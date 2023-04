Tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg tiltalt for grov korrupsjon

Skiskyttersportens tidligere leder Anders Besseberg (77) tiltales i korrupsjonssaken som har hengt over ham i flere år, opplyser Økokrim.

Mellom 2009 og 2018 skal Besseberg ifølge tiltalen ha mottatt bestikkelser i form av klokker, prostituerte, jaktopphold og jakttrofeer, samt en leasingbil som han disponerte fra 2011 til 2018 i Norge.

– Vi fordømmer kraftig det som kommer frem i påtalen. Det er saker som absolutt ikke hører hjemme i idretten og ingen andre steder heller, sier IBU-president Olle Dahlin til TV 2.

I tiltalebeslutningen blir Besseberg anklaget for grov korrupsjon. Det er i tråd med siktelsen Økokrim tok ut mot ham i etterforskningsfasen.

– Økokrim mener det er bevis for at tiltalte har mottatt bestikkelser sammenhengende over en tiårsperiode. Alvoret understrekes ved det tillitsbruddet dette innebærer i lys av hans verv som president i IBU, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Besseberg selv bestrider straffskyld.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort , men har foreløpig ikke lykkes.

I en melding sendt til NTB skriver Hjort:

– Besseberg fastholder at han aldri har latt seg bestikke eller søkt å påvirke IBUs antidopingarbeid til fordel for noen, står det i uttalelsen.

– Han har vært en «hardliner» i antidopingarbeidet. Han har samtidig stått fast på at alle dopingsaker må håndteres i tråd med regelverket, uavhengig av om mistanken retter seg mot utøvere fra vest eller øst. Dette har gjort ham upopulær hos enkelte og gitt opphav til flere grunnløse beskyldninger mot ham, heter det videre.

Kong Harald snakker med daværende IBU-president Anders Besseberg under et verdenscuprenn i Holmenkollen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Dette er Besseberg-saken: Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt. Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten. Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning. I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping. 12.april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben. Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch. I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. 28.januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse.

Sjef for Økokrim Pål K. Lønseth, er uavhengig av saken mot den tidligere presidenten i IBU bekymret for omfanget av korrupsjon innen internasjonal toppidrett.

– Det er til dels store inntekter og verdier innen internasjonal toppidrett, samtidig som at ulike idrettsorganisasjoner har lavt modenhetsnivå innen forebygging av korrupsjon. Dette gir sett i sammenheng en risiko for korrupsjon som det er grunn til å være bekymret for. Jeg håper internasjonal toppidrett styrker sitt arbeid mot korrupsjon slik at idretten som en viktig samfunnsaktør kan bevare sin legitimitet.

Mandagens nyhet kom fem år etter at Besseberg gikk av som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Det var et verv han hadde hatt siden 1992.

