Tennis-raseri: – Skikkelig irriterende

– Det er veldig frustrerende.

Det sier tunisiske Ons Jabeur i et intervju med avisa The New York Times.

Italian Open er i full sving i Roma og flere synes de store forskjellene i kvinne- og herreutbetalingene i turneringen er frustrerende.



– Det er tid for en endring. Det er tid for at turneringen skal gjøre bedre, sier verdenssjuer Jabeur, som overraskende røk ut av turneringen fredag.

– Jeg vet ikke hvorfor det ikke er likt akkurat nå. De informerer oss ikke og sier at «dette er hva dere får og nå må dere spille», sa Jabeurs overkvinne, spanske Paula Badosa, tidligere denne uken til samme avis.



Fortsatt en lang vei å gå

Flere og flere turneringer praktiserer likelønn, deriblant i Grand Slam, tennisens fire største turneringer, hvor kvinnene og herrene får like mye i premiepenger.



I Italian Open kjemper kvinnene om knapt 42 millioner kroner, mens herrene konkurrerer om rundt 91 millioner. Altså langt over det dobbelte.

Styreleder og administrerende direktør for WTA Tour, Steve Simon, forteller at de vil fortsette å arbeide for å oppnå likelønn i de største turneringene.

– Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi ser fremgang, sier Simon.

Tidligere tennisspiller og nåværende ekspert for Eurosport, Dorthea Abigel Faa-Hviding, er klar i sin tale:

– Det er et steg i feil retning, slår eksperten fast.

EKSPERT: Dorthea Abigel Faa-Hviding. Foto: Privat

Kontroversene i Madrid: Balljenter og ingen taletid

Debatten kommer kun én uke etter at en rekke utenomsportslige hendelser skapte høy temperatur under Madrid Open, som for øvrig hadde like premiepenger mellom kjønnene.

Balljentenes uniform i innledningen fikk Spanias statssekretær for likestilling, Soledad Murillo, til å stemple det som «diskriminering mot kvinner». Før finalen for herrene, hvor hjemmefavoritt Carlos Alcaraz vant, var skjørtene byttet ut med shortser som strakk seg over knærne.

MADRID OPEN: Disse antrekkene til balljentene førte til oppmerksomhet. Her klappes Stefanos Tsitsipas inn. Foto: ISABEL INFANTES

Apropos Alcaraz: Han feiret bursdag under turneringen på samme dag som verdenstoer Aryna Sabalenka. Begge vant turneringen og spanjolen ble belønnet med en enorm kake, mens verdenstoer Sabalenka fikk en mindre versjon.

– Kunne ikke vært mer presis om behandlingen, skrev kollega Viktoryja Azarenka og hintet tydelig til forskjellsbehandling. Ingen av finalistene i kvinnenes dobbelturnering fikk anledning til å holde den tradisjonsrike talen på premiesermonien. Det fikk flere til å rase:

so unfortunate that you were not given a chance to address the crowd and your opponents. This is sad and unacceptable 🤯 https://t.co/XGc7aW0s22 — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) May 7, 2023

– Vanskelig å forklare Leo (sønnen journ.anm) at mamma ikke hadde mulighet til å si hallo til ham fra premiesermonien, skrev en av seierskvinnene, Viktoryja Azarenka, på Twitter.



– Vi trenger sånne



Tilbake til den evige stad:

Ifølge New York Times lover arrangøren i Italia lik betaling innen 2025 «for å innrette seg etter andre turneringer».

– Det er bare skikkelig irriterende det som skjer. De spiller den samme turneringen, med de samme fansene og på de samme banene. Likevel får gutta så mye mer. Det går aldri andre veien. Vi trenger sånne som Ons Jeabeur for å komme oss videre, sier Faa-Hviding.

Eksperten omtaler det som «fantastisk» at flere og flere turneringer betaler stjernene likt uavhengig av kjønn.

Hun peker på tennisikonet Billie Jean King som en viktig faktor. I 1973 var hun mye av grunnen til at US Open begynte å betale begge kjønnene likt.

– Vi har kommet en lang vei. Men man må ikke slå seg til ro med det, fordi det kan enda bli bedre. Men vi er på rett vei, mener Faa-Hviding.