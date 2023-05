Teddy Moen er død

Teddy Moen har kjempet mot kreften i seks år. Tirsdag sovnet han stille inn på sykehuset i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen.

Fotballmannen, som har hatt et brennende engasjement og hjerte for trenernes rettigheter og utvikling jobbet som leder for norsk trenerforening i 25 år og var en av de yngste trenerne til å lede et topplag på herresiden da han trente Start første halvdel av sesongen i 1996.

TV 2 fikk møte den hjertevarme og engasjerte mannen i hjemmet hans i Kristiansand i mai. Da pratet han om et langt fotballiv, om kampen mot kreften og om det å skulle møte døden.

Start varsler markering

I mars fikk han utdelt Norges Fotballforbunds gullmerke av fotballpresident Lise Klaveness.



Dødsfallet omtales i samråd med familien, skriver Fædrelandsvennen.



Start opplyser at de vil markere dødsfallet til Moen i forbindelse med kveldens kamp mot Sandnes Ulf.

– Vi kommer til å spille med sørgebånd, og antakelig blir det ett minutts stillhet før kampen, sier daglig leder Terje Marcussen til Fædrelandsvennen.



Etter jobben i Start var han spillerutvikler i NFF Telemark og assistenttrener for Odd i 1. divisjon. Senere har han hatt aktive trenerroller i fotballen på Sørlandet.



Moen etterlater seg kone og to voksne barn.



Drillo: – Ringte meg og tok farvel

Tidligere landslagstrener Egil Drillo Olsen sørger over beskjeden.

–Det er bare trist. Jeg har kjent han siden han var student på Idrettshøyskolen. Han har ledet trenerforeningen på en utmerket måte og betydd veldig mye for norsk fotball. Jeg tror ikke folk vet hvor viktig han har vært. Den jobben han gjorde for trenerforeningen var enorm.

– Han var alltid optimist og positiv, hyggelig å være sammen med. Det er en person det er veldig vanskelig å si noe negativt om.

Han beskriver Moen som en unik skikkelse i fotballen.

– Han var god som leder, fikk med seg folk og skapte entusiasme i tillegg til å være god fotballfaglig. Det er en kombinasjon som ikke er så vanlig. Jeg pratet veldig mye fotball med Teddy.

Drillo snakket med Moen i løpet av hans siste dager.

– Han ringte meg for en uke siden og tok farvel. Han trodde han kom til å dø den natta. Så kontaktet han meg et par dager senere og sa det gikk bedre, men jeg skjønte jo hvilken vei bar.

– Jeg pratet mye med han den siste uken og vi fikk satt et punktum som var verdig.



Kondolanser

Etter at nyheten ble offentliggjort har det strømmet på med kondolanser.

Tidligere landslagsspiller og TV-profil Jan Åge Fjørtoft skriver følgende:

– På mange måter passer det for denne mannen som alltid har vært en positiv kraft for norsk fotball Alltid støttende for kollegaer og alle andre som elsker fotball Som så mange andre har jeg hatt stor glede av dialog med denne gode mannen.



Også Strømsgodset og Lillestrøm har kondolert.