Reagerer på kommentarer: – Ubehagelig

Rennae Stubbs står med hele seks Grand Slam-titler, og etter karrieren trente australieren blant annet Serena Williams.

Men de siste årene har 53-åringen opplevd at folk fokuserer på livet hennes utenfor tennisbanen.

Stubbs er sammen med Eden Bruce (31), og paret fortale nylig om aldersforvirringen – der særlig én type kommentarer ofte møter dem.

– Den mest ubehagelige konklusjonen folk trekker er at vi er mor og datter. Før utseendet mitt innhenter meg, antar jeg at dette vil fortsette å skje, sier Bruce i podkasten «What's the jam», gjengitt av Expressen.

– Trodde jeg var gal

Stubbs erkjenner at også folk i hennes næreste krets reagerte på aldersdifferansen i starten av forholdet.

– Jeg er sikker på at de trodde jeg var gal i starten, sier 53-åringen, og fortsetter:

– Men så traff de Eden, og så hvor enkel hun er å ha med å gjøre. Det var naturlig for dem å like henne også.

– Eden er så moden, og har alltid vært så moden for sin alder, så jeg har aldri vært urolig, forklarer Stubbs.

EKSPERT: Stubbs har jobbet som tennisekspert hos ESPN. Foto: Elsa / AFP / NTB

Får kommentarer

Bruce erkjenner også at det hun var usikker i startfasen av forholdet.

– Det var litt skummelt i starten, men jeg kom raskt over det, og har ikke sett meg tilbake siden.

Paret møtte hver andre gjennom tennissirkuset for fem år siden. Siden den gang har paret fått mange reaksjoner på forholdet.

Hatkommentarene velger imidlertid paret å håndtere med en humoristisk tilnærming.

– For å være helt ærlig: Dersom vi ikke kunne kommet oss gjennom disse ubehagelige situasjonene med hjelp av humor, så tror jeg at vi hadde gjort det slutt for flere år siden, avslutter Bruce.