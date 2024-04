Ruud gjør ikke som konkurrentene: – Det er ikke for meg

Se alle kampene i Rolex Monte Carlo Masters på TV 2 Play.

Det er lett å føle seg liten ved havnen i Monaco.

Fyrstens slott og moderne høyhus rammer inn bukten på en nærmest klaustrofobisk måte.

På havet står yachtene fortøyd så tett i tett at vannet knapt kan skimtes. De er store som villaer.

Bilene som suser forbi er lave, tilsynelatende alltid nyvaskede, og bråker litt ekstra for å markere at de koster mye.

YACHTER OG HØYHUS: Havnen i Monaco er fylt til randen av luksusgjenstander. Foto: Torstein Wold / TV 2

Det er her, i denne mikrostaten på Den franske rivieraen, at verdens beste spillere har bosatt seg.

Alle bortsett fra to.

– Jeg har tatt et valg om å bli i Norge, og jeg trives godt der. Selv om Monaco er et kult sted, så er det ikke helt for meg, merker jeg, sier Casper Ruud til TV 2.



Masseflukt til Monaco

25-åringen fra Snarøya og spanske Carlos Alcaraz er de eneste av de tolv best rangerte spillerne på ATP-touren som fortsatt bor i hjemlandet sitt.

Resten har flyttet til Monaco.

Verdensener Novak Djokovic har bodd der en god stund allerede. Nummer to, Jannik Sinner, har også valgt å flytte dit.

PÅ HJEMMEBANE: Serbiske Novak Djokovic er en av mange tennisstjerner som har flyttet til Monaco. Under Rolex Monte Carlo Masters spiller han på hjemmebane. Foto: Torstein Wold / TV 2

I høst byttet danske Holger Rune også adresse til en gate i Monaco, som Daniil Medvedjev, Alexander Zverev, Andrej Rubljov, Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz, Alex De Minaur og Stefanos Tsitsipas har gjort før ham.

Hvorfor flytter alle tennisspillerne hit?



Tyske Zverev humrer når TV 2 stiller ham spørsmålet.

TRIVES I MONACO: Alexander Zverev mener grunnene til å flytte til Monaco er mange. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det er to grunner til det. For det første er stedet nydelig, vi har alt vi trenger for å trene her. Vi trener sammen og elsker å være her utenfor sesongen, sier han, og fortsetter:

– Den andre grunnen kan alle tenke seg til selv.

Skatteparadis

For den lille enklaven ved Middelhavet har langt mer å tilby enn mildt vær og gode treningsfasiliteter.

Staten er også et skatteparadis.

LUKSUS: I havnen i Monaco ligger det mange dyre båter. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Monaco har ikke skatt på arbeidsinntekt. De har heller ikke skatt på utbytte eller formue, så det er mye skatt som spares på å flytte dit, sier Jonas Veland, seniorrådgiver i Tax Justice Norge.



Organisasjonen jobber for global skatterettferd. Stater som Monaco bidrar ikke til det, ifølge dem.

Det lille landet har, i likhet med Sveits, historisk sett vært et attraktivt sted å skjule bankkonti, men etter betydelig press fra EU og OECD har dette forbedret seg de siste årene.

Veland mener likevel at det er et systematisk problem at det er så lett for rike å flytte rundt for å betale mindre skatt.

STJERNEFAKTOR: Russiske Andrej Rubljov spiller også på hjemmebane i Monte Carlo. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Over hele verden er det behov for mer skattepenger. Land som tilrettelegger for å tiltrekke seg verdens rikeste, er med på å ødelegge systemet i andre land, sier han.

Tidligere sto bostedet til alle spillerne oppført på nettsidene til Association of Tennis Professionals (ATP), men dette er nå blitt fjernet.



Roser Ruud

Selv om de økonomiske motivene for å flytte til det lille landet er åpenbare, mener greske Stefanos Tsitsipas, rangert som nummer tolv i verden, at masseflyttingen blant tennisspillere handler om mer enn bare penger.

PÅ TRENING: Monaco-innbygger Stefanos Tsitsipas gjør sine siste forberedelsertil Rolex Monte Carlo Masters. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Mange sier at det er på grunn av skatten, og det er en av grunnene, men det betyr også mye at alle er samlet her. Vi kan trene sammen. Og været er fantastisk og maten er god, så hvorfor ikke? spør han retorisk.

Casper Ruud er ikke helt av samme oppfatning.

– Det er vel mest skatteflukt, vil jeg si, sier han.



POPULÆR: Casper Ruud har mange fans ved Middelhavet. Foto: Torstein Wold / TV 2

Selv har han nylig kjøpt en villa hjemme på Snarøya, ifølge E24.

På skattelisten fra inntektsåret 2022, var han på inntektstoppen av idrettsutøvere som skatter til Norge.

Hadde han flyttet til Monaco, ville han sittet igjen med enda mer.

– Jeg synes det er fint at Casper velger å bo i Norge, påpeker Veland.



Har vurdert å flytte

Men det har jo sine ulemper også, å bo i kalde nord. Det er 25-åringen fullstendig klar over.

– Når alle har flyttet hit, så er det jo gunstig for dem å kunne trene med hverandre, sier Ruud, og fortsetter:



– Jeg har forsøkt å sette meg inn i situasjonen og tenkt på å flytte, så klart. Norge har ikke ideelt vær og klima for tennis. Så for tennisens del, hadde det kanskje vært bedre å bo et annet sted.



BLID: Casper Ruud er en mann utenlandske journalister liker å intervjue. Foto: Torstein Wold / TV 2

Men å gjøre som de andre topprankede spillerne og flytte til Monaco, virker helt uaktuelt.

– Jeg får aldri mer lyst til å flytte hit når jeg kommer tilbake. Det er ikke et sted jeg ser for meg å kalle et hjem, sier Ruud.



– Man må gjør det som gjør deg glad, det er min filosofi. Hvis det funker for ham, så har jeg ingen grunn til å mene at han ikke skal bo der (i Norge, journ.anm.). Det virker som han trives, sier Tsitsipas.