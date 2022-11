Tidenes yngste fullroses: – Kan nå veldig langt

TIDENES YNGSTE: Rosenborgs Sverre Nypan under eliteseriekampen mellom Jerv og Rosenborg på Levermyr stadion i Grimstad. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Jeg ble veldig glad, og litt sjokkert.

Det var reaksjonen til Sverre Nypan (15) da han fikk beskjed om at han skulle få sin debut i Rosenborg-trøya. Og det fra start.

Nypan spilte hele kampen i RBKs 4-2 seier over Jerv.

– Det var gøy. Det er noe jeg har sett frem til veldig lenge. Jeg har jobba bra og kjempa hardt for dette, så nå er det bare å fortsette egentlig, sier Nypan til TV 2.

– Hvordan reagerte dine nærmeste på beskjeden om at du skulle starte?

– Det var litt artig. Pappa sa bare «kjør på» og var ikke nervøs i det hele tatt. Han tok det helt rolig, så det hjalp det også, at han ikke haussa det opp så fælt, sier en smilende debutant.

Se video av Nypan som var ettertraktet etter kampen mot Jerv:

Med sine 15 år, 10 måneder og 18 dager ble han tidenes yngste Rosenborg-spiller.

– Han hadde sikkert spilt før hvis det ikke var for ulike andre omstendigheter. Vi har ventet på at han skal få muligheten, og sånn som han har hevda seg på treninger de siste ukene, så var det helt opplagt at han skulle spille, sier Kjetil Rekdal.

Rekdal bekrefter at unggutten også blir å se fremover.

– Han er god. Han står ikke tilbake for noen ute på banen. Han har bra fysikk, bra motor, han er bra med ballen og har god oversikt. Så han er en smart spiller og vi kommer til å se mer til han, varsler Rosenborg-treneren.

– Fullt fortjent

Rosenborgs kaptein Markus Henriksen roser sin unge lagkompis, som har måttet vente tålmodig på muligheten i en sesong preget av skader.

– Han har gjort det veldig, veldig bra. Han har vært uheldig og slitt med skader store deler av sin unge alder, sier Henriksen.

TÅLMODIG: Sverre Nypan har ventet tålmodig på debuten i Eliteserien. Foto: Ole Martin Wold

Nypan er blitt fast inventar på G16-landslaget der han har spilt tolv kamper og notert seg for ett mål. Da han kom tilbake fra samling etter EM-kvalifisering forrige uke, merket Henriksen forandring.

– Han vært veldig god på landslaget og de siste to ukene før denne kampen har han virkelig vært god. At han fikk muligheten, synes jeg er fullt fortjent, spesielt når han spiller så voksent som han gjør. Det er ingen tvil om at hvis han gjør mye rett, så kan han nå veldig langt, spår RBK-kapteinen.

Nypan er glad for å høre rosen han får fra både Henriksen og Rekdal.

– Det er artig å høre at de har troen på meg. Jeg kjenner at jeg blir tatt veldig godt vare på her, og jeg trives veldig godt i Rosenborg, så jeg gleder meg til fremtiden, sier Nypan.

For det er ingen tvil om at debuten har gitt mersmak.

– Det er det her jeg vil. Jeg har jobba mot det hele livet, så nå er det bare å fortsette så får vi se hvordan det går, avslutter han.