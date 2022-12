Tilbake der det sa stopp: – Det er litt skummelt å si

– For egen del har det kanskje gått litt bedre enn jeg hadde trodd. Det har gått litt bedre for hver helg, sier Ingvild Flugstad Østberg til TV 2.

32-åringen sto over verdenscupen på Beitostølen forrige helg, men har ellers gått alle distanserennene denne sesongen og følt seg bra.

Det gjorde hun også i fjor. Da endte sesongen i Davos, tre helger etter at den var begynt.

Ingvild Flugstad Østberg trener på Beitostølen før sesongstart. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

– Det er litt skummelt å si, for det er på en måte det samme nå. Jeg er veldig positiv, men jeg har ikke fått «good to go» resten av sesongen, sier skiløperen fra Gjøvik.

For Flugstad Østberg var Davos i mange år nærmest synonymt med å havne på pallen. Der har hun stått åtte ganger, tre av disse helt øverst.

Er det godt nok det jeg gjør? Ingvild Flugstad Østberg.

Men etter at hun ble nummer 8 for ett år siden, kom beskjeden om at helsesituasjonen ikke tillot flere løp. Både drømmen om Tour de Ski og OL måtte skrinlegges.

– Får du signaler om at du ligger bedre an nå, med tanke på å få lov til å fortsette å gå skirenn?

– Jeg skulle ønske jeg kunne si et veldig tydelig ja, men jeg tør ikke å si at jeg har full kontroll og at dette går. Jeg skulle ønske at jeg kunne si det, men jeg klarer ikke helt det. Det kan godt hende det er jeg som blir litt ekstra preget og litt nervøs fordi det som har skjedd har skjedd. Det er kanskje unødvendig, jeg vet ikke, sier Østberg.

Den tidligere verdensmesteren følges fortsatt opp tett. Ukentlig har hun samtaler med personer i apparatet rundt seg og flere ganger i løpet av vinteren må hun gjennom en liste med sjekkpunkter.

Ingvild Flugstad var på paller under nasjonal åpning på Beitostølen i november. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Er det mulig å føle seg bare litt tryggere?

– Ja, på en måte gjør jeg det. Jeg vet at jeg gjør en god jobb, og kall det «de tingene jeg skal», men likevel ligger den usikkerheten der med om det er bra nok. For meg kan det føles litt sånn, er det godt nok det jeg gjør? De som er rundt meg kan si at hvis du gjør sånn og sånn så er det godt nok, men så må jeg være flink på å tenke det selv.

Tenker på VM

Fasit resultatmessig så langt denne vinteren er: 16, 11, 10, 11. Den ene 11. plassen kom på en jaktstart hvor hun hadde tredje beste etappetid.

– Jeg er ikke foran skjema akkurat, men på én måte er jeg kanskje det likevel. Men så har du VM da. Hvis du skal komme dit, så må du kvalifisere deg. Det hjelper ikke å si at jeg har lagt en plan og skal være i form i februar hvis du ikke er med når toget går, sier 32-åringen.

Dersom Østberg følger trenden med gode resultater i den sveitsiske langrennsbyen, og fortsetter å oppfylle kravene til helseattest, kan hun begynne å nærme seg en sikker plass i VM-troppen.

– Det er aldri dumt å gå gode skirenn. Det er absolutt et renn å vise seg fram på, og så er det kanskje vanskelig å banke inn en VM-plass nå. Jeg har VM i bakhodet, det har jeg hatt i hele år, men det er fortsatt en stund til troppen skal tas ut og VM skal gås, sier Østberg.