Tiltalt for vold – Netflix anklages for mørklegging

Alexander Zverev er en sentral figur i sesong to av tennisserien «Break point». Nå får Netflix kritikk for ikke å nevne voldstiltalen mot ham.

– Han framstilles som en helt, sier tennisreporter og forfatter Ben Rothenberg om Zverev.

I en kamp mot Rafael Nadal tråkker den daværende verdenstreeren over og faller hylende sammen på grusen. Scenen er fra Netflix' nye sesong av Break point, der en av episodene vies til Zverevs comeback fra den kompliserte ankelskaden han pådro seg i Roland-Garros i 2022.

Sesong to ble sluppet 10. januar, og Zverev forklarer – ofte på emosjonelt vis – hvordan han trodde karrieren var over. Man får et innblikk i tyskerens liv, rivaliseringen med blant andre russeren Daniil Medvedev og intervjuer med Zverevs nåværende kjæreste, for å nevne noe.

Det er imidlertid ikke det som har havnet i fokus. Mange har i stedet pekt på at serieskaperne ikke nevner at 26-åringen er blitt anklaget for mishandling av to av sine tidligere kjærester.

Overrasket

I forrige uke ble det kjent at én av sakene skal opp for en domstol i Berlin i mai.

– Jeg ble overrasket da jeg så at han skulle være med. Jeg trodde nemlig at de bevisst valgte ikke å ha ham med i første sesong, sier Rothenberg til nyhetsbyrået TT.

Det var han som i 2020 skrev en profilert artikkel der Zverevs ekskjæreste anklaget tyskeren for å ha mishandlet henne, og det ble fulgt opp i en ny artikkel året etter.

Denne saken endte aldri med en rettssak. I den andre saken står OL-mesteren fra 2021 derimot tiltalt for å ha påført en annen ekskjæreste fysisk skade.

Zverev ble først idømt en bot på 475.000 euro, men nektet å godta den. Dermed havner saken i retten. I Tyskland blir bøtelegging ofte brukt for å løse kriminalsaker uten å gå til rettssak, hvis den mistenkte ikke bestrider boten.

REAKSJONER: Flere har reagert på Zverev i Netflix-serien. Foto: Andy Wong

Vil ikke kommentere

Det er ikke kjent hvordan Netflix og produksjonsselskapet bak serien har resonnert rundt portretteringen av Zverev og voldsanklagene mot ham.

– De har ikke ønsket å kommentere det, og de har ikke svart på et eneste spørsmål om hvorfor de har gjort det slik, fortsetter Rothenberg.

Han mener det er problematisk at Netflix har utelatt anklagene fordi seere som ikke har noen bakgrunnskunnskap, blir servert et bilde av stjernen som mangler en viktig puslespillbit.

– Det er totalt sett en veldig positiv skildring, han blir framstilt som en helt. Den som bare ser denne episoden, kommer ikke til å ane noe om det andre aspektet. Og det handler om noe veldig alvorlig. Det er ikke et spørsmål om personlighet, men om mistanke om lovbrudd. Etter min mening er det en veldig uansvarlig historiefortelling, sier den amerikanske journalisten.

Benekter anklagene

Zverev selv benekter alle anklagene. Etter seieren over Lukas Klein i 2. runde i Australian Open fikk han spørsmål om han planlegger å være til stede under rettssaken, og da ble stemningen dårlig.

– Wow, er det spørsmålet? Jeg har nettopp spilt i fire timer og 40 minutter. Det er ikke det første spørsmålet jeg vil høre, om jeg skal være ærlig, svarte Zverev, som mandag ble klar for kvartfinale i årets første Grand Slam-turnering.

Én ting er sikkert; Zverev er ikke dømt for å ha gjort noe galt. Men det er ikke grunn nok for Netflix til ikke å nevne påstandene om vold og mishandling, mener Rothenberg.

– Det er fortsatt noe som henger i luften som en mørk sky, og det gjør det etter min mening urimelig å framstille ham i et så overveldende positivt lys. Dessuten er det så mange andre spillere å velge mellom at de ikke hadde trengt å framheve akkurat ham.