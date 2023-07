– Tikker alle boksene

TIL OLD TRAFFORD: André Onana er Manchester Uniteds nye keeper. Her avbildet etter Inters Coppa Italia-triumf. Foto: Tiziano Ballabio/LiveMedia / ipa

André Onana (27) er klar for Manchester United. Det bekrefter klubben. 27-åringen hentes fra Inter.

– Jeg ønsker virkelig å komme i gang med denne nye og spennende opplevelsen nå, med en trener som for meg er «a master», sier han til Gazzetta dello Sport, gjengitt av Sport Witness.



Han legger ikke skjul på at han ønsket overgangen til Manchester United sterkt, hvor han gjenforenes med gamletreneren, Erik ten Hag.

– Jeg er en person som alltid ønsker nye utfordringer, og å spille i Premier League, for en klubb som United, er en uimotståelig (tanke), sier Uniteds nye keeper til den italienske avisen.

GJENFORENES: Erik ten Hag henter sin gamle elev til Old Trafford. Foto: ISABELLA BONOTTO

TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, har troen på Onana i Manchester United.



– Det er alltid et usikkerhetsmoment inne i bildet, men i utgangspunktet så synes jeg han er noe av det beste du kan få tak i, sier han, og fortsetter:

– Han er stødig teknisk, god til å lese spillet og kommunisere med forsvaret sitt. Han tikker i grunn alle boksene, er hans analyse.

Ifølge BBC og The Athletic betaler United 575 millioner kroner for Inter-keeperen direkte, mens ytterligere 47 millioner kan komme i tillegg i form av diverse bonuser.



– Sånn som markedet er i Premier League nå, og den globale markedsposisjonen Manchester United har, så tenker jeg prisen er helt innenfor. Jeg tror dette er en veldig klok signering, sier Thorstvedt.

HAR TROEN PÅ ONANA: Thorstvedt mener Manchester United har gjort en god signering. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Dopingdom

Onana er født og oppvokst i en liten landsby i Kamerun – Nkol Ngok – hvor det bor rundt 400 mennesker.

Han ble oppdaget gjennom en turnering, arrangert av fotballikonet Samuel Etos stiftelse i Yaoundé, og signerte for Barcelona som 14-åring.

Veien videre førte han til Ajax som 18-åring. Men i slutten av 2020, tok karrieren imidlertid en uventet vending.

Onana leverte en positiv dopingtest, og ble utestengt av Uefa i tolv måneder for brudd på dopingbestemmelsene.

Han hadde fått i seg det vanndrivende stoffet furosemid gjennom middelet Lasimac – som hans kone tidligere hadde fått utskrevet. Onana skulle egentlig ta Litacold, men forvekslet pakkene.

Det er Onanas versjon, og målvakten ble også trodd på av Uefa. Straffen ble etter hvert redusert til ni måneder. Det var noen utfordrende måneder for kameruneren.

– Når du er utestengt, så kan du ikke sette foten innenfor treningsfeltet, og du kan ikke gå i garderoben. Vi (Ajax) var seriemestre: Jeg hadde spilt seksti prosent av kampene, men fikk ikke lov til å ta del i feiringen, forteller han i et intervju med The Guardian, gjort i 2021.

Han dro til Salou i Spania, og satt sammen et eget trenerteam for å opprettholde fotball-formen.

– Jeg prøvde bare å overleve, og komme sterkere tilbake. Jeg prøvde å se på de positive sidene, men noen ganger kan du ikke, mimres Onana.



STOR SUKSESS: Kameruneren tok store steg i Ajax, men dopingdommen var tøff å svelge for målvakten. Foto: EMMANUEL DUNAND

«Denne fyren tar massevis av narkotika»



Han forteller at han fikk god støtte i denne perioden, men legger ikke skjul på at dopingdommen var vanskelig å svelge.

– Det er måten det blir sett på, også. Det er doping, du er en narkoman. Hvordan skal du forklare til foreldrene dine at du har levert en positiv dopingtest når du aldri har røykt eller drukket?



Særlig én episode i Belgia sitter igjen i den nye United-keeperens minner.

– Politiet stoppet meg i Belgia. Når jeg viser legitimasjonen min, så kjenner en av dem meg igjen.



Han blir bedt om å gå ut av bilen mens de sjekker bilen.

– Da hører jeg en av dem si: «Denne fyren tar massevis av narkotika», forteller Onana i intervjuet med The Guardian.



Landslagskonflikt

Under VM i Qatar havnet André Onana i klinsj med Kamerun-trener Rigobert Song. Onana startet nasjonens åpningskamp, et 0-1-tap mot Sveits, men ble vraket til de to neste gruppespillkampene.

Det skal ha bakgrunn i en uenighet mellom Onana og Song, vedrørende sistnevntes taktiske tilnærming. Onana ønsket å spille seg ut bakfra, mens Song ønsket en mer pragmatisk tilnærming.

– Landslagssituasjonen var også en spillestils-debatt – treneren ønsket at han skulle spille litt tryggere og slå litt mer langt, mens han ønsket å spille seg ut bak fra, sier Thorstvedt om klinsjen mellom Onana og Song.

KONFLIKT: André Onana havnet i klinsj med Kamerun-trener Rigobert Song under VM i Qatar. Foto: ISSOUF SANOGO

Etter mesterskapet annonserte Onana at han trekker seg fra internasjonal fotball.

– Spillere kommer og går, navn er flyktige, men Kamerun kommer foran enhver spiller eller person, sa Onana i en pressemelding, gjengitt av Reuters.



Thorstvedt mener at man ikke kan bruke dopingdommen og landslagskonflikten mot Manchester Uniteds nye keeper.

– Kan han skape trøbbel i United?

– I løpet av en lang karriere i United, så er det ikke utenkelig at han kan havne bort i ett eller annet, men i utgangspunktet så mener jeg at vi ikke skal holde de greiene mot ham, sier han.

Han tror kameruneren har lært av situasjonene.

– Folk lærer også av slike kraftfulle smeller, som de to situasjonene er, mener TV 2s fotballekspert.



Ikke redd for Haaland

André Onana og Inter møtte Erling Braut Haaland og Manchester City i denne sesongens Champions League finale. City trakk det lengste strået, og vant til slutt kampen.



I forkant av kampen fikk Onana spørsmål fra svenske C More om han var redd for spissen fra Bryne.

– Redd for han? Du er ikke redd for et menneske. Hvorfor skulle jeg være det?, sa Onana med et smil til reporteren.

Andre Onana will keeping owning Haaland pic.twitter.com/XV3AIajjFi — BurnHard ™️ (@Burn_Hard1213) July 16, 2023

Reporteren svarer da at Haaland kanskje er en av verdens beste spillere gjennom tidene.

– Ja det er mulig. Men vet du hvem jeg er redd for? Gud, og jeg ser ham ikke på banen. Så et menneske skremmer meg ikke, sa han i forkant av finalen.