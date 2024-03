Tirade: – En skandale

Sheffield United – Arsenal 0–6 (0–5)

Til pause sto det hele 5–0 til London-laget mot Sheffield United.

– Det der var en skandale, den omgangen. Jeg mener det er én av de mest dominerende kampene jeg har sett, sier Sky Sports' ekspert Jamie Carragher.

FRESER: Fotballekspert og Liverpool-legende Jamie Carragher. Foto: Peter Powell / Pa Photos / NTB

– Sheffield United kom inn til denne kampen etter å ha tapt 0–5 i Premier League to ganger. Det er sjokkerende, virkelig. Det er sannsynligvis én av de verste prestasjonene jeg har sett. Jeg kommer ikke på noe verre, sier eksperten.

Etter kampen fikk Carragher seg en prat med Ødegaard, og spurte hvor kameraet var blitt av.

Eksperten siktet til da han kritiserte feiringen til Arsenal etter kampen mot Liverpool, da blant annet Martin Ødegaard tok over jobben som fotograf.

Ødegaard lo godt av spørsmålet, før han svarte:

– Jeg ventet på den der. Jeg ventet på at du skulle si noe. Jeg var for redd til å gjøre noe i dag, sier Ødegaard, som fikk studio ut i full latter.

FIKK DET TØFT: Gustavo Hamer og Sheffield United mot Martin Ødegaard og Arsenal. Foto: DARREN STAPLES

Arsenal startet i et ellevilt tempo på Bramall Lane og fikk uttelling allerede etter fem minutter.

Martin Ødegaard kunne enkelt plassere ballen i lengste hjørnet etter å ha blitt spilt fri fra Kai Havertz.

– Det er fint og deilig. Det var nok en veldig god kamp fra oss, sier Ødegaard til Viaplay etter å ha blitt kåret til banens beste.

Bukayo Saka tvang så Jayden Bogle til å score selvmål, før Gabriel Martinelli satte 3–0 etter kun 15 minutter.

Frustrasjonen økte for hjemmepublikummet, hvor TV-bildene viste flere supportere forlate stadion, mens Arsenal bare fortsatte.

– Du kan definitivt ikke klage på dem. Det har vært et fryktelig syn her for hjemmepublikummet, sa Sky Sports' Ben Ransom.

BØTTER INN: Martin Ødegaard, Kai Havertz og Arsenal. Foto: Nick Potts

Kai Havertz la på til 4–0 med venstrefoten i lengste hjørnet fra spiss vinkel, før Declan Rice hamret inn 5–0.

Andre omgang ble roligere, men Ben White fikk bli med på målkalaset etter 58 minutter satte kampens siste til 6–0.

Arsenal er på tredjeplass i Premier League, to poeng bak ligaleder Liverpool.

– Vi viser den kvaliteten vi har, og vi er seriøse og skal fighte. Det er veldig tøft i toppen, men vi elsker den fighten og nyter det, sier Ødegaard.

DUKKET OPP: Pappa og Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard. Foto: Jonas Been Henriksen

Pappa Hans Erik Ødegaard hadde tatt turen til kampen.

– Det er hyggelig at han var her. Jeg så han ble overtalt til å være med på indre bane, det var sterkt. Det var fint at han fikk seg en morsom kamp, selv om det kanskje ikke ble så spennende, smiler drammenseren.

Sheffield United på sin side er helt sist i ligaen med 13 poeng. Det er elleve poeng opp til Nottingham Forest på sikker plass.