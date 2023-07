Tilbake etter åtte år: – Det er spesielt

– Det er spesielt. Vi har ikke spilt sammen på mange år nå, så det er gøy å kunne gjøre det igjen. Vi spilte alltid masse sammen da vi var yngre. Vi har alltid pushet hverandre og hjulpet hverandre, sier Tobias Rotegård (23).

Sammen med fetteren Kristian Sjølund (23), skal Rotegård representere Norges A-landslag når de møter Bulgaria i EM-kvalifiseringen onsdag.

Etter åtte år på forskjellige lag, hvor de begge spilte collagebasket i flere år og nå spiller på forskjellige lag i den tyske basket-ligaen, er de nå endelig tilbake på samme lag og det på landslaget.

– Det har alltid vært viktig for oss å hjelpe hverandre slik at begge kan bli bedre, legger Sjølund til som spiller for Medi Bayreuth.

– Godt å være her



Basketball har alltid vært drømmen for 23-åringene, som sist spilte juniorbasket sammen i Kongsberg Miners i 2015.

Fetterne kommer fra en basketballfamilie og husker godt at det var basket som var tingen fra første stund.

– Jeg husker at når vi var sånn et år gamle så hadde vi en liten basketkurv i hagen til Kristian som vi prøvde å dunke i. Så nå når begge er på landslaget sammen så lever vi på mange måter barndomsdrømmen nå, sier Rotegård som spiller for Ehingen Urspring.



Når de møter Bulgaria på onsdag har de troen på at det norske laget kan få til ting mot et lag som har mye å by på.

– Vi møter et godt lag, men jeg tror vi kan gjøre det bra, påpeker Rotegård.

Sjølund har ikke vært i Norge på fire år og forteller at det er litt spesielt.

– Det er godt å være her og se noen nye fjes, sier han.

– Det føles godt, legger Rotegård til.

ALLTID VÆRT SAMMEN: Kristian Sjølund og Tobias Rotegård er fettere, og skal spille sammen på det norske laget for første gang på åtte år. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Drømmen om OL

For Kongsberg-herrene har det alltid vært et mål om å kunne spille på det øverste nivået i USA.

– Vi har alltid drømt om å spille i NBA sammen. Helt siden vi var små, sier Rotegård.

Han forteller at det ser bra ut for det norske landslaget som har mange unge spillere inne i troppen.



De er klare på at målet for de kommende årene er bli bedre og kjempe seg til gode resultater og det å komme seg til mesterskap.

– Det viktigste nå er at vi får spilt oss gode sammen. Vi er fortsatt unge, så det er mye potensiale, sier Sjølund.



Det langsiktige målet med landslaget er å komme til OL.

– Det er langt dit for en liten basket nasjon som Norge, men det ville vært utrolig gøy, sier Rotegård.

Se Norge - Bulgaria onsdag fra klokken 19.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.