eg var så nære døden og det har påført meg utruleg mykje smerte, og likevel fortsetter eg. Då er det ein ganske klar tale om kor ufatteleg viktig det er for meg, understreker han og legg til:

– Eg sett utruleg stor pris på å kunne vere så heldig å få oppleve så sterke inntrykk og så sterke opplevingar.

VOLDA: Bernt Marius konkurrerte i X-free under X2-festivalen, som er Noregs største vinter-ekstremsportfestival. Foto: Celina Magnussen / TV 2

Opnar opp i dokumentarfilm

I 2019, eit år etter ulykka, begynte Rørstad og produksjonsselskapet Field Productions på eit storprosjekt.

– Vi held på å ferdigstille ein dokumentarfilm om livet mitt. Den handlar om oppturane og nedturane, ekstremsport, men også det daglege livet. Det tek også føre seg kva som ligg bak interessa, og det som ligg bak ei slik rehabilitering og ei så stor livsendring, forklarer han.

Dei har brukt fire år på å filme alt.

26-åringen er spent på kva reaksjonar han kjem til å få når den er lansert, men er tydeleg på at han gleder seg til å vise den fram.

– Å brette ut om livet mitt slik som eg har gjort var i starten veldig vanskeleg, men så har det kome så mykje godt ut av å gjere det. Personar som sjølv har hatt det vanskeleg har kome til meg og sagt at måten eg har satt ord på ting har gjort det enklare for dei, til og med for dei personane rundt dei igjen, seier han og legg til:

– Då er det verdt det. Å sitte igjen med den følelsen av at du faktisk gjer ein forskjell for andre er ein veldig god følelse.

TAKKNEMLEG: Voldaguten Bernt Marius synest han er heldig som fortsatt kan halde på med ekstremsport og få oppleve dei sterke inntrykka naturen har å by på. Foto: Celina Magnussen / TV 2

Har aldri angra

– Har du nokon gong angra på at du hoppa den dagen?

Rørstad har gått mange runder meg seg sjølv på dette spørsmålet. På grunn av ulykka har han fått mange nye relasjonar og ny kunnskap.

– Det er så mykje som har skjedd dei siste fem åra som eg aldri har villa vore foruten. Så nei, eg har aldri angra.

– Sjølvsagt om eg kunne fått grodd ut att ein fot så hadde eg takka ja, men eg er frykteleg usikker på om eg hadde gått tilbake og endra på noko, slår han fast.



FOREDAG: Under X2-festivalen i Volda haldt Bernt Marius foredrag om si eiga ulykke, samt risikovurdering knytt til ekstremsport. Foto: Celina Magnussen/ TV 2

At ulykka har endra livet til Rørstad, er det ingen tvil om.

– Eg ser ganske annleis på ting no enn det eg gjorde før. Ein blir mykje meir reflektert og ein tenker mykje meir. Eg prøver så godt eg kan å ta val som gjer at eg kan halde på med dette – få desse fantastiske opplevingane, men samtidig kome meg trygt heim i god behold, avsluttar han.