Team Ingebrigtsen: – Viktig at det blir på vår måte

VIL HA KONTROLLEN SELV: Filip, Jakob, og Henrik Ingebrigtsen har startet samtalene med Friidrettsforbundet om opplegget for de neste årene. En aktuell problemstilling er om Henrik Ingebrigtsen får trenerlønn slik at han blir værende i landslaget. Foto: Martin Leigland / TV 2

Den siste uka har vært travel for de tre Ingebrigtsen-gutta. Bursdagen til Jakob er behørig feiret både vest og øst i landet. Samtidig har de vært i møte med den nyansatte landslagssjefen i forbundet, Håvard Tjørhom, og ledelsen i Olympiatoppen.

– Det har vært gode møter, sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

Sesongen 2023 blir det første sesongen som skal planlegges uten trenerpappa Gjert Ingebrigtsen og hans velkjente laminerte treningsprogram.

– Hjelpeløs uten brødrene

Det som gjør det ekstra utfordrende er at både Filip og Henrik Ingebrigtsen har avtaler med landslaget som går ut i høst.

Og på grunn av skader, har de på papiret ikke resultater som automatisk gjør at avtalene fornyes.

Forrige uke gikk Jakob Ingebrigtsen ut med en klar melding til ledelsen i forbundet om at det var uaktuelt å stå alene uten et opplegg med brødrene.

– Det står skrevet i stein. Det er alle eller ingenting, sa Jakob.

Nå utdyper han litt hva som ligger bak dette.

– Det er ikke interessant for meg å gjøre noe annet enn det Henrik og Filip gjør. Det blir litt sånn « hva skal jeg gjøre hvis jeg står alene uten dem», ler han.

– Du vil være totalt hjelpeløs, kvitterer Henrik, og ler ironisk.

Jakob utdyper.

– Uansett er vi interessert i å kjøre et likt opplegg. Fordi det har bragt oss dit vi er i dag, og vi vet det fungerer bra.

– Ønsker å finne løsning

Friidrettsforbundet har strenge krav uttak for landslaget. Og man skal tolke disse kravene veldig snilt for å gi Henrik Ingebrigtsen plass på laget.

I praksis betyr en landslagsplass at man får en grunnlønn, og et eget budsjett for utgifter til blant annet treningsleirer, trenere, fysioterapeuter og andre løpende utgifter for å holde treningen i gang.

Som motytelse må man stille opp for forbundets sponsorer, og profilere forbundets sponsorer i visse perioder i løpet av året.

For Team Ingebrigtsen trenger man rundt 1, 2 millioner kroner i året for å drifte satsingen.

Men uten Henrik i landslaget blir tilskuddene til teamet mindre.

VAR I STØTTEAPPARATET: Henrik Ingebrigtsen fungerte som trener/rådgiver under årets VM. Her i samtale med Karsten Warholm og Leif Olav Alnes. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Derfor er en av løsningene som diskuteres at Henrik får en trenerlønn, og kan ta del av støtteapparatet som uansett er med på opplegget rundt Jakob og Filip på treningsleirer i utlandet.

– Jeg tror at der må vi finne løsninger. Og det tror jeg er mulig å få til, sier toppidrettsansvarlig Håvard Tjørhom til TV 2.

Henrik Ingebrigtsen selv er tydelig på at så lenge han er skadefri, så kommer han til å satse videre. Og han mener selv han har kapasitet til å hevde seg i mesterskap i årene som kommer.

– Vil ha kontroll

Henrik Ingebrigtsen er tydelig på at ingen av brødrene ønsker et brudd med forbundet.

– Vi må nok se på alternative løsninger om satsingen ikke blir med landslaget. Men for oss er det det viktig at det er en kontinuitet der, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Grunnen til at vi har prestert så godt som vi har gjort over mange år er at vi har hatt muligheten til å kjøre det samme opplegget år etter år på vår måte. Uten at det er noen forstyrrende elementer, og at vi selv kontrollerer hele opplegget, fortsetter han.

De siste uka har Henrik Ingebrigtsen løpt 140 kilometer, og han holder skaden i hælen og akilles i sjakk.

– Målet er medaljer

SKADEPLAGET: Her bryter Filip Ingebrigtsen 5000 meteren på Bislett Games. Skaden i akilles ødela deltagelsen både i VM og EM. Foto: Marte Christensen / TV 2

Mellomste bror Filip er også i god trening, smertefri, og planlegger en kickstart på sesongen med den 10 kilometer lange «Hyttaplanmila» før avreise til Flagstaff og sesongens første høydesamling. Han avdramatiserer spekulasjonene rundt om han får fornyet tillit på landslaget.

– I forhold til landslaget så er det jo klart at det er forbundet som styrer det. Det har ikke vi så stor påvirkning på, sier han.

– Men det er klart. Våre mål er å ta medaljer i store mesterskap, og da må vi jo nødvendigvis representere landet vårt på en måte.