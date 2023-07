Tobias Halland Johannessen hylles for Tour de France-bragden

– Vi er rett inn i historiebøkene med Tobias Halland Johannesen, kommenterte Christian Paasche.

Uno-X-rytteren var først over toppen på det prestisjefulle fjellet Col du Tourmalet, som første nordmann noensinne.

– Jeg har fått gåsehud over hele kroppen. Jeg trodde ikke mine egne ører. Først over Tourmalet er veldig stort, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

I kamp om å være først på toppen av det 2115 meter høye fjellet, spurtet Halland Johannessen mot Movistar-rytteren Ruben Guerreiro.



– Jeg hadde ikke noen tanke bak det, men jeg følte meg sterk. Så ville Guerreiro ha meg i gjerdet, så da ville jeg ta det, sier han.



Halland Johannessen først (!) over Tourmalet: – Rett inn i historiebøkene!

Kongebein

I mål endte nordmannen på tredjeplass, kun slått av sammenlagtfavorittene Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard.

– Hadde det bare vært bruddet, hadde det vært enda morsommere, men jeg er fornøyd med prestasjonen. Jeg hadde veldig gode bein, så jeg fikk maks ut av det sånn det ble, sier Halland Johannessen til TV 2



– Det koster litt å kjøre i brudd, så da de gikk til, kjente jeg at jeg ikke hadde det. Jeg måtte prøve å «pace». Jeg hadde veldig lyst på tredjeplassen da de kjørte forbi, sier Halland Johannessen.



Her må Halland Johannessen slippe

Etter målgang var Uno-X-sjef Jens Haugland i ekstase.



– Folk har spurt om vi er klar for Tour de France! Det er Pogacar, Vingegaard og Tobias Halland Johannessen. Han er først over Tourmalet. Jeg bare sier det, det er sinnssykt deilig, sier han.

Ifølge sportssjefen ga Halland Johannessen tidlig beskjed om at han hadde dagen.

– Han kom tilbake til bilen og sa han hadde kongebein. Jeg har lært at når den gærningen sier han har kongebein, så har han det.

I MÅL: Tobias Halland Johannessen på vei over målstreken på 6. etappe. Foto: BENOIT TESSIER

– Kommer til å se mer til ham



Også Dag Otto Lauritzen lot seg begeistre.

– For en mann! Vi kommer til å se mer til ham. Han var først over Tourmalet, og han kommer til å gå inn i historiebøkene for det. Å bli nummer tre bak to av verdens beste syklister er fantastisk, sier Lauritzen.



Lagkamerat Jonas Gregaard forteller planen for dagen var at Halland Johannessen skulle gå i brudd.

– Det er helt vilt. Det er dette vi har arbeidet for de siste månedene. Vi håpet virkelig å være i brudd, sier Uno-X-rytteren til TV 2.

– Det er nok mange muligheter igjen med de beina vi har. Vi skal virkelig være stolte av dette her. Jeg er superglad og stolt på lagets vegne, sier Gregaard.



TV 2s ekspert mener prestasjonen kan gi inspirasjon utover i rittet.

– Det gjør så mye med selvtilliten. Han vet at han er god. Han har gjort det veldig bra i ungdommens Tour de France, men dette er en helt anen verden. Her kjemper han med de aller største, han sitter i felt med noen av verdens største syklister og henger med, sier Lauritzen.



Pogacar angriper Vingegaard: – Det er det villeste

– Det er helt sykt

Pappa Lars Johannessen er på plass i Frankrike for å følge sønnen.



– Dette var stort. Det er helt sykt. Det er helt sykt. Det er helt sinnssykt, sier han til TV 2.



– Det er imponerende hvor lenge han hang med. Han er god til å ikke slippe opp og holde trøkket videre. Han ryker ikke strikken som vi så flere gjorde, sier faren.



Sønnens prestasjon førte også til at faren ikke rakk toget sitt videre.

– Toget ryker, men det spiller ingen rolle. Vi så han tok den oppe på fjellet der, den var visst verdt 5000 euro. Han må jo være med på å bidra litt på togbilletter og flybilletter som vi betaler for. Vi ryker på alt, sier Johannessen.



– Han smilte!

Nordmannen gikk tidlig i brudd på den sjette etappen, men opp mot toppen av den 17 kilometer lange stigningen var det bare seks ryttere igjen.



Portugiseren Guerreiro knuffet borti Uno-X-rytteren, men drøbakingen var sterkest.



Bragden ga også 23-åringen 20 poeng i klatrekonkurransen, og 60.000 kroner i premiepenger.

På vei mot målgang tok sammenlagtfavorittene Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard igjen bruddet.

Halland Johannessen var en av de siste som slapp da de store kanonene kjørte på, inn mot målgang på Cauterests-Cambasque.

I mål endte nordmannen som nummer tre, kun slått av Pogacar og Vingegaard.