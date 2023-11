Tjener 500.000 kroner per kamp – bor fortsatt hjemme hos foreldrene

VEKKER OPPSIKT: New York Giants-quarterback Tommy DeVito. Foto: Rob Carr/Getty Images/AFP

Den amerikanske fotballspilleren Tommy DeVito (25) spiller for det verdenskjente laget New York Giants i NFL.



Hver gang han spiller, så tjener han 44.000 dollar, ifølge The Guardian – som tilsvarer rundt 500.000 norske kroner.

Men til tross for at han spiller i en særdeles lukrativ liga, og for en av de mest kjente lagene, så velger DeVito fortsatt å bo hjemme hos foreldrene sine.

– Alt jeg trenger er der i huset. Avgjørelsen om å bli boende hjemme ble tatt ettersom dette nivået er stressende for en rookie, spesielt for en quarterback, sier han til ESPN, og fortsetter:

– Det er mye som skjer – mange møter. Så alt utenfor fotballen blir håndtert av familien min.

BOR I BARNDOMSHJEMMET: Giants-spilleren bor fortsatt hos foreldrene - til tross for suksess i NFL. Foto: Paul Sancya

Familien bistår med matlaging og klesvask i en travel hverdag for DeVito.

Bosituasjonen til 25-åringen får lagkamerat Saquon Barkley til å sperre opp øynene.

– På ekte?, spurte han ESPN-journalisten, uvitende om at lagkompisen bor i barndomshjemmet i New Jersey, rundt 15km fra New York Giants sitt treningsanlegg og stadion.

Særlig overraskende er det når man sammenligner DeVito med andre spillere som spiller i samme posisjon i NFL.

Joe Burrow, Deshaun Watson og Patrick Mahomes har alle signert kontrakter verdt over hundrevis av millioner dollar.

STOR STJERNE: Patrick Mahomes. Foto: Michael Probst / AP Photo

DeVito kom inn i ligaen som en udraftet rookie, og var egentlig tredjevalg i sin posisjon. Skader førte imidlertid til en mulighet for 25-åringen for tre uker siden – og han har levert varene siden.

Det er imidlertid en rekke faktorer som gjør at det tilsynelatende oppsiktsvekkende valget gir mening for DeVito.

Giants-spilleren er ikke garantert store summer ettersom han er udraftet – sekundet han ikke lengre er en del av Giants-troppen, får han ingenting.

Den økonomiske uforutsigbarheten, kombinert med dyre boligpriser i New York-området, samt den geografiske nærheten, er alle faktorer som gjør DeVitos valg mer forståelig.