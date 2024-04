Tidligere RBK-trener reagerer: – Fantastisk dårlige intervjuer

Dagen før seriestart prydet Ole Sæter de norske TV-skjermer med et intervju hjemme hos seg selv iført supermann-slåbrok og «bjønnfett».

«Fasitfyr», var beskjeden fra hovedpersonen selv.

1. april trengte han så tre minutter på å sende Rosenborg i ledelsen i serieåpningen mot Sandefjord, da et kremmerhus fra over 30 meter suste inn i krysset.

Uttalelsene etter kamp suste så inn i historiebøkene som nok et smått unikt Sæter-øyeblikk.

– Jeg husker ikke så mye av det, så jeg skal hjem, mobilen i venstre hånden, kuken i høyre hånden. Så skal jeg kose meg. Det blir sent i kveld, sa Sæter blant annet.



I gamleklubben Ranheim er det ikke mange som er overrasket.

LEVERTE: Ole Sæter leverte høydepunkter både på og utenfor banen mandag kveld. Foto: Ole Martin Wold

– Når det gjelder uttalelsen hans i går kan vi si at det ble sagt og så trenger det ikke å være på det nivået der hver helg. Det er for så vidt ikke noen overraskelse, men han er i bånn en gjennomført snill gutt. Du er ikke noe vondt i Ole. Du får så mange flere plusser med at han er den han er, sier Ranheims daglige leder Frank Lidahl på telefon til TV 2.



Sportslig koordinator i Ranheim, og Sæters tidligere lagkamerat, Michael Karlsen, stemmer i.

– Det er han vi er blitt kjent med det, på godt og vondt. Det er ikke noen vits i å bli overrasket over det han gjør på målet. Det der har han gjort flere ganger, så det er ikke tilfeldig. Så har han alltid noen kommentarer etterpå som er både og, men det er artig først og fremst. Så trodde jeg at vi hadde lært han litt ekstra da han var her, men han har glemt det også, humrer Karlsen.



– Fantastisk dårlige intervjuer

Pål André Helland, som nå er en del av Ranheims trenerteam, var i sin tid den mest profilerte spilleren på Rosenborg.

Han tror han selv kunne ha sagt noe lignende.

KVIKK I REPLIKKEN: Pål André Helland var selv svært frittalende i sin tid som Rosenborg-spiller. Foto: Junge, Heiko

– Ole Sæter er Ole Sæter. Han må få lov til å være det og så kan det hende at godeste Jørgen Stenseth (RBKs mediesjef) må frem med sensuren i ny og ne. Det er bedre at han noen ganger tråkker feil og sier unnskyld, enn at han ikke sier noe i det hele tatt. Jeg hadde vært kapabel til å si noe i samme gata, men jeg hadde sikkert ordlagt meg på en annen måte, smiler Helland.



Den tidligere RBK-treneren Kåre Ingebrigtsen er imidlertid ikke like imponert.

– Jeg skal ikke mene så mye, men jeg synes det er et fantastisk mål. Han har jo en egen evne til å score fantastiske mål. Så har han en egen evne til å ha fantastisk dårlige intervjuer etterpå. Han er på ytterpunktene i alle ender. Det er den han er, sier han til TV 2 og fortsetter:

IKKE IMPONERT: Ranheim-trener, og tidligere RBK-trener, Kåre Ingebrigtsen, er ikke veldig imponert over Sæters uttalelser etter RBKs 2-0 seier mot Sandefjord. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg vet ikke hvor grensen går. Fotballen skal være for alle i familien, så du må holde deg innenfor rimelighetens grenser. Grensene i fotball er ganske lange, vide og tøyelig. Men de fem siste toppscorerne i Rosenborg, hvor mange mål har de scoret? Det kan du spørre han om.



Også Helland er tydelig på at RBK-spissen kunne ha ordlagt seg annerledes.

– Du må by på deg selv og ha ei rapp tunge. Det er kanskje måten du ordlegger deg på. Hadde han for eksempel sagt noe som at han synes at målet er så deilig at det nesten bør ha 18-årsgrense, så når han kommer hjem og skal ha litt alenetid så hadde han kanskje plukket frem telefonen … da hadde han sagt det samme, med samme betydning, men det hadde ikke blitt like stor oppstandelse. Det er kanskje ordvalget som er den store forskjellen.



– Kjenner han igjen

En som satt og fulgte det hele foran TV-skjermen var Sæters gamle kontaktlærer fra ungdomsskolen Blussuvoll i Trondheim, Ola Kvitland.

Pensjonisten tror ikke hans gamle elev mente det han sa ordrett.

– Jeg håper i alle fall ikke det, humrer han på telefon til TV 2, før han fortsetter:

SEG SELV LIK: Sæters ungdomsskolelærer er ikke videre overrasket over at Sæter tidvis kan være frisk i sine uttalelser. Foto: Ole Martin Wold

– Man kan jo kjenne han igjen litt i noen uttalelser. Det at han sa ting kanskje uten å tenke seg så godt om, uten at det var vondt ment. Jeg tror dette ble sagt rett etter kampen da han var ganske giret. Det var litt i overkant, synes jeg.

Ole Sæter og resten av Rosenborg-laget har hatt fri tirsdag og spissen har derfor ikke vært tilgjengelig for en kommentar.