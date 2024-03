Tar over tennisverden: – Min oppgave å stoppe dem

Turneringen Miami Open ser du på TV 2 Play. Ruud spiller lørdag, tidligst kl. 19.00.

– I år har det klaffet bra så langt, sier Casper Ruud til TV 2.



25-åringen har god grunn til å være fornøyd. De tre siste turneringene nordmannen har spilt endte i semifinale, finale og kvartfinale.

Senest i tennisparadiset Indian Wells viste han styrke ved å utklasse motstandere han tidligere har hatt store problemer med å håndtere.

– Det er flere ting som har endret seg litt, og som vi har jobbet med for å prøve å bli bedre på. Det er en litt mer aggressiv spillestil, sier Ruud omringet av tropiske planter.

PÅ RIKTIG SPOR: Casper Ruud har hatt god utvikling så langt i 2024. Her feirer han til publikum etter å ha tatt seg til kvartfinalen i Indian Wells. Foto: CLIVE BRUNSKILL

Nå er tennisstjernen på plass i Miami for å forhåpentligvis bygge på de positive opplevelsene, og ta nok et steg på veien mot å bli verdens beste.

Tidligere har det vært de store tennislegendene som har hindret Ruud fra å sikre seg de virkelig store titlene.

I både 2022 og 2023 kom Ruud seg helt til finalen i Grand Slam-turneringen Roland Garros. Begge gangene hadde han ikke sjans mot legendene Rafael Nadal og Novak Djokovic.



Selv om verken Nadal eller Djokovic stiller til start i Miami, får Ruud ingen enkle kamper i den glamorøse kystbyen.

En ny generasjon er i ferd med å ta tennisverden med storm.

SÅ NÆRE: Casper Ruud var nære å ta sin første Grand Slam-tittel i US Open 2022, men ble hindret av stjerneskuddet Carlos Alcaraz. Foto: JULIAN FINNEY

– Vist en annen klasse

Carlos Alcaraz har allerede rukket å bli et velkjent og fryktet navn i tennisverden. Spanjolen, født i 2003, har sanket inn 13 titler i løpet av karrieren, før han i det hele tatt har fylt 21.

I 2022 hindret han Ruud i å ta en Grand Slam-tittel, da han slo nordmannen i finalen av US Open. Nå har stjerneskuddet fått konkurranse.

Italienske Jannik Sinner, født 2001, har nemlig imponert Ruud stort. Allerede i 2024 har Sinner sanket inn to titler.

UTFORDRER: Jannik Sinner har blomstret, og går nå opp mot stormaktene. Her forsvarer han seg ved nettet mot Alcaraz i semifinalen av Indian Wells-turneringen. Foto: MATTHEW STOCKMAN

– Det tok jo nesten fyr av han på slutten av fjoråret og i starten av året med det han har vunnet. Det er jo bare veldig imponerende. Man kan jo bli inspirert av det også, sier Ruud til TV 2.



Nordmannen har merket at et generasjonsskifte er i gjerde, og er klar på at han må ta grep for å hindre de fra å ta over tenniseliten.

– Jeg håper ikke at de to skal dominere alt. Jeg har jo lyst til å prøve å være der oppe selv og spille om de aller største turneringene. Men de har vist en litt annen klasse det siste halve året, sier Ruud.

DEN NESTE GENERASJONEN: Er det disse ungguttene som skal dominere de neste årene? Foto: MATTHEW STOCKMAN

– De er unge og fryktløse og spiller aggressiv og god tennis. Det er jo min og mange andres oppgave å prøve å stoppe dem litt fra å dominere alt. Være med i kampen og kjempe om de aller største titlene selv.

TV 2s tennisekspert Sverre Krogh Sundbø tror ikke Ruud er langt unna å ta opp kampen mot den nye generasjonen.

– Jeg vet at Casper Ruud gjennom hele karrieren har tatt et steg tilbake og to frem. Akkurat i fjor tok han kanskje to steg tilbake, så da forventer jeg tre frem i år, sier Sundbø.

– Det er ikke mer som skal til. Har man litt økning i nivået, så er det så små ting som skiller, at da er Casper faktisk helt der oppe blant Alcaraz og blant Sinner.



Nye muligheter

Ruud har hatt god tid til å forberede seg til det som venter i Miami. Han dro rett fra California, hvor han røk ut av kvartfinalen av Indian Wells, og har siden brukt tiden i kystbyen godt.

– Banen er litt annerledes, så det tar litt til å vende seg til. Når man har vært et par uker et sted, så tar det litt tid. Men jeg har fått noen gode dager her nå med trening, og jeg gleder meg til turneringen begynner, sier Ruud til TV 2.

KLAR FOR KAMP: Ruud får nye utfordringer i Miami. Foto: Daniel Sannum Lauten

I første kamp venter nok en unggutt. Franske Luca Van Assche er første hinder i Miami Open. 19-åringen er for øyeblikket rangert som den 80. beste tennisspilleren i verden.

TV 2s tennisekspert gir Ruud gode odds til å enkelt ta seg videre.

– Her må Casper spille en svak kamp for at Van Assche skal klare å slå seg gjennom. En av grunnene til det er at han er en ung gutt, han har ikke helt kommet seg inn der hvor han står imot det verste trøkket på banen. Casper er best på akkurat det, sier Sundbø.



– Det blir tøff motstand, men jeg føler meg klar, og jeg har gode minner fra Miami tidligere. Så jeg håper å vekke litt av de gamle minnene, sier Ruud.



Kampen, og turneringen Miami Open, sendes på TV 2 Play.