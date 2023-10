Tar selvkritikk: – Forsvarsmekanisme i en anspent situasjon

FIKK UT FRUSTRASJON: Narve Gilje Nordås luftet frustrasjonen under et møte på Olympiatoppen mandag. Foto: Beate Oma Dahle/ NTB

Narve Gilje Nordås innrømmer at han burde latt være å komme med humoristiske stikk rettet mot Jakob Ingebrigtsen.

Mandag hadde Gjert Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås møte med friidrettsforbundet på Olympiatoppen.



Det var starten på det Gilje Nordås selv skildrer som startskuddet på opptreningen mot OL i Paris.

Gilje Nordås forteller til TV 2 at de brukte møtet til å lufte frustrasjon.

– Det er ikke alt som er like lett å ordne gjennom natten, men det er det å formidle det, da. Så kan vi på sikt finne løsningen på den frustrasjonen vi har på enkelte ting, sier han.

HANDSHAKE: Jakob Ingebrigtsen tok imot Narve Gilje Nordås' utstrakte hånd etter medaljeløpet på 1500 meter i VM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

Han legger bak seg en god sesong med bronse på 1500 meteren i VM i Budapest.

Men det var også en sesong preget av mye bråk og overskrifter, blant annet konflikten mellom trener Gjert Ingebrigtsen og sønnene, og at Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering under VM.

– Det er helt nødvendig at vi slipper noe slikt igjen. Det er derfor vi nå jobber for å unngå dette i fremtiden. Da kan vi heller fokusere på å springe løp og bare det, og i mediesonen kan vi snakke om løpet og slipper å bruke krefter på noe annet, sier han.

– Det fikk du satt ord på under møtet?

– Ja, jeg ga klar beskjed om at det måtte på plass.

– Hadde vært best og latt være

Gilje Nordås mener at begge parter må inngå kompromiss.

– Begge parter må bidra og så finner vi til slutt en løsning der begge er delvis fornøyd.

Selv tar han selvkritikk for noe av det han har ytret seg til media om når det kommer til Ingebrigtsen-brødrene. Henrik Ingebrigtsen reagerte blant annet kraftig under VM og kalte det «respektløst».

– Ja, det er ikke alle som tar humor for humor, da. Så i den grad det er «humoristiske» stikk, så må jeg kanskje holde de for meg selv. En vet jo ikke helt hvordan det blir mottatt, så med tanke på mottakeren så bør en beholde det for seg selv.

– Jeg står inne for det jeg sa og det var et humoristisk skråblikk, og det var en liten forsvarsmekanisme i en anspent situasjon. Men det er klart i etterkant hadde det vært best å la være å si det, fortsetter han.



Friidrettsstjernen har ikke fått direkte påpakning for uttalelsene.

– Jeg forstår at ikke alle var like fornøyde med det. Det kan jeg jo forstå, det blir jo overskrifter og bygger på seg videre, sier han.

POSITIVT: Gjert Ingebrigtsen skildrer mandagens møte som positivt- Foto: Carina Johansen/ NTB

Akkreditering var ikke et tema

Trener Gjert Ingebrigtsen er fornøyd med mandagens møte på Olympiatoppen. Han forteller at temaet rundt møtet handlet om hva Olympiatoppen kan bidra med for å optimalisere neste sesong for Gilje Nordås.



– Det var positivt. Det er klar når en ikke har hatt tilgang til det apparatet så er det ting som kan være nyttig å ta med seg. Det er en del ting som er bra som en med fordel bør benytte seg av hvis en har mulighet til det, sier Ingebrigtsen til TV 2 etter møtet.

Akkreditering til neste års mesterskap og OL var ikke et tema på møtet forteller Ingebrigtsen.

– Nei, så langt ser man ikke. Det er mye som skal klaffe før. Det blir litt prematurt å snakke om de tingene der. Først og fremst må vi få til en optimal opplading, trening og konkurranseplan som gjør at en er aktuell for et OL.

– Jeg regner med at de gjør akkrediteringsvurderingen basert på hvem som trenger det mest og hvem som har mest nytte av det. Jeg tror jo at om en er ansett som medaljekandidat så er situasjonen annerledes enn om du ikke er det.



Ingebrigtsen fikk ikke akkreditering under VM i Budapest, men var likevel til stede. Han er åpen for alle muligheter neste år.

– Jeg kan leve med hva som helst så lenge det er komfortabelt for Narve. Og at han er trygg på at han får de beste rammebetingelsene de kan tilby.