Finaletap for Ruud: – Et spøkelse som henger over ham

Casper Ruud - Stefanos Tsitsipas (1-6, 4-6)

Stefanos Tsitsipas ble for sterk for Casper Ruud i finalen av Monte Carlo Masters.

Etter et svakt første sett, reiste Snarøya-gutten seg i det andre - til ingen nytte.

For da Tsitsipas brøt det siste servegamet til Ruud, endte det med tap for nordmannen.

Her faller avgjørelsen:

– Det er en fantastisk kamp fra grekeren og det er en middels kamp fra Casper, oppsummerer TV 2s kommentator Sverre Krogh Sundbø og tilføyer:

– Han spiller et dårlig første sett og et relativt greit andre sett, men klarer ikke ta vare på mulighetene han spiller seg til.



Dermed må Ruud fortsatt vente på sin første turneringsseier på et høyere nivå enn ATP 250.

Han har nå spilt tre grand slam-finaler og to på ATP 1000-nivå, uten å ha vunnet noen av dem.



– Det er et spøkelse som henger over Casper Ruud. Det har blitt litt mange andreplasser for vår mann, sier Krogh Sundbø.

Dette var tredje gang Tsitsipas vinner storturneringen.



– Jeg kan ikke få takket vennene mine og familien min nok. Og om det finnes en Gud, så må jeg takke for å ha gjort dette mulig. Dette er utrolig for meg, sa en rørt Tsitsipas til ATP etter kampen.

STOR TRIUMF: Stefanos Tsitsipas la seg på grusen og la hendene på hodet etter at avgjørelsen falt. Foto: VALERY HACHE

Dårlig start

Casper Ruud fikk alt annet enn en drømmestart på kampen. Den greske motstanderen begynte kampen i et skyhøyt tempo, og klarte å bryte serven til Ruud hele tre ganger.

Dermed tapte Snarøya-gutten hele 1-6.

– Dette første settet er rett og slett ikke bra nok. Det er et eller annet som ikke stemmer for Casper her i det første settet, lød det fra TV 2-kommentator Krogh Sundbø.



I det andre settet hang Ruud langt bedre med. Tidlig i settet hadde han flere muligheter til bryte serven til Tsitsipas, men lyktes ikke.

Og da grekeren vant det lengste gamet i kampen, der Ruud hadde mange sjanser til å bryte, klarte ikke den norske 25-åringen å slå tilbake.

Tsitsipas vant til slutt 6-1, 6-4.