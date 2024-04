Gladmelding fra Ruud – avviser skadetrøbbel

MONACO (TV 2): Casper Ruud måtte ta en pause i forrige kamp for få behandling. Det er ingenting å bekymre seg for, ifølge hovedpersonen selv.

På terrassen i VIP-området på Monte Carlo Country Club myser Casper Ruud mot solen.

Selv om han trives godt i solskinnet på den franske rivieraen, skulle han gjerne kommet hit en dag senere enn han gjorde.

For da det norske tennisesset skulle forsvare tittelen han vant i portugisiske Estoril i fjor, endte det med semifinale-exit mot langt lavere rangerte Pedro Martinez.

Portugal-oppholdet ble derfor litt kortere enn han hadde regnet med.

– Målet mitt i år har vært å komme litt lenger i alle turneringer, egentlig, men det klarte jeg ikke i Estoril, sier Ruud.

Brå overgang

I det siste og avgjørende settet hadde han først store problemer med å håndtere slagene til spanjolen, så fikk han plutselig trøbbel med egen kropp.

Midt i settet forlot Ruud banen for å få medisinsk behandling.

Nå avviser Snarøya-gutten at det skyldtes en skade.

– Det var bare noe som var litt stramt og stivt oppi hamstringen, og det er sånt som skjer av og til. Det går bra nå, altså, sier Ruud, som tror at overgangen fra hard court til grus var årsaken.

– Det er litt mer skliing på grus, litt flere åpne fotstillinger. Det er litt utfordrende for lyske og hamstring, men ikke noe farlig. Jeg har fått god behandling de siste to dagene, sier han.

TRENING I SOLEN: Casper Ruud hadde sin første treningsøkt på grusen i Monaco mandag. Foto: Torstein Wold / TV 2

Hans fysiske trener, Marcel da Cruz, er av samme oppfatning.

– Når man går fra hard court til grus, og det blir tøffe kamper, så kan man kjenne det litt i muskulaturen. Han fikk noen småspasmer, men det er ingen skade. Han er «fit for fight», sier han.



Tøff trekning

Og «fit for fight» må Ruud være. For i ATP 1000-turneringen i Monte Carlo venter langt tøffere motstand enn i Estoril.



Allerede i kvartfinalen kan han møte verdenstreer Carlos Alcaraz, og skulle han gå til en semifinale, vil mest sannsynlig verdensener Novak Djokovic vente der.

– Trekning er trekning. Alle som spiller her er gode, så alle kan slå hvem som helst på en god dag. For meg handler det bare om å spille så bra at jeg er den som kan slå alle, sier Ruud, og fortsetter:

– Det er fortsatt mye som kan skje før et eventuelt møte med Alcaraz, men det hadde vært en kul test.

Hårete delmål

For den norske 25-åringen er målet definitivt å komme seg til en kvartfinale, noe han ikke har klart de to siste årene.

Både i fjor og året før røk han i tredje runde mot henholdsvis tyske Jan-Lennard Struff og bulgarske Grigor Dimitrov.

SKUELYSTNE FANS: Mange tilskuere møtte opp for å se Casper Ruud trene i Monaco. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Forhåpentlig gjør jeg det litt bedre i år. Jeg har liksom sett for meg å nå kvartfinale eller bedre i hver grusturnering. Det er et hårete delmål, sier Ruud.

Den fysiske treneren, Marcel da Cruz, mener forutsetningene er gode for å kunne klare å komme lenger i år. Han minner om at Ruud kom helt til semifinalen i Monaco i 2021.

– Han har spilt bra her før, så han vet hva han kan få til. Han er motivert og klar, så jeg har tro på en god turnering for ham, sier da Cruz.

Ruud møter chilenske Alejandro Tabilo i andre runde onsdag. På grunn av sin høye ranking fikk nordmannen stå over den første.