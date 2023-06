Tatt på senga av Solbakken: – Utrolig surrealistisk

OVERRASKELSE: Bodø/Glimts Brice Wembangomo var et uventet tilskudd til landslagstroppen. Foto: Mats Torbergsen

– Utrolig surrealistisk. Jeg hadde ikke forventet det, sier Brice Wembangomo etter beskjeden om at han er blant Ståle Solbakkens utvalgte.

Bodø/Glimt-backen forteller at han visste at landslagssjefen fulgte med, men trodde ikke at han var aktuell allerede til troppen som skal møte Skottland og Kypros.

Han var i luften da troppen ble annonsert.

– Da jeg gikk av flyet, og hørte det plinget noe sykt i telefonen, trodde jeg noe hadde skjedd. Beskjeden kom som et sjokk for meg, sier Sarpingen.



Aldri vært på U-landslag

Landslagssjef Ståle Solbakken er tydelig på hvorfor Wembangomo nå får sjansen.

– Han har spilt mye internasjonal fotball i Europa, og er under kjempetøff konkurranse i Bodø/Glimt. Jeg har sett han live i gresskamp på Åråsen også, hvor jeg synes han gjorde en forskjell, sier Solbakken.



Dette er troppen: Keepere: Mathias Dyngeland, Ørjan Nyland og Egil Selvik Forsvare: Kristoffer Ajer, Birger Meling, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Brice Wembangomo, Leo Skiri Østigård Midtbanespillere: Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Ola Solbakken, Kristian Thorstvedt, Kristoffer Velde, Hugo Vetlesen og Martin Ødegaard Angripere: Erling Braut Haaland, Bård Finne, Jørgen Strand Larsen og Alexander Sørloth

26-åringen har ingen aldersbestemte landskamper fra før, men forteller at han har hatt landslaget som mål helt siden han spilte i Sandefjord.

– Det er noe jeg har jobbet mot, og det er kult å vise at det går an, selv om man aldri har vært på U-landslag, sier høyrebacken.

EUROPASPILL: Brice Wembangomo i Europa League-kamp mot Martin Ødegaards Arsenal. Foto: Nick Potts

– Den beste offensive backen

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Wembangomo er et vel fortjent tilskudd til troppen.

– Han er den beste offensive norske backen. Han har ekstremferdigheter med fart og dribling, som gjør at han kan være et offensivt våpen sammen med Martin Ødegaard på den norske høyresiden, sier Mathisen.



Også Kristoffer Velde og Bård Finne ble tatt ut til sin første A-landslagssamling:

Mathisen tror Marcus Holmgren Pedersen fortsatt er et åpenbart førstevalg på høyrebacken, men Solbakken røper at de har trøbbel på backplass.

– Marcus Holmgren Pedersen er veldig tvilsom. Han har ikke trent noe de siste tre ukene, men det går bedre nå, sier landslagssjefen.

Vanskelig tid

I fjor høst var Wembangomo langt nede.

Etter et par uheldige involveringer mottok han hets fra egne supportere, og valgte å ta en pause fra media i en periode.

– Det var en tid som ikke var bra for meg, sier Wembangomo.



Nå ser backen framover og gleder seg til å delta på sin første landslagssamling.