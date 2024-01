Tatt ut til VM – legger opp

19-åringen forteller til TV 2 at han har bestemt seg for å legge langrennsskiene på hylla.

Jørgen Nordhagen er blant talentene som er tatt ut til Planica for å kjempe om VM-gull i juniorklassen.

– Man vet jo aldri helt, så det var en lettelse at jeg ble tatt ut, sier Nordhagen til TV 2.

Multitalentet har satset på både sykling og langrenn – men det blir ikke mye lenger.

– Nå gleder jeg meg til å velge idrett. Det blir fint å stille på sykkelritt og vite at jeg har gjort alt jeg kan for å bli best mulig på sykkel, avslører 19-åringen til TV 2.

Lukrativt tilbud avgjørende

Nordhagen har nemlig bestemt seg, VM i Planica fra 5. februar blir det siste mesterskapet med ski på beina.

– Jeg føler jeg har lagt en god innsats mot de målene jeg har satt meg på ski. Nå skal jeg gå junior-VM, og etter det er jeg syklist, sier Sjåstad/Vestre Lier-løperen.

MULTITALENT: Jørgen Nordhagen kan vise til resultater både som syklist og langrennsløper. Foto: Geir Olsen / NTB

Senest i fjor sommer holdt Nordhagen fast på skidrømmen etter sykkelgullet på NM-tempoen.

– Hvordan blir det å avslutte langrennskarrieren med junior-VM?



– Da jeg valgte å gå på ski i ett års tid, så var det junior-VM som var målet og drømmen.

Men da et lukrativt tilbud fra et nederlandsk storlag dukket opp, skjønte 19-årigen etter hvert hvor langrennskarrieren var på vei.

– Da jeg fikk muligheten til å sykle med Jumbo Visma, da skjønte jeg at langrennskarrieren var i ferd med å ende. Da ville jeg gjøre det enda bedre på ski, og gå junior-VM, før jeg ga meg, sier Nordhagen.

AMBISIØS: Jørgen Nordhagen. Foto: TV 2

– Det er ganske unikt å være så god i to idretter. Jeg gleder meg stort til å se ham både i junior-VM og hans første sesong som senior på landeveien, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Nordhagens siste mesterskap går fra 5. til 11. februar. 19-åringen stiller til start på 20 kilometer fellesstart fri teknikk og 10 kilometer klassisk.

– Det viktigste er at jeg får ut det jeg er god for. Vi møter kun de beste juniorene fra de andre landene én gang i året, så det er vanskelig å si hvilket nivå de er på, men hvis jeg er i nærheten av pallen, så skal jeg være fornøyd, sier Nordhagen.