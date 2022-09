Tennisdrama: Mann tente på seg selv

En klimaaktivist stormet banen og tente på seg selv under tennisturneringen Laver Cup i London.

Hendelsen skjedde under kampen mellom Stefanos Tsitsipas og Diego Schwartzman, som entret banen like etter at Casper Ruud var ferdig med sin kamp.

Se de dramatiske bildene her:

Foto: Kin Cheung

Foto: John Walton

BRANNSLOKKER: Her kaster en vakt jakken sin over det påtente området på banen. Foto: John Walton

På t-skjorten hadde mannen teksten «End UK private jets».

Klimaaktivisten ble båret av banen av vaktene. Foto: Kin Cheung

Foto: John Walton

Kampen var kort tid senere i gang igjen.

En rekke idrettsarrangementer er blitt stanset av demonstranter i år.

I vår stripset en supporter seg fast til stolpen under en Premier League-kamp. Da Casper Ruud spilte kvartfinale i Roland-Garros, skjedde noe lignende.

Også under Tour de France ble det dramatisk da demonstranter stanset rytterne: