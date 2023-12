Tenåringsidolets nye liv: Satsing skapte storm

– Treningen går bra. Jeg gir alt jeg har hver eneste dag. Jeg lærer mye om meg selv. Jeg elsker å føle meg så sunn, rapporterer Simpson i sine kanaler.



Han var i starten av tenårene da han ble døpt «Australias Justin Bieber».

Med hatt på hodet og kassegitar under armen, reiste han verden rundt for å spille konserter. Simpson smeltet hjertene til mang en tenåringsjente, også i Norge.

Den kulørte pressen gned seg i hendene da han ble sammen med supermodellen Gigi Hadid.

TENÅRINGSIDOLER: Cody Simpson (til venstre) og Justin Bieber. Foto: Ari Perilstein / Getty Images / NTB

Oppmerksomheten ble ikke noe mindre da han senere fant sammen med Miley Cyrus, et forhold som tok slutt koronasommeren 2020.

Det omverdenen ikke visste da, var at han hadde begynt å ta opp en tråd fra gamle dager.

Tre år senere lever tenåringsidolet et helt annet liv.

Mamma Angie hadde ikke helt troen.

– Jeg føler meg som en dårlig mor … jeg trodde bare ikke at han kom til å takle overgangen fra så mange år med det, for så å gå inn i en sånn isolasjon. Men han har motbevist meg, har hun sagt, ifølge News.



Vekker oppsikt

De blonde lokkene er borte. Hatten er byttet ut med en badehette, og Simpson trener knallhardt sammen med sin nye flamme.

Går alt etter planen, blir han å finne på deltakerlisten under OL i Paris i sommer.

– Med historien her, er det fantastisk om han klarer å komme seg til OL. Og kvalifiserer du deg til OL for Australia, er du alltid en finalekandidat, sier tidligere toppsvømmer Elin Austevoll til TV 2.

Hun peker på noe som gjør satsingen ekstra spesiell.

– En del av den mer tradisjonelle treningsfilosofien i svømming baserer seg ofte på mye trening, og mye mengdetrening. Han motbeviser litt det når han kan være ti år ute av idretten, og så steppe inn igjen.

– Han trener på en litt mer moderne måte med fokus på fart, forklarer Austevoll.



Det er ikke helt urealistisk at satsingen sender ham til OL.

26 år gamle Simpson gjør det skarpt i bassenget. Nylig satte han personlig rekord med 51,67 sekunder på 100m butterfly, en tid som er på OL-kravet.

Det gjenstår imidlertid fortsatt litt arbeid. Han må senke tiden med et halvt sekund for å klare Australias interne krav, og må i tillegg havne topp to i uttaket.

Kjærlighetsstorm

Og ved uttak er det blitt drama tidligere.

Om ikke nødvendigvis med Simpson, så i alle fall rundt Simpson. I Australia ble det skrevet side opp og side ned om et påstått kjærlighetsfeide sommeren 2022, noe som senere er blitt avfeid av partene.

Kyle Chalmers er en mann å slå for Simpson.

Ett år tidligere svirret ubekreftede rykter om at Chalmers hadde en greie med en annen stjernesvømmer, Emma McKeon.

STJERNE: Kyle Chalmers har sine beste resultater når han svømmer fri, men er også god til å svømme butterfly. Her poserer han med VM-gull fra i sommer. Foto: Stefan Wermuth / Reuters / NTB

I 2022 nådde det dagens lys at McKeon og Simpson hadde blitt sammen.

Så skulle det svømmes VM.

Chalmers slo Simpson i uttaket, men skulle egentlig ikke stille for å pleie noen vonde skuldre. Da lå det an til at Simpson ville få plassen.

Så gjorde Chalmers kuvending og kunngjorde at han ville delta i VM likevel. Han ble – på ryktebørsen – betegnet som en forsmådd eks.

– Dere kan ikke fremstille meg som en skurk. For meg er det leit at Codys plass forsvinner, sa Chalmers, ifølge Reuters.

LAGKOMPISER: Cody Simpson (til venstre) og Kyle Chalmers. En stund ble hver bevegelse gransket med lupe. Foto: William West / AFP / NTB

Han fikk støtte av Simpson.

– Hvis jeg var i hans sko og sa at jeg ville svømme, hadde jeg håpet at folk ville forstått og respektert at jeg hadde gjort meg fortjent til den plassen, sa den tidligere popstjernen, ifølge The Guardian.



Oppstyret fortsatte gjennom sommeren. Under Commonwealth Games ble det skriverier om hvorvidt Chalmers hadde gratulert Emma McKeon etter at begge var med på å feire stafettseier.

For Chalmers rant begeret over. Han har fortalt at han vurderte å legge opp på grunn av den mentale belastningen, og har gått knallhardt ut mot pressen.

– Vi hadde akkurat slått Commonwealth-rekorden og tatt gull.

– Det var ikke ett eneste spørsmål om svømming. Alt var rent oppspinn, den såkalte feiden. Det har aldri vært noen feide i det hele tatt, har Chalmers sagt, ifølge Daily Mail.

GULLGROSSIST: Emma McKeon (i midten) regnes som en av tidenes australske svømmere. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AP / NTB

Kanskje var bråket lettere å takle for Simpson. Mamma Angie påpekte at han visste litt av hvert om støy.

– Jeg tror han er heldig i og med at han har så lang historie med press og media fra før, sa hun, ifølge australske News.

Nytt uttak

Australias OL-lag tas ut i juni.

Matt Temple er best på 100m butterfly og tar etter alle solemerker den første plassen. Da er det bare én igjen, og det er den Simpson prøver å karre til seg.

Om han igjen vil få konkurranse fra Chalmers, er ikke kjent. Chalmers har tatt brorparten av sine medaljer i disiplinen fri.

Simpson må også forbedre tiden, forklarer Elin Austevoll.

– Australia har hardere kvalifiseringskrav enn den olympiske komiteen, forteller hun.

FREMGANG: Cody Simpson har trent knallhardt i tre år og høster nå fruktene fra satsingen. Også som ung var han et stort svømmetalent. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

– Han må svømme 51,1, fem tideler fortere, for å få representere Australia. I tillegg må han bli nummer én eller to i uttaksstevnet i juni. Så han har en vei å gå for å komme dit, men har hatt en fantastisk utvikling og er akkurat nå den nest beste australieren på 100m butterfly. Han har virkelig satt seg selv opp til potensielt å kunne kvalifisere seg, sier Austevoll.

Simpson var et stort svømmetalent som barn, men la bort Speedoen da en mulighet bød seg i musikken.

Bakgrunnen er en forutsetning for at han nå oppnår resultatene han gjør, påpeker Austevoll.

– Du må ha et talent eller et eller annet utgangspunkt for å få det til. Da han levde det andre livet sitt, tror jeg han holdt seg i ganske god form. Han kom nok ikke fra å være en sofapotet, sier svømmeeksperten.

Hint skapte spekulasjon

Nå bor han med kjæresten Emma McKeon, angivelig i en villa i solskinnsbyen Gold Coast.

Sammen trener de knallhardt mot sommerens OL.

Om Simpson kommer til å fortsette med svømmingen også etter lekene i Paris, er usikkert.

Tidligere i høst skapte han i alle fall spekulasjoner da han kalte et australsk kortbanemesterskap for sitt «andre og siste». For et par uker siden meldte han også at det var «åtte måneder igjen av svømme-eventyret» på Instagram, et innlegg han senere redigerte.

«Åtte måneder igjen av forberedelsene», står det nå.