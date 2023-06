Teddy Moen begraves i dag: – Satt et virkelig fotavtrykk etter seg

Moen var dypt engasjert i fotballen og spesielt for fotballtrenerens kår, og var kjent for mange som «Mr. Trenerforening». Siden 1998 var han daglig leder for Norsk Fotballtrenerforening.



I 2017 ble Moen rammet av alvorlig tarmkreft. 16. mai 2023 sovnet han stille inn på sykehuset i Kristiansand, 58 år gammel.

– Det er ikke noe likhetstegn mellom alvorlig sykdom og et elendig liv. Jeg har fått et rikere liv etter at jeg ble syk. Jeg kommer nærmere folk, og jeg får levd mye mer. Jeg har fått 57 år som jeg verdsetter. Så heldig jeg er, sa Teddy Moen til TV 2 under et møte tidligere i mai.



IKKE REDD: Teddy Moen var ikke redd døden, det fortalte han i et intervju med TV 2 tidligere i mai. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Fikk sagt farvel

Flere idrettspersonligheter har møtt opp ved Kristiansand Domkirke torsdag for å ta farvel med Moen.

Blant de oppmøtte er fotballpresident Lise Klaveness.

– Det er trist, men og fint. Teddy har vært syk en god stund, det er jo altfor tidlig selvfølgelig. Han var opptatt med å holde kontakten med meg og mange helt fram til det siste, så vi fikk anledning til å si farvel, sier Klaveness til TV 2 før begravelsen.

– Jeg har kjent han i mange, mange år og han var en god venn. Vi jobbet sammen da jeg var advokat og bisto trenerforeningen, fortsetter hun.

Klaveness skildrer Teddy som en person som løfter andre.

– Han løftet de som er yngre enn seg og selvsagt trenere, det er det som har vært hans livsverk. Han fikk også gullmerket på tinget, og det er for meg ett høydepunkt i min egen presidentkarriere, at vi rakk å gjøre det, sier hun.

– Han stilte krav, men han hadde en slik grunnleggende vilje, evne og lyst til å løfte de han hadde troen på. Jeg var heldig å være en av dem. For meg har Teddy vært en venn, men jeg følte meg også dyktig rundt ham. Jeg kommer til å savne ham personlig og han kommer til å bli savnet i norsk fotball.

FIKK SAGT FARVEL: Lise Klaveness fikk sagt farvel til Teddy Moen personlig. Foto: Terje Frøyland

Stor betydning for norsk fotball

Tidligere fotballpresident, Per Ravn Omdal, var også på plass for å en siste hilsen.

– For det første har han gjort en fantastisk jobb med å få fram trenere, som nå kommer yngre generasjoner og barn til gode. Han hadde også et stort hjerte for de som falt litt utenfor, sier Omdal til TV 2.

Han forteller om prosjekter Moen hadde i forbindelse med foreningen både i Nairobi og i Syria.

– Hva har han betydd for norsk fotball?

– Kolossalt. Noen av resultater er vanskelig å måle, men han har doblet antall medlemmer i trenerforeningen. Det at vi får så mange nye trenere gjør at vi kan komme mye bredere ut med budskapet vårt, opplæringa og samværet, svarer Omdal.

SISTE HVILE: Teddy Moen gravlegges i Kristiansand Domkirke. Foto: Terje Frøyland

– En god venn

Tidligere landslagstrener Nils Johan Semb var også tilstede i Kristiansund Domkirke.

– Det er jo trist, men han har levd et bra liv og satt et virkelig fotavtrykk etter seg, sier Semb til TV 2.

Semb har kjent Moen siden 80-tallet, da de gikk på idrettshøyskolen sammen.

– Han har vært en god venn, kollega og ikke minst en veldig dyktig person i norsk fotball.

– Han har hatt en enorm betydning, han har bygd opp en trenerforening som kanskje er Europas sterkeste trenerforening, sier han.

Lars Bohinen i begravelsen til Teddy Moen. Foto: Terje Frøyland

Stabæk-trener Lars Bohinen var på plass for å ta farvel. Han opplevde Moen som en kunnskapsrik, nær og engasjert person.

– Han var en utrolig bra person, sier han til TV 2.

Bohinen mener Moen har vært helt avgjørende for trenere i Norge.

– Han var jo «Mr. Trenerforening» og har styrt den med hard hånd, kløkt og engasjement. Det blir skikkelig vanskelig å erstatte han. For trenerstanden som en meningsbærer i norsk fotball har han vært en viktig skikkelse.