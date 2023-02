Tilbake etter skrekkfallet: – Noen burde stoppet meg

Linn Svahn (23) har stått på sidelinjen i nesten to år, men om fire dager er den svenske sprintstjernen tilbake for å kjempe om VM-gull. Nå fyrer hun løs mot landslagsledelsen.

Linn Svahn kom som en komet i 2019/2020-sesongen, og vant sprintverdenscupen i langrenn sammenlagt.

Etternavnet til ungjenta bar med seg store forventninger i Sverige, og foran VM i Oberstdorf i februar 2021 var Svahn storfavoritt til å ta sitt første VM-gull.

Hun skulle bare gjennomføre generalprøven i Ulricehamn først.

– Jeg falt i kvartfinalen. Da tenkte jeg først på at dette er første gang jeg blir slått ut i en kvartfinale. Jeg tenkte kun på sprinten. Så kjente jeg at jeg hadde litt vondt i hodet. Shit, jeg håper det bare er en hjernerystelse, forteller Svahn til TV 2 og legger til:

ÆRLIG: Det har vært stille fra Linn Svahn i nesten to år. Nå forteller hun om den vanskelige tiden. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Da jeg skulle dusje kjente jeg at jeg ikke klarte å løfte armen opp til hodet. Da skjønte jeg at det var noe som ikke var helt bra, men jeg konkurrerte likevel dagen etter. Det var ikke bra. Det var bare det at jeg ville ha revansje for sprinten. Å krasje ut i kvartfinalen var å mislykkes.

– Noen burde stoppet meg

To uker senere sto hun likevel på startstreken i VM i Oberstdorf.

– Jeg var så fokusert på at jeg skulle ha dette VM-gullet. Jeg hadde jo ikke blitt bedre i skulderen, men jeg ville ikke kjenne på at jeg hadde det vondt. I ettertid ser jeg at jeg ikke burde ikke startet. Det var kjempedumt. Skaden i skulderen ble verre, innrømmer hun.

VM endte med exit i semifinalen, og en skuffende 11. plass.

– Hvorfor var det ingen som stoppet deg?

– Jeg tror ingen turte å gjøre det. Men det var sikkert også vanskelig. Det var nok ikke enkelt å sette igjen en av landets største gullhåp hjemme i Sverige.

– Burde noen stoppet deg?

– Ja!

Hun mener det lange skadeavbrekket kunne vært unngått.

– Det ble verre for skulderen min at jeg konkurrerte. Det ble mer langvarig. Men, jeg lot som om jeg ikke hadde det vondt. Når jeg nå vet konsekvensene så skulle jeg aldri gått VM, slår 23-åringen fast.

ENORM SKUFFELSE: Linn Svahn var den store gullfavoritten, men endte på en skuffende 11. plass i VM-sprinten i 2021. Foto: NTB Scanpix.

Svahn peker samtidig på at korona-begrensingene den sesongen har noe av skylden for at resultatet ble som det.

– Dette var jo i et covid-år, og jeg fikk ikke møte min trener og min fysioterapeut etter fallet i Ulricehamn. Hadde det skjedd så hadde de garantert sagt stopp. For de kjenner meg og kroppen min, understreker hun.

Landslagssjef, Anders Byström, har blitt forelagt Svahns uttalelser og svarer følgende på kritikken 23-åringen kommer med.



– Under VM hadde nok ingen kunnet stoppe Linn med den vinnerviljen hun har. Det er nok også den samme viljen som har gjort at hun har kommet tilbake så sterkt etter skaden. Og nå vet jeg at Linn vil fokusere på VM i Planica, og ikke VM i Oberstdorf for to år siden, sier han til TV 2.

Står utenfor landslaget

23-åringen titter utover i rommet i Gästhuset i Idre.

TV 2 møter henne her hvor hun for første gang trener på snø foran comeback-sesongen. En sesong der Svahn sammen Frida Karlsson og Maja Dahlqvist har valgt å stå utenfor landslaget.

Det var stille fra den svenske yndlingen i lang tid etter at hun marsjerte ut fra VM-arenaen i Oberstdorf, men til TV 2 forteller hun nå om de tøffe månedene som fulgte.

For etter VM i 2021 måtte Svahn operere skulderen.

– Det er soleklart det verste jeg har opplevd. Jeg kunne ikke løfte armen min før etter nyttår. Her forsøker jeg å stå mot veggen, og løfte armen mot veggen, sier hun og viser et bilde på telefonen.

Det har vært en veldig «galen» tid. Linn Svahn

23-åringen legger ikke skjul på at opptreningsperioden har vært krevende.

– Det har vært en veldig «galen» tid. Når jeg kanskje er i min beste tid som toppidrettsutøver så skal jeg sitte hjemme med med et gummibånd og trene dag inn og dag ut i et halvt år, sier hun og rister på hodet.

For å sette Linn Svahn litt i perspektiv ble hun for to år siden beskrevet som kvinnelangrenns svar på Petter Northug.

Hun gikk fort på ski og var like arrogant og stor i kjeften som sitt store norske forbilde, men ikke bare rent sportslig digget hun den 13 år eldre «norrbaggen».

For meg er Linn en drømmesprinter. Petter Northug, TV 2s langrennsekspert

FORBILDE: Petter Northug har vært Linn Svahns store idol. I 2015 la hun ut dette bildet på sin Instagram-profil.

– Hun har opplevd verre mareritt enn at hun ikke fikk drømmemannen. Kvinnelangrenn skal være sjeleglad for at Linn er tilbake, og for meg er Linn en drømmesprinter, sier Petter Northug til TV 2.

Klar for et nytt VM

Nå, to år etter fallet i Ulricehamn er den frittalende svensken klar for å bite fra seg i et nytt VM.

I desember 2022 gikk hun sitt første skirenn i Idre, og 21. januar fikk hun sitt comeback i verdenscupen. Det endte med en 5. plass.

Torsdag 23. februar står hun på startstreken i VM-sprinten i Planica.

– Det har tatt tid. Lang tid, ja. Man skal lappes sammen, og det var en komplisert skade. Men akkurat nå er jeg bedre enn man kan forvente, og jeg har ingen begrensninger når jeg trener og konkurrerer, forteller hun.

– Jeg elsker å gå på ski, og jeg elsker å konkurrere. Det er det beste jeg vet. Det er det jeg har ønsket å komme tilbake til - og jeg tror ikke jeg har fått vist ennå hvor bra jeg kan være på ski. Jeg har fortsatt store mål, sier Svahn før hun avslutter selvsikkert:

– Jeg har vunnet verdenscuprenn, men jeg har ingen mesterskapsmedalje. Ingen gull. Det vil jeg ha!