Ten Hag slakter Rashford: – Uakseptabelt

SKUFFELSE: Lite har gått veien for Erik ten Hag og Marcus Rashford denne sesongen. Her blir stjernespilleren byttet ut kort tid før slutt mot byrivalen. Foto: MOLLY DARLINGTON

Stjernespilleren dro på en bursdagsfest timer etter at laget hadde tapt mot Manchester City på søndag, skriver Manchester Evening News.

Rashford fylte 26 år på tirsdag. Ifølge The Times var det engelskmannens egen fest, og den skal ha blitt holdt på en nattklubb.

Kantspilleren ble ikke avbildet, men det skal likevel ha blitt etablert at han var til stede.

26-åringens team ordnet det slik at bilen kjørte så tett opp til inngangen som mulig, slik at han ikke skulle bli avbildet, skriver Manchester Evening News.

Likevel ble det snappet opp i britiske medier i etterkant.

– Jeg er klar over det, og jeg har snakket med ham om det. Det er uakseptabelt. Jeg har sagt det til ham. Han beklaget, og det er det. Resten tar vi internt, sier ten Hag, ifølge avisen.

FÅR KJEFT: Manageren likte ikke at Marcus Rashford dro på bursdagsfest etter derby-ydmykelsen. Onsdag ble han byttet inn da United fikk juling mot Newcastle i ligacupen. Foto: Martin Rickett

Nederlenderen nektet å klargjøre for hvorvidt Rashford er blitt bøtelagt, skriver Manchester Evening News.

Kilder nær spilleren har forklart at festen ble planlagt før derbyet, og at stjernespilleren trente som normalt dagen etterpå, melder The Times.

I Manchester United har ten Hag gjort seg kjent for å slå hardt ned på brudd av interne regler.

Forrige sesong vakte det stor oppsikt da Rashford ble plassert på benken og begrunnelsen var disiplinære årsaker. I etterkant fortalte spilleren selv at det var fordi han hadde forsovet seg til et lagsmøte.

Ten Hag nekter for at Rashford ikke har mentaliteten som kreves.

– Jeg vet hvor hardt han jobber. Han er med oss. Han gjør en feil, men det betyr ikke at han ikke passer inn. Jeg ser det hver dag på trening, understreker United-manageren.